Megtorpant a magyar gazdaság, eloszlatunk egy hatalmas tévhitet

Az utóbbi években a magyar gazdaság növekedése megtorpant, melynek egyik legfőbb okaként a külpiaci helyzet romlását, különösen a német gazdaság versenyképességi problémáit jelölik meg. Arról viszont már kevesebb szó esik, hogy egyrészt milyen folyamatok és gazdaságpolitikai döntések vezettek az erős német függőség kialakulásához, másrészt pedig a régiós országok esetében is megfigyelhető-e ez a probléma, vagy egyedi, magyar specifikus tényezőről van szó. Ebben a cikkben erre a két aspektusra fókuszálva mutatom be ezt a problémakört.

Megtorpant gazdasági növekedés

A rendszerváltást követően a hazai közgazdászok időről időre végeznek elemzéseket arra vonatkozóan, hogy a magyar gazdaság milyen erősen kötődik a befeketéseken és a külkereskedelmen keresztül Németországhoz. Ezen vizsgálatok egyik legfőbb okaként az jelenik meg, hogy a túlzott mértékű függőség kockázatokat hordoz magában. Amikor a világgazdasági folyamatok pozitívak és a német gazdaság is szárnyal, akkor a két ország közötti erős kapocsnak köszönhetően a magyar gazdaság teljesítménye is jobb. Ilyen időszaknak tekinthető a 2009-es világgazdasági válságot követő periódus, főként 2013-tól kezdődően. Az utóbbi években azonban a német gazdaság versenyképessége romlott, így ez a szoros összeköttetés inkább hátráltatja a magyar növekedést.

A koncentráció egyik természetes velejárója, hogy pozitív és negatív oldalon is egyaránt magasabb kiugrásokat okoz, mint egy diverizifkáltabb kapcsolatrendszer.

A gazdasági stabilitás szempontjából tehát természetes folyamatnak lehetünk szemtanúi. Az pedig hiú ábránd, hogy egy gazdaság, legyen az Németország, örökké sikeres lesz, nehéz időszakok nélkül. Előbb-utóbb minden gazdaság megtorpan, a fő kérdés inkább az, hogy meddig tart ez a rosszabb időszak, hogyan válaszol a kihívásokra és miként változtat a korábbi stratégiáján. Magyarország szempontjából a jövőt illetően tehát az a fontos, hogyan reagál a kialakult helyzetre és miként változtatja meg gazdasági szerkezetét.