Váratlan fordulat az amerikai gazdaságban: ilyen megugrásra senki sem számított, de van egy nagy bökkenő

A mai napon közzétett amerikai makrogazdasági adatok alaposan átrendezték a gazdasági várakozásokat. Miközben a munkaerőpiac továbbra is a lassulás jeleit mutatja, a feldolgozóipar váratlanul egy nagyobbat ugrott.

A Philadelphia Fed feldolgozóipari indexe januárban minden várakozást felülmúló mértékben, 21,4 ponttal emelkedve 12,6 pontra ugrott.

Ez a szint 2025 szeptembere óta nem látott érték.

Az elemzők sokkal borúsabb képre számítottak, a piaci konszenzus mindössze -2 pontot jósolt a korábbi -8,8 pont után. A 0 feletti érték azt jelenti, hogy a feldolgozóipari tevékenység ismét bővülés szakaszába lépett.

Ezzel éles ellentétben a munkaerőpiaci adatok továbbra is óvatosságra intenek. A folyamatos munkanélküli segélykérelmek (Continuing Jobless Claims) száma a január 8-i adatok szerint

1,91 millióra emelkedett.

Ez 56 000 fős (kb. 3,01%-os) bővülést jelent az előző időszakhoz képest. Az adat megerősíti, hogy bár a tömeges elbocsátások hulláma nem indult el, az állásukat elvesztőknek egyre tovább tart új munkát találniuk.

Az adatok kettőssége nehéz helyzetbe hozza a Fed döntéshozóit. Az ipar hirtelen és robusztus magához térése mérsékli a recessziós félelmeket, ami csökkentheti a nyomást a jegybankon az azonnali kamatvágások tekintetében. Ugyanakkor a munkaerőpiac hűlése továbbra is indokolttá teszi az óvatosságot, hiszen a tartós munkanélküliség a fogyasztás későbbi visszaeséséhez vezethet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images