Áttörés jöhet: az űrben mutálódtak a kísérleti vírusok, a Földre visszahozva elképesztően fertőzővé váltak

A bakteriofágok olyan vírusok, amelyek kizárólag baktériumokat támadnak meg és fertőznek. A két csoport között folyamatos evolúciós verseny zajlik: a baktériumok egyre ellenállóbbá válnak a fertőzésekkel szemben, míg a bakteriofágok újabb és újabb támadási stratégiákat fejlesztenek ki a baktériumok védelmének áttörésére.

Ezt az evolúciós fegyverkezési versenyt vizsgálta egy nemzetközi kutatócsoport súlytalansági körülmények között. Tanulmányuk a PLOS Biology tudományos folyóiratban jelent meg, és a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, majd földi laboratóriumokban végzett összehasonlító kísérletek eredményeit ismerteti.

A kísérletekhez az E. coli baktériumot és a T7 jelű bakteriofágot választották.

Az űrállomáson végzett megfigyelések alapján kiderült, hogy

mikrogravitációs környezetben a bakteriofág fertőzési sebessége és hatékonysága jelentősen visszaesik.

A kutatók feltételezik, hogy ennek hátterében az áll: a vírus és a baktérium találkozását biztosító folyadékközeg súlytalanságban jóval statikusabbá válik, kevesebb benne a mozgás, ami hátráltatja a vírus terjedését és fertőzőképességét.

A kutatás következő fázisában azonban váratlan eredmények születtek. Az űrállomáson mutációkon átesett, majd a Földre visszaszállított bakteriofágok laboratóriumi vizsgálata során kiderült, hogy a T7 vírus fertőzőképessége jelentősen megerősödött.

A kedvezőtlen körülményekhez való alkalmazkodás hatására a mutáns változat nemcsak gyorsabban fertőzött földi körülmények között, hanem

olyan E. coli törzseket is sikeresen megtámadott, amelyek korábban ellenállónak bizonyultak a vírus eredeti változatával szemben.

A kutatók szerint eredményeik áttörést hozhatnak az antibiotikum-rezisztens baktériumok elleni küzdelemben. Úgy vélik, hogy az űrben mutálódott vírusok viselkedésének részletes tanulmányozása révén olyan új, célzott vírus-alapú terápiák és gyógyszerek fejleszthetők, amelyek hatékonyan képesek lehetnek legyőzni az antibiotikumokra már nem reagáló kórokozókat.

