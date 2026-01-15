  • Megjelenítés
Aggasztó felfedezés: a vérszívók egyre inkább az emberre vadásznak
Aggasztó felfedezés: a vérszívók egyre inkább az emberre vadásznak

Friss kutatások szerint egyes szúnyogfajok egyre inkább az emberi vérre specializálódnak – és ez nagy valószínűséggel a mi hibánk - jelentette a Sciencealert.

Egy brazíliai mintavételes vizsgálat kimutatta, hogy a biológiai sokféleség csökkenésével a szúnyogok egyre nagyobb eséllyel vadásznak az emberre. Ez logikus következmény: ahogy az emberi tevékenység kiszorítja a többi állatot egy adott területről, a vérszívóknak egyre kevesebb alternatív gazdaállat marad.

Ennek hatásai azonban jóval súlyosabbak néhány viszkető csípésnél. A szúnyogok számos fertőző betegség fő terjesztői, így az emberre való átállásuk komoly közegészségügyi kockázatot hordoz.

A Rio de Janeiró-i Szövetségi Egyetem és az Oswaldo Cruz Intézet kutatói fénycsapdákat helyeztek el a brazil Atlanti-erdő két természetvédelmi területén. Összesen 52 szúnyogfajt gyűjtöttek be.

A több mint 1700 egyed közül elkülönítették

a vérrel telt nőstényeket, és ezek közül 24-ben találtak azonosítható DNS-t, amelyben 18 különböző ember nyomait mutatták ki. A második helyen a madarak végeztek, hat egyeddel. Kétéltű-, rágcsáló- és kutyaféle-vér csupán egyszer-egyszer fordult elő a mintákban.

A magas emberi aránynak több oka is lehet, de a legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy az

erdőirtások és más élőhely-átalakítások miatt egyszerűen több ember tartózkodik ezeken a területeken.

"Kevesebb természetes lehetőség mellett a szúnyogok kénytelenek új vérforrásokat keresni. Végül kényelemből táplálkoznak egyre többet emberekből, mivel mi vagyunk a leggyakoribb gazdaszervezet ezeken a területeken" – magyarázza Sergio Machado, a Rio de Janeiró-i Szövetségi Egyetem mikrobiológusa.

A kutatócsoport szerint részletesebb elemzésekre van szükség, többek között a rovarok befogásának hatékonyabb módszereire is. A fénycsapdák ugyanis sokkal nagyobb eséllyel vonzzák az éhes szúnyogokat, míg a nemrég táplálkozó egyedek inkább pihennek, ezért nehezebb őket elkapni. A szúnyogok táplálkozási szokásainak jobb megértése segíthet a hatékonyabb betegségmegelőzési és járványügyi stratégiák kidolgozásában.

