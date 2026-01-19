Beteljesülhet a régi álom: hamarosan tenger alatti alagútban suhanó vonatok köthetnek össze két kontinenst

A Spanyol Állandó Gibraltári-szorosi Összeköttetési Tanulmányok Társasága (Secegsa) megbízásából készült, 296 400 euró értékű tanulmány megerősíti, hogy a rendkívül összetett víz alatti vasúti infrastruktúra elvileg megépíthető. A szakértők ugyanakkor kiemelik, hogy ez a világ egyik legambiciózusabb mérnöki vállalkozása lenne. A jelentés részletesen elemzi az útvonal legkritikusabb szakaszait, különösen az úgynevezett Camarinal-küszöb térségét, ahol a geológiai viszonyok rendkívül kedvezőtlenek.
Az összetett flis formációk és a tengerfenék szerkezeti instabilitása miatt ez a rész jelenti a legnagyobb kihívást az alagútfúró berendezések számára.
A nehézségek ellenére a német Herrenknecht gépgyártó vállalat arra a következtetésre jutott, hogy a projekt a jelenleg rendelkezésre álló mérnöki eszközökkel és technológiákkal is megvalósítható. Ez jelentős előrelépés a több évtizeddel korábbi értékelésekhez képest. A technikai megvalósíthatóság megerősítése azt követően született meg, hogy a spanyol kormány 2023-ban újraindította a projektet. Az ezt megelőző évtizedekben csupán előtanulmányok készültek, illetve kétoldalú megállapodásokat kötöttek Marokkóval, konkrét kivitelezési lépések nélkül. A jelenlegi koncepció szerint
az alagút teljes hossza mintegy 65 kilométer lenne, ebből körülbelül 40 kilométer spanyol területen haladna.
A spanyol terminált a Vejer de la Frontera térségében tervezik, ahonnan az infrastruktúra a Cádiz–Sevilla vasútvonalon keresztül kétvágányú pályával kapcsolódna a spanyol országos hálózathoz, valamint egyvágányú vonallal Algeciras kikötőjéhez.
Morocco and Spain plan to build a €6 billion tunnel to connect the two countries. The tunnel will be 38.5 km long, with 28 km under the sea at depths of 175-475 m. If completed, it would be one of the longest tunnels in the world and make it faster and cheaper to move… pic.twitter.com/VzWWBeJanh https://t.co/VzWWBeJanh— Africa View Facts (@AfricaViewFacts) January 24, 2025
A projekt közúti kapcsolatok kiépítését is tartalmazza az N-340-es főúthoz és az A-48-as autópályához. Az alagút két külön csőből állna, mindegyikben egy-egy vágánnyal, személy- és teherszállításra egyaránt. Ezeket egy szerviz- és biztonsági folyosó egészítené ki. A tervek szerint az alagút legnagyobb mélysége elérné a 475 métert a tengerfelszín alatt. A Spanyolország és Marokkó közötti, légvonalban mintegy 14 kilométeres távolságot így nagyjából 30 perc alatt lehetne megtenni vasúton. A Secegsa és marokkói partnere, a SNED közös stratégiája alapján 2027 előtt írhatják ki az első felderítő alagút megépítésére vonatkozó pályázatot. Ez a szakasz elengedhetetlen a geológiai viszonyok pontosításához és a tervezett építési megoldások gyakorlati validálásához.
A beruházás becsült költsége meghaladja a 8,5 milliárd eurót, amely összeg kizárólag a spanyol oldalra vonatkozik, és tartalmazza a kivitelezés valamennyi fázisát, a berendezéseket, valamint a kockázatokra és váratlan eseményekre képzett tartalékot.
A spanyol hatóságok több finanszírozási modellt is vizsgálnak, köztük európai uniós források bevonását. A tervek szerint kiegészítő bevételekkel is számolnának, például vasúthasználati díjakból, logisztikai szolgáltatásokból, villamosenergia-összeköttetésekből, valamint optikai kábelek telepítéséből. Az első fizikai munkálatok szimbolikusan egybeeshetnének a Spanyolország, Portugália és Marokkó által közösen rendezett 2030-as labdarúgó-világbajnoksággal.
A nagyobb építési szakaszok befejezésének reális határidejét 2035 és 2040 közé teszik.
A spanyol sajtó szerint a madridi döntéshozók eredetileg a Gibraltári-szoros feletti híd építését is mérlegelték, ezt azonban végül elvetették. A víz alatti alagút megoldást költség, környezeti hatás és a tengeri hajózás biztonsága szempontjából kedvezőbbnek ítélték. A kezdeményezés célja, hogy Madridot közvetlen vasúti összeköttetéssel kapcsolja össze Rabattal, egyben jobban integrálja Marokkót az európai vasúti hálózatba.
Címlapkép forrása: Xavi Lopez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
