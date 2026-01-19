  • Megjelenítés
Akkora geomágneses vihar éri a Földet, hogy akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény
Rendkívüli geomágneses vihar közeledik, amely kedden reggel érheti el a Földet. A G4-es erősségű jelenség hatására Magyarországról is láthatóvá válhat a sarki fény, amennyiben az időjárási körülmények kedvezőek lesznek - írta az Időkép.

Az amerikai űridőjárás-előrejelző központ (NOAA SWPC) legfrissebb számításai alapján bolygónk mágneses mezeje

jelentős zavart szenvedhet a közeljövőben.

A jelenséget egy vasárnap bekövetkezett X1.9-es erejű napkitörés okozza, amely a 4341-es napfoltcsoportban történt, és amelyet koronakidobódás (CME) követett.

A Napból kiáramló, töltött részecskékből álló plazmafelhő nagy sebességgel közelít bolygónk felé, és előreláthatólag kedden a kora reggeli órákban éri el a Föld magnetoszféráját. A szakértők magyar idő szerint 7 és 10 óra között G4-es erősségű geomágneses viharra figyelmeztetnek, ami az ötfokozatú skálán a "súlyos" kategóriába tartozik.

Az ilyen intenzitású geomágneses viharok során a sarki fény (aurora borealis) megjelenési területe jelentősen kiterjed déli irányba, így a jelenség a közepes szélességi körökön, köztük

Magyarország területén is észlelhetővé válhat.

A látványos égi jelenség megfigyelésére kedd hajnalban, a pirkadat előtti sötét órákban nyílhat legnagyobb esély, feltéve, ha a napszél az előrejelzettnél valamivel korábban érkezik. Ennek pontos időpontját körülbelül fél órával az esemény kezdete előtt lehet majd meghatározni a Föld és a Nap között elhelyezkedő SOHO űrszonda mérései alapján.

A sikeres megfigyeléshez két alapvető feltételnek kell teljesülnie: egyrészt derült égboltra van szükség, mivel a felhőzet eltakarhatja a jelenséget, másrészt érdemes a fényszennyezéstől mentes helyszínt választani. Bár egy G4-es vihar esetén a fények szabad szemmel is észlelhetők lehetnek, a városi fényektől távol, sötét környezetben sokkal intenzívebb élményben lehet részünk.

Érdemes tehát korán kelni és az északi égboltot figyelni, hiszen a vöröses-lilás, esetleg zöldes fényoszlopok tánca ritka és felejthetetlen látványosságot ígér.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

