Miért csökkent az ESG-befektetések vonzereje? Jó célok, gyenge hozamok

Január 7-én a Fehér Ház bejelentette, hogy az Egyesült Államok 66 nemzetközi szervezetből lép ki – és a hivatalos lista alapján legalább 18 közvetlenül klíma-, energia- vagy környezetpolitikai fókuszú (többek között IPCC, UNFCCC, IRENA, International Solar Alliance, UN-REDD, UN Water, UN Oceans). Ez a piac számára tipikusan „negatív narratívasokk”: nem azért, mert egyik napról a másikra eltűnne a fenntarthatóság relevanciája, hanem mert hirtelen megnő a szabályozási és átmeneti bizonytalanság, ami rövid távon átárazást és pozicionáltság-kiigazítást indíthat el. A tapasztalat – és a saját eredményeink logikája – szerint az ilyen, klímával kapcsolatos fókusz- és hangulatváltások idején könnyebben fordul át az ESG-sztori „kockázat/átmeneti költség” történetté, ami az ESG-részvények relatív teljesítményében is gyorsan nyomot hagyhat.

Az ESG-befektetések az elmúlt évtizedben a globális tőkepiacok egyik leggyorsabban növekvő szegmensévé váltak. A fenntarthatósági szempontok ma már nem „extra” kiegészítők, hanem egyre gyakrabban a kockázatkezelés, az árazás és a tőkeköltség megítélésének részei. A szakirodalom ráadásul hosszú ideig azt erősítette, hogy a vállalati ESG-teljesítmény és a pénzügyi teljesítmény között inkább pozitív kapcsolat figyelhető meg. Csakhogy itt is előjön a klasszikus „tyúk–tojás” dilemma:

vagyis azért teljesít jobban egy cég, mert jobb az ESG-profilja (stabilabb működés, alacsonyabb szabályozási és reputációs kockázat, olcsóbb finanszírozás), vagy épp fordítva, a jobb pénzügyi helyzet teszi lehetővé a drágább, de fenntarthatóbb beruházásokat és a fejlettebb jelentéstételt?

Az elmúlt években mindenesetre az ESG körüli lendület látványosan megtört. Az ESG-alapokba irányuló tőkeáramlás lassult, sőt egyes régiókban – különösen az Egyesült Államokban – tartós kiáramlás vált jellemzővé, ami arra utal, hogy a piac a korábbi narratívák helyett egyre inkább a mérhetőségre, a teljesítmény bizonyíthatóságára és a befektetői döntésekben való „kézzelfogható” hozzáadott értékre kíváncsi.

Cikkünkben azt vizsgáljuk meg, mi áll az ESG-befektetések vonzerejének csökkenése mögött, és valóban indokolt-e a befektetői szkepticizmus. Áttekintjük az ESG-piacot övező legfontosabb kihívásokat és elemzésünk segítségével azt is megmutatjuk, hogy az ESG-prémium sajnos az elmúlt években negatív volt, de időben változik, és szoros kapcsolatban áll a klímaváltozással kapcsolatos médiafigyelem és narratívák alakulásával.

Mi zajlik valójában az ESG-alapok piacán?

A bevezetőben felvázolt ellentmondások ellenére optimista kép rajzolódik ki a fenntartható befektetésekkel kapcsolatban, ha a Morningstar adatbázisában elérhető globális ESG-alapok összesített eszközállományát (AUM) vizsgáljuk meg. Jól látszik, hogy bár az Egyesült Államokban érdemi eszközállomány-növekedés nem volt, de Európában az elmúlt években is tovább nőtt az ESG-alapok eszközállománya.

Forrás: a szerzők saját szerkesztése a Morningstar Global Sustainable Fund Flows alapján

A fenti képet némiképp árnyalja, hogy az eszközállomány alakulása nemcsak a be- és kiáramlásoktól függ, hanem attól is, hogyan alakulnak az alapokban tartott eszközök árfolyamai. Ugyanis egy erős piaci rali önmagában is képes „felhúzni” az AUM-ot akkor is, ha valójában nem érkezik friss tőke. Ezt korrigálandó, a következő ábra már az ESG-alapok negyedéves nettó tőkeáramlásait mutatja. Az ábrán tartós kiáramlás figyelhető meg az Egyesült Államokban, azaz több tőkét vontak ki az ESG-alapokból, mint amennyi új befektetés érkezett. Az utóbbi negyedévekben a kiáramlás már Európában is felerősödött, ami felveti annak kérdését, hogy vajon hosszabb távon is rendelkezésre állnak-e azok a források, amelyek a fenntarthatósági célok megvalósításához szükségesek.

Forrás: a szerzők saját szerkesztése a Morningstar Global Sustainable Fund Flows és Morningstar Global Sustainable Fund Assets alapján

Mi gyengítette meg az ESG-befektetések iránti bizalmat?

A fenti folyamatok elsőre meglepőnek tűnhetnek, ha a fenntarthatóság és a vállalatok pénzügyi teljesítménye közötti kapcsolat irányából vizsgáljuk a helyzetet. Ugyanis az elmúlt két évtized kutatásait alapvetően azzal összegezhetjük, hogy az ESG és a vállalatok pénzügyi teljesítménye (például jövedelmezőség, tőkearányos megtérülés stb.) között pozitív kapcsolat van. Ezt az állítást több átfogó metaanalízis is alátámasztja, amelyek több ezer, a témában készült kutatás eredményeit szintetizálják.

Friede és szerzőtársai például 1816 korábbi tanulmányt elemeztek, míg Whelan és szerzőtársai további mintegy ezer vizsgálatot áttekintve arra jutottak, hogy a negatív összefüggést kimutató eredmények aránya alacsony (körülbelül 10%), miközben a semleges vagy pozitív hatásokat azonosító megállapítások dominálnak. A fenti eredmények ugyanakkor nem jelentenek egyértelmű oksági bizonyítékot. Nem tisztázott ugyanis, hogy az erősebb ESG-teljesítmény javítja-e a vállalatok pénzügyi eredményeit, vagy éppen a jó pénzügyi teljesítmény teremti meg a fenntarthatósági beruházások feltételeit.

Másrészt számos kétely is megfogalmazódott az elmúlt években az ESG-minősítésekkel kapcsolatban. Az egyik legfontosabb probléma az ESG-minősítők által adott értékelések alacsony korrelációja, ami arra utal, hogy az értékelések mögött eltérő módszertanok állnak, egységes és kiforrott szabályrendszer hiányában. Az ellentmondásokra jól rávilágít, hogy amíg a nagy hitelminősítők (Moody’s, Fitch Ratings és S&P Global) értékelései közötti korreláció jellemzően 79-99% között alakul, addig az ESG-minősítések (például FTSE, ISS, MSCI, Refinitiv, RepRisk, S&P Global, Sustainalytics) esetében ez mindössze 30-50%.

Egy másik, befektetői szempontból különösen érzékeny problémáról is célszerű beszélni: az ESG-minősítések nem minden esetben tekinthetők „független” mérőszámnak. A szakirodalomban találunk olyan vizsgálatokat, amelyek szerint egyes ESG-minősítők a múltbeli magasabb részvényhozam után kedvezőbb ESG-besorolást adnak azért, hogy az ESG-indexük hozama magasabb legyen.

Más kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy azok a vállalatok, amelyek mögött jelentős intézményi befektetői jelenlét áll, jellemzően magasabb ESG-minősítést kapnak, ami a minősítési rendszerek függetlenségével kapcsolatos kérdéseket vet fel. A módszertani bizonytalanságokat tovább erősíti, hogy egyes ESG-minősítők a múltban visszamenőlegesen is módosították adatbázisaikat. Ez a gyakorlat adatbányászattal és a múltbeli teljesítmény utólagos „javításával” kapcsolatos aggályokat vetett fel, ami megnehezíti az empirikus eredmények egyértelmű értelmezését és az ESG-minősítések összehasonlíthatóságát. Ez az aggodalom már döntéshozói szinten is megjelent. Például az amerikai értékpapír-felügyelet (SEC) egyik munkaanyaga arra hívja fel a figyelmet, hogy az ESG-minősítések idősora jellemzően rövid, és gyakran visszamenőlegesen kerül kitöltésre, ami előretekintési torzítást (look-ahead bias) eredményezhet.

Az elmúlt években az ESG körüli bizonytalanságokat politikai tényezők is erősítették. Az Egyesült Államokban az ESG egyre inkább politikai vitatémává vált. Több államban és szövetségi szinten is megjelentek az ESG-ellenes szabályozási törekvések, miközben a Trump-korszak visszatérésével a klíma- és fenntarthatósági szempontok szerepe látványosan háttérbe szorult a döntéshozatalban. Ez sok intézményi befektetőt óvatosságra késztetett, különösen az ESG-címkével ellátott termékek nyílt vállalásával kapcsolatban. Ugyan Európában a szabályozási környezet továbbra is támogató, ám az ESG-jelentési kötelezettségek szigorodása és a „greenwashing” elleni fellépés növekvő adminisztratív terheket ró a piaci szereplőkre. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy az ESG-befektetések megítélése óvatosabbá vált az elmúlt években, ami a tőkeáramlások alakulásában is tükröződik.

Van azonban egy további, kevésbé tárgyalt – mégis kulcsfontosságú – szempont is. Az ESG-törekvések „másik oldalán” azok a befektetők állnak, akik a fenntarthatósági célokat finanszírozzák, és befektetéseikért érthető módon hozamot várnak el. Innen nézve a kérdés nagyon is egyszerű: hogyan teljesítenek valójában az ESG-befektetések? Jutalmazza-e a piac a fenntarthatósági szempontokat, vagy ezek inkább pénzügyi kompromisszumot jelentenek – legalábbis bizonyos piaci környezetben?

Az ESG hozamprémiuma valóban negatív?

A fenti kérdésekre az első kapaszkodókat az eszközárazási szakirodalom adja, ahol alapvetően két magyarázó keret verseng egymással. Az egyik a kockázatalapú megközelítés, mely szerint a magasabb ESG-minősítésű, „zöld” eszközök kockázati profilja kedvezőbb lehet, ezért a befektetők alacsonyabb kockázati felár mellett is hajlandók tartani őket. Ennek megfelelően azt várhatjuk, hogy a zöld eszközök abnormális hozama (azaz a piaci és egyéb kockázati tényezőkkel magyarázott elvárt hozamtól való eltérés) akár negatív is lehet, míg az alacsony ESG-minősítésű, „barna” eszközök esetében pozitív alfa alakulhat ki.

Ezzel szemben a preferenciaalapú megközelítés azt hangsúlyozza, hogy egyes befektetők döntéseit nem kizárólag a hozam–kockázat megfontolások vezérlik, hanem etikai szempontok és a klímaváltozás mérséklésének igénye is. Ez a befektetői preferencia önmagában is hatással lehet az eszközök árazására és várható hozamára. A rossz hír ugyanakkor az, hogy a legtöbb korábbi empirikus vizsgálat a kockázatalapú elméletet erősíti meg, azaz az ESG abnormális hozama (ESG-prémium) jellemzően nulla vagy negatív. Ez azt jelenti, hogy

az ESG-szempontok figyelembevétele önmagában nem jár együtt többlethozammal, sőt számos esetben a gyengébb ESG-minősítésű, úgynevezett „barna” részvények felülteljesítik a „zöld” részvényeket.

A korábbi empirikus eredmények döntő része 2022 előtti mintákon született, így a legutóbbi évek piaci és szabályozási fordulatai – az energiaár-sokk, a kamatkörnyezet tartós megváltozása, illetve az ESG körüli viták és szabályozói szigorítások – értelemszerűen nem jelennek meg bennük. Éppen ezért kutatócsoportunk a korábbi elemzéseket kiterjesztve már a 2022 utáni időszakban is megvizsgálta az amerikai részvénypiac 2859 vállalatát, és az ESG-prémiumot a vállalatok ESG-pontszámai alapján a felső és alsó 30%-ba tartozó vállalatok hozamainak különbségeként mutatta ki, ahogy ez az alábbi ábrán is látható.

Az eredmény egyértelmű: a vizsgált időszakban az átlagos ESG-prémium havonta -0,54 százalékpont volt, vagyis

a magas ESG-minősítésű vállalatok átlagosan havi 0,54 százalékponttal alulteljesítették az alacsony ESG-minősítésű társaságokat.

Ez az átlag statisztikailag szignifikáns, és a további vizsgálatok alapján a negatív hozam nem magyarázható sem a részvénypiaci kockázattal, sem a vállalatmérettel, sem az értékeltséggel, azaz a Fama–French háromfaktoros modellben az abnormális hozam –0,55 százalékpont marad. A jövedelmezőségi és befektetési tényezőkkel kiegészített ötfaktoros modellben is negatív abnormális hozamot lehetett kimutatni, mely havi -0,7 százalékpont volt.

Mindez arra utal, hogy a legutóbbi évek sem hoztak érdemi fordulatot:

a piac – legalábbis ebben az időszakban és ezen a mintán – nem „jutalmazta” a magas ESG-minősítést többlethozammal, az ESG-prémium pedig összességében negatívnak bizonyult.

Forrás: a szerzők saját szerkesztése

Első ránézésre a magas ESG-minősítésű vállalatok havi alulteljesítése nem tűnik drámainak, csakhogy a hozamkülönbségek a tőkepiacon nem „eltűnnek”, hanem idővel összeadódnak. Ami egy-egy hónapban még csak néhány tized százalékpont, az hosszabb időtávon már érdemi vagyonkülönbséget jelenthet. Az alábbi ábra azt mutatja, hogyan alakult egy azonos, 1 dolláros befektetés értéke a magas és az alacsony ESG-minősítésű vállalatokból képzett, kapitalizációval súlyozott portfóliókban. Logaritmikus skálán ábrázolva jól látható, hogy a két portfólió hosszabb távon eltérő növekedési pályát követett, ráadásul az eltérés nem egyetlen időszakhoz köthető, hanem tartós, teljesítménykülönbséget eredményezett.

Forrás: a szerzők saját szerkesztése

Piaci narratívák és az ESG-részvények teljesítménye

Bár a témában készült számos empirikus vizsgálat arra jutott, hogy nem mutatható ki pozitív, általános ESG-prémium, ez nem jelenti azt, hogy az ESG-szempontok jelentősége a jövőben ne értékelődhetne fel. Ennek megfelelően a legújabb kutatási irányok arra fókuszálnak, hogy azonosítsák az ESG-prémium kialakulását magyarázó tényezőket, ami narratívaalapú időzítési megközelítések és célzott ESG-stratégiák kialakítását teheti lehetővé.

A narratívák ESG-prémiumra gyakorolt hatására jó példát szolgáltat saját vizsgálatunk, amelyben 134 millió, az Egyesült Államokkal kapcsolatos hír feldolgozásával 4,6 millió klímaváltozással foglalkozó cikket azonosítottunk, és ezekből a hírekből kiszámított médiafigyelem és hangulat szoros kapcsolatba hozható az ESG-prémium időbeli alakulásával.

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a klímafigyelem gyors fokozódásának időszakában (amikor a klímaváltozással kapcsolatos hírek aránya a 12 havi mozgóátlagnál magasabb) az ESG-prémium szignifikánsan negatívvá válik. Más időszakokban, amikor a klímafigyelem mérsékelt vagy alacsony, ilyen összefüggés nem mutatható ki. Ez az eredmény arra utal, hogy nem önmagában a fenntarthatóság, hanem annak időzített fókuszba kerülése jár együtt az ESG-részvények relatív alulteljesítésével.

Forrás: a szerzők saját szerkesztése (Megjegyzés: a zöld sáv azt a tartományt mutatja, amelyen belül az átlagos ESG-prémium 90%-os megbízhatósággal helyezkedik el.)

Az alábbi ábra a klímaváltozással kapcsolatos hírek hangulatának szerepét vizsgálja. Az eredmények itt is egyértelmű mintázatot mutatnak, azaz a negatív klímanarratívával jellemezhető időszakokban az ESG-prémium negatív, vagyis nemcsak a figyelem intenzitása, hanem annak negatív érzelmi tartalma is kulcsszerepet játszik az ESG-portfóliók relatív teljesítményében.

Forrás: a szerzők saját szerkesztése (Megjegyzés: a zöld sáv azt a tartományt mutatja, amelyen belül az átlagos ESG-prémium 90%-os megbízhatósággal helyezkedik el.)

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem éppen az alacsony ESG-minősítésű, „barna” részvényeket sújtja a piac a klímaváltozással kapcsolatos negatív hírek felerősödésekor. A magyarázat abban rejlik, hogy a piaci reakciók rövid távon nem a szabályozás végső hatását, hanem az átmeneti költségeket és a bizonytalanság növekedését árazzák. A klímanarratívák felerősödése elsősorban az ESG-vállalatok esetében veti fel azonnal a beruházási kényszert, a megtérülés romlását és a profitkilátások romlását, míg a hagyományos, „barna” vállalatok rövid távon stabilabb cash flow-val és alacsonyabb értékeltséggel rendelkeznek. Ez a mechanizmus magyarázza, hogy a klímafigyelem hirtelen növekedése miért jár együtt az ESG-prémium átmeneti negatívvá válásával.

Összességében az látszik, hogy az ESG-befektetések piacán az elmúlt években látványos ellentmondások rajzolódtak ki. Miközben a vállalati ESG-teljesítmény és a pénzügyi eredmények közötti kapcsolatot a szakirodalom többsége továbbra is pozitívnak találja,

az ESG-alapokba irányuló tőkeáramlás globálisan lassult, sőt egyes régiókban – különösen az Egyesült Államokban – tartós kiáramlás figyelhető meg.

A befektetői bizalmat nemcsak a politikai és szabályozási környezet változása gyengítette, hanem az ESG-iparágat övező problémák is, például az ESG-minősítések alacsony korrelációja, a visszamenőleg módosított adatbázisok és az előretekintési torzítás lehetősége mind hozzájárultak a bizonytalanság növekedéséhez.

Ezzel párhuzamosan a hozamok felől közelítve sem kapunk igazán megnyugtató képet. Vizsgálatunk – amely már a 2022-2025 közötti időszakot is lefedi – azt mutatja, hogy az ESG-prémium továbbra is negatív, és a magas ESG-minősítésű részvények alulteljesítése nem vezethető vissza sem a hagyományos piaci kockázatra, sem a vállalatméretre, sem az értékeltségre. Ugyanakkor eredményeink arra is rámutatnak, hogy az ESG-prémium nem állandó időben. A negatív teljesítmény jól elkülöníthető időszakokhoz köthető, különösen akkor, amikor a klímaváltozással kapcsolatos médiafigyelem hirtelen felerősödik, illetve amikor a klímanarratíva kifejezetten negatív hangvételűvé válik.

Mindez arra utal, hogy az ESG-befektetések megítélése és hozama nem csupán „strukturális” kérdés (vagyis nem kizárólag a vállalatok fundamentumain, a szabályozáson vagy az ESG-minősítések szintjén dől el), hanem érdemben függ a piaci narratíváktól és azok időzítésétől is.

