Leszögezték Európa nagyhatalmai: nem hagyjuk magunkat zsarolni!
Leszögezték Európa nagyhatalmai: nem hagyjuk magunkat zsarolni!

Németország és Franciaország egységesen lép fel az amerikai vámfenyegetésekkel szemben, és nem hajlandó zsarolást elfogadni.

A német és a francia pénzügyminiszter hétfőn közös álláspontot fogalmazott meg: az európai hatalmak nem hagyják magukat zsarolni, és összehangolt választ adnak az amerikai vámfenyegetésekre.

Donald Trump amerikai elnök szombaton kilátásba helyezte a vámok fokozatos emelését az európai szövetségesektől érkező importra mindaddig, amíg az Egyesült Államok meg nem vásárolhatja Grönlandot.

Németország és Franciaország egyetért: nem hagyjuk magunkat zsarolni

– jelentette ki Lars Klingbeil német pénzügyminiszter, miután találkozott párizsi kollégájával, Eric Lombarddal. A francia miniszter hozzátette: a 250 éves szövetségesek közötti zsarolás elfogadhatatlan.

Az uniós vezetők csütörtökön rendkívüli brüsszeli csúcstalálkozón vitatják meg a lehetséges válaszlépéseket. Az egyik opció egy 93 milliárd eurós vámellencsomag az amerikai importra. Ez egy féléves felfüggesztés után, február 6-án automatikusan életbe léphet.

Nekünk, európaiaknak világossá kell tennünk: elértük a határt. Kinyújtjuk a kezünket, de nem vagyunk hajlandóak zsarolásnak behódolni

– fogalmazott Klingbeil.

A másik lehetőség az eddig még soha nem alkalmazott kényszerítésellenes eszköz bevetése. Ezzel korlátozni lehetne az amerikaiak hozzáférését a közbeszerzésekhez, a befektetésekhez, a banki tevékenységekhez, valamint a szolgáltatáskereskedelemhez. Utóbbiban az Egyesült Államoknak többlete van az Európai Unióval szemben.

A francia miniszter szerint ez az eszköz elsősorban elrettentésre szolgál, de a jelenlegi körülmények között mégis meg kell fontolni a tényleges alkalmazását. Hozzátette: reméli, hogy a transzatlanti kapcsolat visszatér a baráti, tárgyalásokon alapuló viszonyhoz a fenyegetések és a zsarolás helyett. Klingbeil hangsúlyozta, hogy nem érdeke az eszkaláció, mert az mindkét fél gazdaságának ártana.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap azt mondta, hogy az európai "gyengeség" teszi szükségessé Grönland amerikai ellenőrzését a globális stabilitás érdekében. Erre reagálva francia kollégája kijelentette: Európának reformokat kell végrehajtania a technológiai előny és a termelékenység növelése érdekében, hogy bizonyítsa erejét.

"A célunk az elkövetkező napokban, hetekben és években az, hogy udvariasan, de határozottan meggyőzzük Scott Bessentet arról, hogy téved" – zárta szavait a francia pénzügyminiszter.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

