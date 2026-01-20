Álmodozhat Ukrajna 800 milliárd dollárról, de a holnapi számlák fizetéséhez is vért kell izzadnia

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A háború ötödik évéhez közeledve Ukrajna gazdasága egyszerre válságövezet és működő gazdasági tér: miközben az állam pénzügyileg teljes mértékben külső forrásokra szorul, a mindennapi gazdasági életet a nemzetközi támogatások és hitelek tartják mozgásban. A 2026-os költségvetési pálya, a rekordméretű katonai kiadások és a több mint 18 százalékos GDP-arányos hiány világossá teszi, hogy az ország béke nélkül önfenntartó módon nem lenne működőképes. Ebben a kontextusban jelent meg a 700–800 milliárd dolláros rekonstrukciós és „jóléti” horizont, amelyet a magyar kormány hevesen bírál. Orbán Viktor miniszterelnök nyíltan jelezte: egy ilyen nagyságrendű, hosszú távú európai pénzügyi elköteleződés Magyarország számára is érzékelhető fiskális terheket jelentene. A kérdés az, hogy a Kijev által tervezett, kvázi újjáépítési alap esetében a fő kérdés, hogy mennyi piaci befektetőt találnak. Az ígéretes, hogy az Egyesült Államok már készül leütni a 800 milliárdos szerződést.

A frontvonalakról szóló hírek alapján könnyű úgy tekinteni Ukrajnára, mint egyetlen háborús zónára, ahol minden gazdasági logika megszűnt. Azonban a valóság Janus-arcú: a háború ötödik évéhez közeledve az ukrán gazdaság válságos állapotban van: az állam alapműködését külső pénzek tartják fenn, a katonai kiadások kiszorítják a civil funkciókat, a kockázati felárak bénítják a magánberuházásokat. Ugyanakkor háborús országhoz képest meglepően „működik” a mindennapok gazdasága, részben a masszív nemzetközi segélyezés és hitelprogramok miatt, részben azért, mert az országban a rombolás és a kényszeradaptáció mellett tényleges üzleti élet is zajlik.

Nem véletlen, hogy az egyik legfontosabb ukrán hírportál, a Kyiv Independent időről időre kifejezetten erre a kettősségre építi a saját gazdasági tartalmainak és videós hirdetéseinek üzenetét: Ukrajnáról nem csak fegyverropogás, hanem üzleti sztorik is szólnak – csak éppen egy olyan közegben, ahol a pénzügyi stabilitás első számú feltétele továbbra is a külső finanszírozás.

Ebben a helyzetben a 2026-os makropályát lényegében három, egymást erősítő tényező határozza meg:

értelemszerűen a háború intenzitása,

a külső források folyamatossága és kiszámíthatósága,

illetve az, hogy az állam mennyire tudja a bevételi oldalt „háborús logikára” hangolni úgy, hogy közben ne fojtsa meg a még működő gazdasági szektorokat.

A növekedési, inflációs és költségvetési számok közötti szórás nem technikai vitákból, hanem valódi forgatókönyv-kockázatból fakad: Ukrajna esetében 2026-ban egyaránt elképzelhető egy lassú stabilizáció és egy újabb, év közben kiéleződő fiskális-makrogazdasági feszültség.

A növekedési előrejelzések szélsőértékei ezt jól mutatják. A Világbank alapforgatókönyve – amely a harcok elhúzódását és csak korlátozott beruházási aktivitást feltételez – 2026-ra körülbelül 2 százalékos GDP-bővülést vetít előre, nagyjából ugyanazon a pályán, mint 2025-ben. Az OECD ennél is óvatosabb, 1,8 százalék körüli növekedéssel számol.

Ezzel szemben az EBRD és az IMF elemzéseiben megjelenik egy feltételes, rekonstrukció-vezérelt forgatókönyv is, amely szerint a biztonsági helyzet javulása és a nagyléptékű újjáépítési programok elindulása esetén a növekedés 4–5 százalék körüli szintre ugorhat.

Ezek a számok azonban nem egyszerű optimista becslések, hanem kifejezetten a katonai és finanszírozási környezet érdemi javulásához kötött feltételezések. Az IMF minden változatnál hangsúlyozza, hogy az államháztartás külső forrásigénye 2026-ban is rendkívül magas marad, és többéves távon is meghatározó tényező lesz.

A makropályát nemcsak a növekedés, hanem az infláció és a hrivnyaárfolyam alakulása is élesen befolyásolja. A 2026-os költségvetés hrivnyában számolt bevételei érzékenyek a nominális árfolyam-feltevésekre, miközben a független elemzők – köztük a lengyel OSW és a Centre for Economic Strategy – rendre arra hívják fel a figyelmet, hogy a hivatalos makroszámok politikailag óhatatlanul „szépítettek”. Ez azt jelenti, hogy a költségvetésben szereplő növekedési, inflációs és árfolyam-feltevések inkább optimista középértékek, mint konzervatív tervezési alapok, ezért a 2026-os év során is nagy valószínűséggel szükség lesz évközi korrekciókra, elsősorban a védelmi kiadások miatt.

A 2026-os állami költségvetés szerkezete minden szempontból háborús költségvetés: a tervezett bevételi főösszeg mintegy 2 900 ezer milliárd, miközben a kiadási oldal eléri a 4 800 ezer milliárd hrivnyát. A kettő közötti különbség, közel 1 900 ezer milliárd hrivnya, a GDP nagyjából 18–19 százalékának felel meg, ami békeidőben rendkívüli, de a több éve tartó háború körülményei között már strukturális hiánnyá vált. A deficit finanszírozása döntően külső forrásokra épül: EU-támogatásokra, IMF-programokra, Világbank- és EBRD-hitelekre, valamint kétoldalú állami kölcsönökre, miközben a belső kötvénypiac teherbíró képessége korlátozott, és a jegybanki monetáris finanszírozás inflációs kockázatai politikailag és makrogazdaságilag is szűk mozgásteret hagynak.

Vagyis kimondható, hogy Ukrajna rég működésképtelen lenne a külső támogatások nélkül.

A kiadási oldal legnagyobb tétele a védelem és a nemzetbiztonság, amire a 2026-os tervek szerint körülbelül 2 800 ezer milliárd hrivnya jut, ami a GDP 27–28 százalékát jelenti, és a teljes költségvetési kiadás közel 60 százalékát teszi ki.

GDP-arányosan Ukrajna ezzel a világ egyik legmagasabb katonai ráfordítási szintjét produkálja. A kiadási főösszeghez viszonyítva a civil állami funkciók – egészségügy, oktatás, infrastruktúra, szociális ellátások – együttesen kisebb súlyt képviselnek, mint a fegyveres erők és a biztonsági szektor. A kormányzati kommunikáció pedig nyíltan kimondja, hogy a „saját”, tehát külső segítség nélküli bevételek gyakorlatilag teljes egészében a hadsereg finanszírozására mennek el, miközben a polgári állam működését túlnyomórészt partneri pénzek tartják fenn.

A bevételi oldal szerkezete szintén ezt a háborús logikát tükrözi. Az ukrán pénzügyminisztérium és a Kyiv School of Economics becslése szerint 2026-ban az adó- és vámbevételek együttesen megközelíthetik a 2 500 ezer milliárd hrivnyát, ami nominálisan mintegy 18 százalékos növekedést jelent a 2025-ös módosított tervhez képest, reálértéken azonban jóval szerényebb a bővülés az infláció miatt. A fő bevételi források az importvámok, az áfa, a személyi jövedelemadó, a társasági adó, a jövedéki adók és a kifejezetten háborús célra bevezetett katonai illeték. Különösen beszédes az importterhek súlya: ez azt jelenti, hogy a költségvetés bevételi oldala erősen függ a külkereskedelemtől, a logisztikai útvonalak működésétől és az árfolyam alakulásától. A hrivnya gyengülése ugyan nominálisan növeli az áfabevételeket, de gyorsítja az inflációt, rontja a reáljövedelmeket és erősíti a társadalmi feszültségeket.

Éppen ezért az IMF szorgalmazta fiskális reformnapirend ezért elsősorban az adóalap szélesítésére és a kivételek szűkítésére irányul: a tárgyalások egyik fő témája az alapvető fogyasztási cikkekhez kapcsolódó áfa-kedvezmények egy részének megszüntetése politikailag rendkívül érzékeny, ugyanakkor éves szinten több száz ezer milliárd hrivnyás többletbevételt hozhat. Ez önmagában nem oldja meg a hiány problémáját, de az IMF szerint mérsékelheti a külső finanszírozástól való teljes függést.

A finanszírozási lánc azonban még ezzel együtt is döntően külső forrásokra támaszkodik, a KSE számításai szerint a 2026-os kiadások mintegy 42 százalékát kell külföldi forrásokból fedezni, ami nagyságrendileg évi 2 000 ezer milliárd hrivnyát meghaladó beáramlást jelent.

Ennek gerincét az EU makrofinanszírozási támogatásai, az IMF többéves hitelprogramja, valamint a Világbank és az EBRD költségvetési és beruházási hitelei adják. A belső finanszírozás – államkötvény-kibocsátás, bankrendszeri források, lakossági hadikötvények – kiegészítő szerepet játszik, de volumenében nem képes kiváltani a külső pénzeket, a jegybanki finanszírozás pedig inflációs és árfolyam-kockázatai miatt csak korlátozottan alkalmazható.

Ebben a keretben értelmezhető az Európai Unió által előkészített, 2026–2027-re szóló, mintegy 90 milliárd eurós pénzügyi csomag is. Az Európai Bizottság ebből körülbelül 30 milliárd euró közvetlen költségvetési támogatást fizetne, míg mintegy 60 milliárd eurót kifejezetten katonai célokra és védelmi kapacitásokra különítenének el – amelyből a beszerzéseket EU-s gyártóktól kellene lebonyolítani. A kettő közötti különbség nem technikai, hanem strukturális: a katonai célra címkézett források nem használhatók automatikusan a civil állam működtetésére, miközben a költségvetés stabilitása éppen ezeken a tételeken múlik.

Ez a felosztás jól mutatja, hogy a külső finanszírozás nem homogén, hanem célhoz kötött, és nem minden euró egyformán „helyettesíthető” a költségvetésben, ami politikai szempontból kényes egyensúlyozásra kényszeríti az ukrán kormányt.

Mire kell Ukrajnának 800 milliárd euró?

A rövid távú fiskális túlélés mellett így egyre hangsúlyosabbá válik az a kérdés, hogy mit jelentenek valójában azok a 700–800 milliárd dolláros nagyságrendű összegek, amelyek az utóbbi hónapokban az ukrán újjáépítés kapcsán ukrán politikai nyilatkozatokban, nemzetközi fórumokon, de még a magyar kormány retorikájában is megjelentek. A Világbank, az ukrán kormány, az Európai Bizottság és az ENSZ által közösen publikált Rapid Damage and Needs Assessment (RDN4) legfrissebb, 2025 végéig frissített adatai szerint a háború okozta károk és helyreállítási igények tízéves horizonton mintegy 524 milliárd dollárra, vagyis körülbelül 506 milliárd euróra rúgnak. Ez a kárbecslés is pontatlan, de annyiban irányadó és értelmezhető, hogy konkrétan azonosított rombolási tételekre, infrastruktúrára, lakásállományra, energetikai rendszerekre, közlekedési hálózatokra és közszolgáltatásokra vonatkozó helyreállítási költségeket összesít.

A tavaly decemberben az ukrán kormány több tisztviselője által bemondott 700–800 milliárd dolláros szám ebből szempontból teljesen légből kapottnak hat:

sokkal inkább egy politikai-stratégiai becslés arra, hogy egy teljes gazdasági újraindítás, modernizáció és felzárkóztatás milyen nagyságrendű forrásokat igényelhet egy évtizedes távlatban.

Ezt a nagyságrendet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is említette, amikor a davosi gazdasági fórumhoz kapcsolódva egy „Ukrajna Jóléti Terv” (Ukraine Economic Prosperity Plan) keretében mintegy 800 milliárd dollárnyi forrás mozgósításáról beszélt. A terv lényege a nyilvános kommunikáció szerint nem egyetlen állami alap létrehozása, hanem egy vegyes finanszírozási csomag, amelyben magántőke, támogatások, hitelek és részesedésszerző befektetések egyaránt szerepelnének, tíz évre elosztva, évi nagyjából 70–80 milliárd dolláros nagyságrendben.

A hangsúly itt nem azon van, hogy ezt az összeget valamelyik szereplő – például az Európai Unió – költségvetési transzferekkel előteremtse, hanem azon, hogy egy olyan kockázatmegosztási és garanciarendszer jöjjön létre, amely ekkora volumenű magántőkét képes lenne mozgósítani.

Az ukrán gazdasági szakértők ugyanakkor maguk is rámutatnak arra, hogy az ország jelenlegi „felszívóképessége” messze nem tart ott, hogy ilyen nagyságrendű beruházásokat rövid időn belül érdemben be tudjon fogadni: a kormány által 2025-ben bemutatott konkrét, előkészített beruházási projektek értéke mindössze mintegy 40 milliárd dollár, a teljes, elvben szóba jöhető projektportfólió is legfeljebb 250 milliárd dollár körüli, és ezek jelentős része hosszú előkészítési fázisban van.

Fontos ugyanakkor, hogy sem az ukrán fél, sem az Európai Unió nem állította azt, hogy a 800 milliárd dolláros nagyságrendű rekonstrukciós igényt az EU költségvetésének kellene finanszíroznia.

Brüsszel részéről nem született olyan hivatalos dokumentum vagy jogalkotási javaslat, amely egy ekkora összegű, közösségi forrásból finanszírozott „ukrán alap” létrehozását irányozná elő.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök a múlt héten azt mondta, hogy egyelőre csak a 24 tagállam kezességvállalásával folyósítandó, 2026–2027-re szóló, mintegy 90 milliárd eurós pénzügyi csomagra koncentrálnak. Ez a következő két év működőképességét hivatott biztosítani, nem pedig a teljes, évtizedes újjáépítési programot.

Ebben a kontextusban értelmezhető a magyar kormány álláspontja is, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök a napokban fogalmazott meg. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy egy elméleti, 800 milliárd dolláros nagyságrendű, tíz évre szóló ukrán rekonstrukciós igény európai finanszírozása Magyarország számára több mint 9 milliárd dollárnyi hozzájárulást jelentene, ha azt a tagállamok között lakosságarányosan vagy gazdasági súly alapján osztanák szét. Orbán Viktor érvelése szerint egy ilyen teher a hazai költségvetési és szociálpolitikai prioritásokkal kerülne szembe, és a brüsszeli költségvetési ajánlásokban megjelenő kiigazítási elvárásokkal együtt értelmezve a magyar jóléti kiadások, adókedvezmények és támogatási rendszerek mozgásterét szűkítené.

A miniszterelnök ugyanakkor nem egy konkrét, elfogadott uniós „800 milliárd eurós alapra” hivatkozott, hanem egy olyan politikai horizontra, amelyen szerinte hosszabb távon az európai tagállamok fiskális erőforrásait irányítaná át az ukrajnai háború és újjáépítés finanszírozására.

A nemzetközi pénzügyi realitások alapján mindenesetre jelenleg három külön szintet érdemes világosan elválasztani. Az első a rövid távú működőképesség finanszírozása, amelyet 2026–2027-ben az EU által előkészített, mintegy 90 milliárd eurós csomag, az IMF-program és a multilaterális fejlesztési bankok forrásai biztosíthatnak. A második a középtávú, intézményesen számszerűsített helyreállítási igény, amelyet a Világbank, az Európai Bizottság, az ENSZ és az ukrán kormány közös becslése jelenleg mintegy 506 milliárd euróra tesz tíz évre. A harmadik pedig az a politikai-stratégiai horizont, amelyet a 700–800 milliárd eurós nagyságrend jelöl, és amely egy szélesebb értelemben vett gazdasági újraépítést, modernizációt és tőkebeáramlást feltételez, döntően magánforrások, állami garanciák és nemzetközi pénzügyi intézmények kockázatmegosztása mellett.

Ebben a harmadik kategóriában jelenik meg az Egyesült Államok szerepvállalása is. A Zelenszkij által említett „Gazdasági Jóléti Terv” az amerikai féllel, valamint a G7-országokkal és az Európai Unióval közös politikai keretként jelenik meg, és az a célja, hogy Washington részvételével olyan befektetésvédelmi, biztosítási és garanciamechanizmusok jöjjenek létre, amelyek a háborús és politikai kockázatok ellenére képesek lennének nagyléptékű tőkét bevonni Ukrajnába.

Ez azonban nem költségvetési transzfereket, hanem elsősorban kockázatmegosztást, biztosítást, fejlesztési banki és exporthitel-ügynökségi eszközöket jelent.

Leegyszerűsítve a 800 milliárd eurós nagyságrend nem egy központi kasszában összegyűjtendő összeg, hanem egy hosszú idő alatt, sokcsatornás finanszírozással megcélzott befektetési volumen.

A 2026-os költségvetési és makrogazdasági realitás szintjén mindez egyelőre háttérben marad a finanszírozott túlélés logikájához képest. A GDP több mint egynegyede védelemre megy el, a hiány közel 1 900 ezer milliárd hrivnya (35 milliárd euró), a kiadások több mint kétötödét külső források fedezik, és az állam működőképessége rövid távon azon múlik, hogy az EU, az IMF és a multilaterális intézmények által biztosított pénzcsatornák mennyire maradnak politikailag és pénzügyileg stabilak. A több száz milliárd eurós rekonstrukciós számok eközben inkább egy hosszú távú stratégiai horizontot jelölnek, amely körül komoly geopolitikai, költségvetési és tehermegosztási viták zajlanak, és lehet, hogy még inkább megnőhet Kijev étvágya, mert az Ukrajna Jóléti Alap megcélzott összege azonnal meglehet:

a davosi Világgazdasági Fórumon Ukrajna és az Egyesült Államok várhatóan egy olyan gazdasági megállapodást véglegesít, amely tízéves távon mintegy 800 milliárd dollárnyi köz- és magántőke mozgósításával számol.

Logikájában a 2025-ben létrehozott amerikai–ukrán „ásványkincs-megállapodásra” épül, amely egy közös rekonstrukciós alapon keresztül preferált hozzáférést biztosít amerikai befektetőknek stratégiai projektekhez.

Ennek már konkrét hozadéka is van: január elején Ukrajna egy jelentős lítiumkitermelési projektet ítélt oda egy olyan konzorciumnak, amelyben részt vesz az amerikai kormány által támogatott TechMet is. A most készülő davosi megállapodás ezt a modellt kívánja kiterjeszteni szélesebb gazdasági területekre, vagyis nem közvetlen költségvetési segélyről, hanem kockázatmegosztáson, garanciákon és intézményesített befektetési csatornákon keresztül szervezett, nagyléptékű amerikai tőkebevonásról van szó, amely egyszerre szolgálná az ukrán újjáépítést és az Egyesült Államok stratégiai–üzleti érdekeit.

