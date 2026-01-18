Európa visszavág: olyan megtorlást kaphat a nyakába Trump, ami meghátrálásra kényszerítheti

A megtorlás lépéseit azért dolgozzák ki, hogy az európai vezetők tárgyalási pozíciója erősebb legyen a héten a davosi Világgazdasági Fórumon tartandó találkozókon Donald Trumppal. Céljuk olyan kompromisszum elérése, amely megelőzi a nyugati katonai szövetség mély megosztottságát, mert az már Európa biztonságát is alapjaiban fenyegetné.
A vámlistát még tavaly állították össze, de a teljes kereskedelmi háború elkerülése érdekében február 6-ig felfüggesztették alkalmazását.
Újbóli aktiválását vasárnap vitatták meg az Európai Unió 27 tagállamának nagykövetei, csakúgy mint az úgynevezett kényszerítés elleni eszközt (Anti-Coercion Instrument, ACI), amely korlátozhatja az amerikai cégek belső piaci hozzáférését.
Trump, aki Dániától követeli a Grönland feletti ellenőrzés átengedését,
szombat este 10 százalékos vámokat helyezett kilátásba február 1-jétől az Egyesült Királyság, Norvégia és hat uniós tagállam bizonyos áruira.
Ezek az országok a héten katonákat küldtek az északi-sarkvidéki szigetre egy hadgyakorlatra.
"Világos megtorlási eszközök állnak rendelkezésre, ha ez így folytatódik.
Trump tiszta maffiamódszereket alkalmaz
– mondta egy európai diplomata. "Ugyanakkor nyilvánosan nyugalomra akarjuk inteni, és lehetőséget adni neki a visszakozásra.
Az üzenet: mézesmadzag és korbács.
Franciaország az ACI bevetését szorgalmazza; ezt a jogi eszközt 2023-as elfogadása óta még egyszer sem alkalmazták. Az ACI befektetési korlátozásokat tartalmaz, és visszafoghatja a szolgáltatásexportot, beleértve az amerikai nagy technológiai cégek uniós tevékenységét is.
Párizs és Berlin közös választ hangol össze: a két ország pénzügyminiszterei
hétfőn Berlinben találkoznak, majd Brüsszelbe utaznak, ahol európai kollégáikkal egyeztetnek.
"A kérdést a G7 összes partnerével is meg kell vitatni a francia elnökség alatt" – tette hozzá egy francia minisztériumi munkatárs.
Miközben számos uniós tagállam támogatja az ACI bevetésének vizsgálatát, a többség továbbra is a Trumppal folytatott párbeszédet részesíti előnyben a közvetlen megtorlási fenyegetésekkel szemben. "Le kell hűtenünk a kedélyeket" – mondta egy másik uniós diplomata.
A megtorlás felé tett lépésként az Európai Parlament legnagyobb pártjai a hétvégén bejelentették: elhalasztják azt a szavazást, amely egy tavaly kötött kereskedelmi megállapodás keretében csökkentette volna az amerikai árukra kivetett uniós vámokat.
Trump, aki szerdán és csütörtökön a svájci fórumon tartózkodik majd, zártkörű tárgyalásokat folytat európai vezetőkkel, köztük Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Részt vesz továbbá az Ukrajnát támogató nyugati országok szélesebb körű egyeztetésén is.
"Együttműködni akarunk, és nem mi keressük a konfliktust" – jelentette ki Mette Frederiksen dán miniszterelnök.
A nyugati országok nemzetbiztonsági tanácsadói hétfő délután találkoznak Davosban. A megbeszéléseket eredetileg Ukrajnára és az Oroszország Ukrajna elleni inváziójának lezárását célzó béketárgyalásokra tervezték, de
átszervezték őket, hogy idő jusson a grönlandi válság megvitatására is.
"Trump fenyegetései mindenképpen indokolják az ACI alkalmazását, hiszen ez tankönyvi példája a kényszerítésnek" – mondta egy harmadik európai tisztviselő. "De ki kell használnunk a február 1-jéig hátralévő időt, hogy lássuk, Trump nyitott-e a visszavonulásra." Hozzátette: sok múlik a davosi tárgyalások kimenetelén.
Az európai tisztviselők abban bíznak, hogy a megtorlás kilátásba helyezése kétpárti nyomást vált ki az Egyesült Államokban Trump ellen, és az elnök végül visszakozik a vámfenyegetéstől.
"Ez már olyan helyzet, amely nem teszi lehetővé a kompromisszumot, mert Grönlandot nem adhatjuk át" – mondta egy negyedik európai tisztviselő. "A józan amerikaiak is tudják, hogy ezzel kinyitotta Pandóra szelencéjét."
Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images
