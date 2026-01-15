  • Megjelenítés
Hármas karambol Budapest egyik legforgalmasabb útján: aki teheti, kerüljön!
Hármas karambol Budapest egyik legforgalmasabb útján: aki teheti, kerüljön!

MTI
|
Portfolio
Összeütközött egy kamion és két személygépkocsi csütörtök reggel a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében, ezért torlódásra kell készülni - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy

személyi sérülésről nincs információ,

de a balesetben megrongálódott járművek több sávot elfoglalnak, és akadályozzák a forgalmat.

Aki teheti, válasszon más útvonalat

- tette hozzá a BRFK.

