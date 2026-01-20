Nulla lakos, több tízmillió pingvin – és százmilliárd dolláros kockázat: ezért kezdhet félni a világgazdaság

Az Antarktiszon nincs város, nincs parlament, nincs tőzsde és nincs választás. Állandó lakossága hivatalosan nulla fő – ami így is magasabb, mint a mínusz 34,4°Celsiusos éves átlaghőmérséklet – , leszámítva az 1500-4000 kutatót és technikust, akik a nyári hónapokban ideiglenesen dolgoznak a kontinens több mint hetven kutatóállomásán. Velük szemben több tízmillió pingvin él itt – egyes becslések szerint csak császár- és Adélie-pingvinből 40–50 millió egyed –, valamint fókák, bálnák és más fajok, egy olyan ökoszisztémában, amely eddig szinte teljesen kívül esett az emberi tevékenységen, így a gazdasági világon. Éppen ez a furcsa arány, az ember szinte teljes hiánya és a természet túlsúlya tette az Antarktiszt a globális politika vakfoltjává – és egyben azzá a hellyé, ahol a nagyhatalmi verseny következő fejezete a legkevésbé feltűnő módon kezdődhet el.
Egy antarktiszi konfliktus nem feltétlenül katonai összecsapással indulna, hanem gazdasági és intézményi szabályszegések sorozatával.
De ha a jelenlegi nemzetközi jogi rezsim megbillen, az nyersanyagpiaci, logisztikai és befektetési sokkokon keresztül globális hatást válthat ki – írja a Fitch Solutionshöz tartozó BMI.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Hogyan válhat egy lakatlan, gazdaságilag „láthatatlan” kontinens a világgazdaság egyik új töréspontjává?
- Milyen nyersanyag-, logisztikai és befektetési kockázatokat áraznának át a piacok, ha megbillen az Antarktisz jogi rezsimje?
- Kik nyerhetnek és kik veszíthetnek egy geopolitikailag felértékelődő Antarktiszon, és miért jelent ez precedenst a globális befektetésbiztonság számára?
