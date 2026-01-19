  • Megjelenítés
Gyengébb Kína, mint azt hisszük
Gyengébb Kína, mint azt hisszük

A frissen beérkezett adatok egy egyre nagyobb problémákkal küzdő gazdaságot tárnak elénk. Bár sokan arra húzzák fel a sztorit, hogy tavaly is 5%-kal nőtt a kínai gazdaság, a lényeg viszont az, hogy a második félévben már komoly lassulást mutatnak. Döcög a kiskereskedelem, esnek a lakásárak és az állóeszközberuházások is visszaesőben. Egyedül az ipar, ami talpon van, de erre nem lehet egy fenntartható növekedést ráhúzni. Egyre erősödnek azok a hangok, hogy komoly, átfogó, hatalmas intézkedésekre lenne szükség, de ez még várat magára.

Számos fontos kínai adatot tettek közzé, amelyek együttesen arról tanúskodnak, hogy egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe a világ második legnagyobb gazdasága.

A negyedik negyedévben a a GDP éves alapon 4,5%-kal nőtt az előző negyedéves 4,4%-hoz képest. Az éves növekedés kereken 5% lett.

Az ipari termelés viszont 5%-ról, 5,2%-kal nőtt éves alapon decembernen, míg a kiskereskedelmi forgalom 1,2%-ról 0,9%-ra lassult. A munkanélküliségi ráta 5,2%-ról 5,1%-ra csökkent. Az állóeszköz beruházások viszont 3,8%-kal estek, miután az előző hónapban is 3%-os esést produkáltak éves alapon. Eközben a lakásárak továbbra is esnek, decemberben éves alapon 2,7%-kal.

A bejövő adatok az éves 5%-os növekedés ellenére nem jók.

Lassul a kiskereskedelmi forgalom, esnek a beruházások és az ingatlanárak, miközben a második félévben érezhetően lassult a gazdasági növekedés is.

Bár most nettó export adat nem jött ki, de ilyen alacsony kiskereskedelmi növekedés mellett nagyon brutális exportnövekedésre lenne szükség, hogy kijöjjö ez a növekedési cél.

De ez megint csak annak a bizonyítéka, hogy a fogyasztásvezérelt növekedés beindítása még várat magára. Nem véletlen, hogy többen az eddigieknél sokkal határozottabb gazdaságösztönzésre számítanak a kormánytól.

Kapcsolódó cikkünk

Valami készül Kínában; és ebből még pénzünk is lehet

