Nulla lakos, több tízmillió pingvin – és százmilliárd dolláros kockázat: ezért kezdhet félni a világgazdaság

Az elmúlt hónapokban a globális figyelem Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos, egyre nyíltabb annexiós diplomáciai offenzívájára összpontosult. Ez pedig rávilágít, hogy létezik egy ennél jóval ritkábban emlegetett, de egyre valószínűbbé váló kockázat: az Antarktisz geopolitikai státuszának felbomlása csendben, de potenciálisan súlyos világgazdasági következményekkel készül belépni a nagyhatalmi verseny színpadára. A Fitch Solutions Business Monitor International (BMI) friss jelentése már a várható piaci kockázatok között említi a jóformán teljesen lakatlan térség miatt kirobbanóban lévő konfliktust, amely rövid távon válságot robbanthat ki az ipari termelésben, a szállítmányozásban, de akár a pénzügyi szektorokban is.

Az Antarktiszon nincs város, nincs parlament, nincs tőzsde és nincs választás. Állandó lakossága hivatalosan nulla fő – ami így is magasabb, mint a mínusz 34,4°Celsiusos éves átlaghőmérséklet – , leszámítva az 1500-4000 kutatót és technikust, akik a nyári hónapokban ideiglenesen dolgoznak a kontinens több mint hetven kutatóállomásán. Velük szemben több tízmillió pingvin él itt – egyes becslések szerint csak császár- és Adélie-pingvinből 40–50 millió egyed –, valamint fókák, bálnák és más fajok, egy olyan ökoszisztémában, amely eddig szinte teljesen kívül esett az emberi tevékenységen, így a gazdasági világon. Éppen ez a furcsa arány, az ember szinte teljes hiánya és a természet túlsúlya tette az Antarktiszt a globális politika vakfoltjává – és egyben azzá a hellyé, ahol a nagyhatalmi verseny következő fejezete a legkevésbé feltűnő módon kezdődhet el.

Egy antarktiszi konfliktus nem feltétlenül katonai összecsapással indulna, hanem gazdasági és intézményi szabályszegések sorozatával.

De ha a jelenlegi nemzetközi jogi rezsim megbillen, az nyersanyagpiaci, logisztikai és befektetési sokkokon keresztül globális hatást válthat ki – írja a Fitch Solutionshöz tartozó BMI.