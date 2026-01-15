Figyelem, meglepő bejelentés érkezett a 14. havi nyugdíj folyósításáról

A bankrendszer nem képes egy nap alatt biztonságosan lebonyolítani a februári nyugdíj, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj idei részletének kifizetését. Ezért a kormány úgy döntött, hogy a 14. havi nyugdíj utalására egy nappal késleltetve kerül majd sor – jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón.

A Bankszövetség azt jelezte a kormány felé, hogy a bankok nem tudnák egyetlen nap alatt biztonságosan teljesíteni a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetését, ezért a kormány alkalmazkodik a helyzethez.

A 13. havi nyugdíj kifizetésére és a 14. havi nyugdíj idei részletének kifizetésére két egymást követő napon kerül majd sor

– közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt is kiemelte: 2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke 48%-kal emelkedett, és a következő kormányzati ciklusban teljességgel beépül a rendszerbe a 14. havi nyugdíj.

A 13. havi nyugdíj (az egyéb nyugdíjszerű ellátásokban részesülők 13. havi juttatásaival együtt) idén 585 milliárd forintba kerül a költségvetésnek, a 14. havi juttatások idén érkező első negyedrésze pedig 170 milliárd forintos ráfordítást igényel a kormány korábbi bejelentése szerint.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán