Megtorpant a magyar gazdaság, eloszlatunk egy hatalmas tévhitet

Megtorpant gazdasági növekedés
A rendszerváltást követően a hazai közgazdászok időről időre végeznek elemzéseket arra vonatkozóan, hogy a magyar gazdaság milyen erősen kötődik a befeketéseken és a külkereskedelmen keresztül Németországhoz. Ezen vizsgálatok egyik legfőbb okaként az jelenik meg, hogy a túlzott mértékű függőség kockázatokat hordoz magában. Amikor a világgazdasági folyamatok pozitívak és a német gazdaság is szárnyal, akkor a két ország közötti erős kapocsnak köszönhetően a magyar gazdaság teljesítménye is jobb. Ilyen időszaknak tekinthető a 2009-es világgazdasági válságot követő periódus, főként 2013-tól kezdődően. Az utóbbi években azonban a német gazdaság versenyképessége romlott, így ez a szoros összeköttetés inkább hátráltatja a magyar növekedést.
A koncentráció egyik természetes velejárója, hogy pozitív és negatív oldalon is egyaránt magasabb kiugrásokat okoz, mint egy diverizifkáltabb kapcsolatrendszer.
A gazdasági stabilitás szempontjából tehát természetes folyamatnak lehetünk szemtanúi. Az pedig hiú ábránd, hogy egy gazdaság, legyen az Németország, örökké sikeres lesz, nehéz időszakok nélkül. Előbb-utóbb minden gazdaság megtorpan, a fő kérdés inkább az, hogy meddig tart ez a rosszabb időszak, hogyan válaszol a kihívásokra és miként változtat a korábbi stratégiáján. Magyarország szempontjából a jövőt illetően tehát az a fontos, hogyan reagál a kialakult helyzetre és miként változtatja meg gazdasági szerkezetét.
