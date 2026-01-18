  • Megjelenítés
Orbán Viktor levelet kapott Trumptól!
Orbán Viktor levelet kapott Trumptól!

Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy Donald Trump felkérte arra, hogy Magyarország csatlakozzon a gázai Béketanács munkájához, alapítóként.

A miniszterelnök elfogadta a felkérést, mellyel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában elmondta, hogy a meghívást megtiszteltetésnek veszik, és természetesen részt vesznek a béketanács munkájában.

Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump "békepárti tevékenységét" világszerte, a gázai békefolyamatban is ő jelenti a reményt, Magyarország pedig érdekelt abban, hogy a Közel-Keleten béke legyen, mert a térség biztonsági helyzete nagy befolyással van a közép-európai biztonsági helyzetre.

