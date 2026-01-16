Tényleg örökre velünk maradhat a kormány csodafegyvere?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Egyre többször röppen fel, hogy a kormány által bevezetett árrésstopok tartósan velünk maradnak. Az Európai Uniónak a magyar árszabályozás nem tetszik, és valóban vannak kételyek a fenntarthatósága körül. Éppen ezért valamilyen átalakításra szükség lehet, erre pedig a legkönnyebben elérhető példa a román típusú árrésstop.

Lassan egyéves lesz az árrésstop

A kormány már gondolkodik azon, hogy az árrésstopok tartósan velünk maradhatnak-e, vagy csak átmeneti intézkedésként lehet ezekkel számolni – mondta szerdán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Kiemelte, hogy van arra példa más országokban, hogy hosszabb ideje érvényben legyenek hasonló intézkedések, az ő tapasztalataikat is meg kell vizsgálni. Konkrétan Romániát említette, ahol 2023 óta valóban van hasonló árkorlátozó intézkedés, de lényegesen enyhébb, vagyis a jelenlegi formájában valószínűleg nem tud fennmaradni az árrésstop, legfeljebb lazítva rajta.

Tavaly év elején meglepően erős volt a hagyományos januári átárazás, így az infláció a decemberi 4,6%-ról meglepetésre 5,5%-ra ugrott. Onnan februárban még jött egy kis emelkedés az éves rátában 5,6%-ra, de a kormány akkor már pedzegette, hogy akár mesterségesen is beavatkozhat az árakba.

Végül március közepétől első lépésként május végéig harminc élelmiszer árrését korlátozták 10 százalékban, ebből kell a kiskereskedőknek kigazdálkodni a működési költségeiket és a nyereségüket. Júniustól aztán fokozatosan hosszabbította meg a kormány az intézkedést, előbb augusztus végéig, majd november végéig, legutóbb pedig február végéig. Ezzel párhuzamosan május közepén a drogériai termékek egy részére is kiterjesztették az intézkedést, azonban ott nem 10, hanem 15%-os limittel.

Vagyis hamarosan, várhatóan a következő hetekben ismét dönteni kell az árrésstopok sorsáról, a szakértők szinte kivétel nélkül arra számítanak, hogy részben a tavaszi parlamenti választások miatt ismét meghosszabbítják majd annak hatályát.

Mostanában egyre több az arra utaló kormányzati jelzés, melyek szerint akár tartósan is velünk maradhat az árrésstop. Tavaly ősszel Orbán Viktor már utalt rá, hogy a többségi várakozással szemben lehet, hogy nem a kivezetés lesz a következő lépés, hanem akár állandósulhat is az árrésstop. A múlt héten pedig Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszélt arról, hogy meg kell vizsgálni, lehet-e hosszútávon létjogosultsága az eszköznek, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón annyit tett hozzá, hogy a kormány már foglalkozott a kérdéssel.

Nagy Márton szerint elsősorban azoknak az országoknak a példáját kell megvizsgálni, melyekben már régebb óta van hasonló szabályozás, konkrétan említette Romániát. Éppen ezért érdemes megvizsgálni, miként alakult délkeleti szomszédunknál az árrésstop intézménye, miben hasonlít a magyarhoz és miben különbözik az attól.

Tényleg Románia lehet a minta?

Románia 2023 augusztusában vezette be először az árrésstop intézményét, legutóbb szeptember végén hosszabbították meg további hat hónapra, vagyis most március végéig van érvényben. Az eszköz 17 alapvető élelmiszer árát szabályozza, köztük a fehér kenyér, a tej, több tejtermék, a csirke, a sertéshús és a tojás.

A legfontosabb különbség, hogy

Romániában nem csak a kiskereskedőket, hanem a gyártókat és a nagykereskedőket is az árrés korlátozására kényszerítik.

A szomszédos országban a feldolgozók a termelési költségen felül legfeljebb 20%-os árrést alkalmazhatnak, beleértve a közvetlen és a közvetett költségeket, a nagykereskedők a beszerzési áron felül maximum 5%-os árrést érvényesíthetnek, míg a kiskereskedők ezen felül további legfeljebb 20%-os árrést határozhatnak meg.

Vagyis a másik lényeges különbség az érintettek körén túl az, hogy

a magyar 10 és 15%-os árrés mellett Romániában 20% annak maximális mértéke.

Az pedig tagadhatatlan, hogy a kétszeres árrést sokkal könnyebb kigazdálkodni a szomszédban. Decemberben, amikor az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben,

a brüsszeli testület sem az árrésstop intézményét kifogásolta.

A Bizottság szerint a probléma az intézménnyel az, hogy olyan alacsonyan húzták meg a maximális árrést, hogy amellett már nem lehet nyereségesen értékesíteni a termékeket, éppen ezért a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncoknak veszteségük van az érintett termékkörön. Az Európai Bizottság hozzátette, hogy a magyar kormány leegyszerűsíti a piaci viszonyokat, azt állítva, hogy a beszerzési ár és az eladási ár közötti árrés a profit. Így viszont nem veszik figyelembe az egyéb költségeket, mint például a személyi ráfordítások, az ingatlanbérlés és fenntartás vagy akár az adózás.

Jelenleg a kormánynak két hónapja van, hogy reagáljon a Bizottság kritikáira, amennyiben ezt nem találják kielégítőnek, akkor az Európai Bíróságon folytatódhat a vita.

Bár az unió lassan őrlő malmai reálisan csak évek múlva tudnak kikényszeríteni változást a magyar árrésstop-szabályozásban, de a 10%-os mérték torzító hatásától ettől függetlenül is szerencsés lenne megszabadulni. Mindkét szempont alapján adódik, hogy a jelenlegi 10%-os mértéket megemelje. A román példa ugyanis azt mutatja, hogy 20%-os mértéknél már sokkal kisebbek lehetnek az esetleges negatív hatások.

Csodaszer az árrésstop, vagy csak szépségtapasz?

Érdemes azt is megvizsgálni, mennyire működnek az árrésstopok, elérik-e a kívánt célt, ami az infláció kordában tartása. Mindkét országban ez volt a bevezetés motivációja, Magyarországon már említettük, hogy 2025 elején váratlanul megugrott a drágulás üteme, az éves infláció több mint egyéves csúcsra emelkedett. Romániában 2023 nyarán éppen csak 10 százalék alá mérséklődött a fogyasztói árak emelkedésének üteme.

A bevezetést követő első tíz hónapban a magyar infláció 5,6%-ról 3,8%-ra esett vissza, míg Romániában ugyanilyen hosszú időszakban 9,4%-ról 5,1%-ra mérséklődött a drágulás. Azt persze ki kell emelni, hogy az árrésstopok mellett egy sor más tényező is befolyásolja az infláció alakulását. A román gazdaság például a 2025-ös választásokat követően komoly kihívásokkal szembesült, melyek miatt jelentős költségvetési kiigazításra volt szükség, ennek keretében júliustól adóemeléseket is végrehajtottak, ami ismét 10% közelébe lökte az áremelkedési ütemet.

Elemzők becslései szerint az árrésstop jelenleg mintegy 1-1,5 százalékponttal mérsékli a magyar inflációt, vagyis a tényleges áremelkedési ütem továbbra is 4-5% között lenne ezek nélkül.

A régióban a román intézkedés hasonlít a legjobban a magyarra, emellett Horvátországban klasszikus árstop van érvényben, legutóbb tavaly év végén emelték fel 100-ra az érintett termékek körét. Emellett az élelmiszerek áfáját 5%-ra csökkentették, hogy azzal is fékezzék az infláció emelkedését. Szlovéniában az üzemanyagok árába avatkozott be a kormány, kifejezett cél volt, hogy az autópályákon tapasztalható árak ne haladják meg jelentősen a más kutak árait.

