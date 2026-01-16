  • Megjelenítés
Drasztikus lépésre szánta el magát Ausztria – Ez a magyar vásárlókat is érinti
Gazdaság

Drasztikus lépésre szánta el magát Ausztria – Ez a magyar vásárlókat is érinti

Portfolio
Az osztrák kormány 2026 közepétől tartósan 10-ről 5 százalékra csökkenti az alapvető élelmiszerek áfáját, amit az osztrák kiskereskedelmi szövetség is üdvözölt - írta meg az ESM Kiskereskedelmi szakportál.
Jelenleg az élelmiszerekre 10 százalékos, kedvezményes áfakulcs vonatkozik Ausztriában, szemben a 20 százalékos általános kulccsal. Ez ugyan jóval alacsonyabb a normál adómértéknél, de más uniós tagállamokhoz képest még így is viszonylag magas. Németországban például 7, Olaszországban 4–10 százalék az élelmiszerek áfája, Máltán pedig bizonyos termékek után egyáltalán nem kell forgalmi adót fizetni.

Az Osztrák Nemzeti Bank számításai szerint az intézkedés

egyszeri alkalommal mintegy 0,5 százalékponttal mérsékelheti az inflációt.

Az osztrák háztartások jövedelmük 10–12 százalékát költik élelmiszerekre, ami európai összehasonlításban az alacsonyabb arányok közé tartozik. A kiskereskedelmi szövetség ügyvezető igazgatója, Rainer Will közölte, hogy a kereskedők lehetőségeikhez mérten továbbadják az adócsökkentés hatását a vásárlóknak. Hozzátette, hogy kulcsfontosságú az intézkedés tartóssága.

A szövetség ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy

az élelmiszerárak nagyrészt az értéklánc korábbi szakaszaiban, a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és a nemzetközi nyersanyagpiacokon alakulnak ki.

Az elmúlt években a kávé, a kakaó és a narancslé-koncentrátum ára jelentősen emelkedett, ezekre a termelési költségekre pedig a kiskereskedőknek nincs érdemi ráhatásuk.

Will hangsúlyozta, hogy az infláció tartós megfékezéséhez az áremelkedések kiváltó okaival kell foglalkozni. Kiemelte a magas energiaárak, a személyi jellegű költségek és a bürokratikus terhek csökkentésének szükségességét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

