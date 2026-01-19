  • Megjelenítés
Úgy hozott rekordot a brazil kávéexport, hogy a kivitel zuhant
Úgy hozott rekordot a brazil kávéexport, hogy a kivitel zuhant

Brazília kávéexportja 2025-ben rekordnak számító, 15,6 milliárd dolláros bevételt hozott, jóllehet a kivitt mennyiség közel 21 százalékkal csökkent, és mindössze 40 millió, 60 kilogrammos zsákot tett ki – derül ki a Cecafe exportőrszövetség hétfőn közzétett jelentéséből.

Decemberben a nyers kávé kivitele 18,4 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest, 2,86 millió zsákra.

  • Az arabikaexport 10 százalékkal mérséklődött, 2,63 millió zsákra,
  • míg a robuszta-szállítmányok több mint 61 százalékkal zuhantak, és mindössze 222 147 zsákot értek el.

Donald Trump amerikai elnök 2025-ben 50 százalékos vámot vetett ki a brazil termékekre. Az intézkedés hátterében a Jair Bolsonaro volt brazil elnök elleni jogi eljárások álltak, amelyeket Trump "boszorkányüldözésnek" nevezett.

Bár az amerikai elnök később visszavonta a vámokat a brazil élelmiszerekre, köztük a kávéra is, a négy hónapig érvényben lévő magasabb importterhek miatt az Egyesült Államok a második helyre szorult Németország mögött a brazil kávé célországainak rangsorában.

"Augusztus elejétől november végéig az Egyesült Államokba irányuló szállítmányaink 55 százalékkal zuhantak, elsősorban a vámok miatt" – nyilatkozta Marcio Ferreira, a Cecafe vezetője.

Forrás: Reuters

