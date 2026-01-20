  • Megjelenítés
Donald Trumpnak nem lehet nemet mondani: elképesztő büntetést eszelt ki
Portfolio
Donald Trump amerikai elnök 200 százalékos vámot helyezett kilátásba a francia borokra és pezsgőkre, hogy nyomást gyakoroljon Emmanuel Macronra a Békebizottsághoz való csatlakozás érdekében.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 200 százalékos vámot vet ki a francia borokra és pezsgőkre, azzal a céllal, hogy rávegye Emmanuel Macron francia elnököt az úgynevezett Békebizottsághoz való csatlakozásra, amelyet a globális konfliktusok megoldására hozott létre.

Amikor egy újságíró arról kérdezte Trumpot, hogy Macron korábban elutasította a csatlakozást, az amerikai elnök így reagált:

Tényleg ezt mondta? Nos, senki nem is akarja őt, mert hamarosan úgyis távozik a hivatalából.

Kivetek egy 200 százalékos vámot a boraikra és pezsgőikre, és akkor majd csatlakozik. De nem muszáj csatlakoznia – tette hozzá Trump.

Egy Macronhoz közel álló forrás hétfőn megerősítette, hogy

Franciaország egyelőre nem kíván élni a meghívással.

Trump eredetileg tavaly szeptemberben vetette fel a Békebizottság ötletét, amikor ismertette a gázai háború lezárására vonatkozó tervét. A múlt héten a világ vezetőinek kiküldött meghívó azonban már jóval szélesebb feladatkört vázolt fel:

a testület a globális konfliktusok rendezésével foglalkozna.

Az amerikai kormányzat mintegy 60 országnak küldte el a szervezet tervezetét. A Reuters által megtekintett dokumentum szerint a három évnél hosszabb tagságért a csatlakozó kormányoknak egymilliárd dollárt kellene befizetniük.

Diplomaták vasárnap óvatosan fogadták a kezdeményezést, és többen jelezték, hogy az új testület alááshatná az ENSZ munkáját. Trump hétfőn azt is elárulta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt szintén meghívta a Békebizottságba.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images

