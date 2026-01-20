Bemutatták az új KRESZ-t: rengeteg változásra kell készülni az utakon

Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán jelentette be az új KRESZ érkezését, hangsúlyozva, hogy a módosítások középpontjában a közlekedésbiztonság áll. A tárcavezető szerint az új szabályozás kijavítja a régi jogszabály hibáit, és kiterjed az új közlekedési eszközökre is. A munkában mintegy 70 szervezet és 100 szakértő vett részt másfél éven keresztül, több mint 1500 javaslatot feldolgozva.

Jelentős változások a sebességhatárokban

Az egyik legfontosabb módosítás a sebességhatárokat érinti.

Az autóutakon a jelenlegi 110 km/órás limit 120 km/órára emelkedik, míg az autópályák egyes szakaszain akár 140 km/órás sebességgel is lehet majd közlekedni.

Ugyanakkor szigorítás is érkezik: gyorsforgalmi utat csak olyan jármű használhat, amely legalább 70 km/órás sebességre képes. A teherautók, a buszok és az utánfutót vontató járművek lakott területen kívül legfeljebb 90 km/órával haladhatnak.

Szigorúbb előzési szabályok a tehergépjárműveknek

A horrorkaravánok visszaszorítása érdekében az előzési tilalmat a 3,5 tonna feletti járművekre is kiterjesztik, a jelenlegi 7,5 tonnás határ helyett. Ezek a járművek reggel 6 és este 10 óra között nem használhatják a belső sávokat, és a mellettük történő elhaladást is tiltani fogják. A nehéz tehergépkocsik lakott területen kívül főszabály szerint csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek.

Elektromos rollerek differenciált szabályozása

Az új KRESZ megkülönbözteti a kis- és nagyteljesítményű elektromos rollereket.

A legfeljebb 25 km/órás sebességre képes, kis teljesítményű rollereket csak 12 év felettiek használhatják.

Számukra az első két évben kötelező lesz a bukósisak. Járdán legfeljebb 10, másutt legfeljebb 20 km/órás sebességgel közlekedhetnek.

Az erősebb, 1 kilowattnál nagyobb motorral szerelt rollerek a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó szabályok szerint vehetnek részt a forgalomban. Használatukhoz 14 éves korhatárt határoznak meg, és kötelező felelősségbiztosítást kell rájuk kötni. Legnagyobb engedélyezett sebességük 45 km/óra lesz. Egyik roller-típussal sem lehet utast szállítani.

Kerékpárosokra vonatkozó új előírások

A kerékpárosok járdán és gyalogosövezetben legfeljebb 10, gyalogos- és kerékpáros övezetben legfeljebb 25 km/órás sebességgel haladhatnak.

Jelentős változás, hogy a 14 év alatti kerékpárosok számára kötelezővé válik a bukósisak viselése.

Az alkoholfogyasztásra konkrét határértéket vezetnek be: 0,8 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,4 milligramm/liter légalkohol-koncentrációig lehet majd kerékpárt vezetni.

Követési távolság és világítási előírások

Az új szabályozás rögzíti a kötelező követési távolságokat: autópályán 2 másodperc, autóúton 1 másodperc lesz az előírt minimum.

Ez 130 km/órás sebességnél nagyjából 70 métert, 100 km/óránál pedig legalább 50 métert jelent.

Minden járművezető kötelessége lesz a folyamatos kivilágítás, lakott területen kívül korlátozott látási viszonyok mellett pedig a távolsági fényszóró használata is kötelezővé válik.

A cipzárelv bevezetése

A tervezet bevezeti a sok európai országban már alkalmazott cipzárelvet. Ez szabályozza, hogy amikor két forgalmi sáv közül az egyik megszűnik, az egyenesen továbbhaladó sávban közlekedők bizonyos esetekben kötelesek beengedni a megszűnő sávról érkező járműveket. Torlódás esetén ez kifejezetten kötelező lesz, közvetlenül a sáv megszűnése előtt.

A KRESZ-oktatás modernizálása

Az új rendszerben az elsősegélynyújtási tanfolyamok bekerülnek a középiskolai oktatásba. A végzős diákok a KRÉTA rendszeren keresztül jelentkezhetnek ingyenes elméleti képzésekre és vizsgákra. Az állam térítésmentesen biztosítja az online KRESZ-tanfolyamot és -vizsgát, az online elsősegélynyújtási tanfolyamot és -vizsgát, az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot, valamint az elsősegélynyújtási bemutatót.

A gyakorlati oktatás újdonsága lesz a szimulátorok alkalmazása.

A kötelező 29 gyakorlati órából legfeljebb 6 órát lehet majd szimulátoron teljesíteni. Tervezik a családtagi vezetés bevezetését is. Ez lehetővé tenné, hogy a tanulóvezetők 20 vagy 29 kötelező óra után tapasztalt családtagjuk felügyeletével gyakoroljanak, kivéve az autóutakat és az autópályákat.

További szigorítások és újdonságok

Az új KRESZ megtiltja a szlalomozást és a driftelést, utóbbit önálló szabálysértési kategóriaként kezeli. A gyalogosoknak tilos lesz mobiltelefont használniuk úttesten és vasúti pályán.

AZ IRÁNYJELZÉST A MANŐVER MEGKEZDÉSE ELŐTT LEGALÁBB KÉT MÁSODPERCCEL EL KELL INDÍTANI, NEMCSAK KANYARODÁSKOR, HANEM SÁVVÁLTÁSKOR IS.

Az új KRESZ 2026 szeptemberétől léphet hatályba. Ezzel az 1975 óta csak kisebb módosításokon átesett szabályrendszer helyébe egy modernebb, a mai közlekedési viszonyokhoz jobban igazodó jogi környezet lép.

