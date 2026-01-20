  • Megjelenítés
Rendkívüli lépésre szánta el magát a Fed elnöke, eszkalálódik a konfliktus Trumppal
Gazdaság

Rendkívüli lépésre szánta el magát a Fed elnöke, eszkalálódik a konfliktus Trumppal

Portfolio
Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke szerdán személyesen tervezi követni a Legfelsőbb Bíróság tárgyalását Lisa Cook Fed-kormányzó vitatott elbocsátásáról, ami új szintre emeli a Trump-kormányzat és a jegybank közötti konfliktust - írta a Bloomberg.

Az Associated Press értesülései szerint Powell a Legfelsőbb Bíróságon zajló ülésen kíván megjelenni, ahol a bírák Lisa Cook Fed-kormányzó menesztésének ügyét vizsgálják.

Donald Trump amerikai elnök augusztus végén rendelte el Cook felmentését, egy jelzáloghitel-csalási ügyre hivatkozva. A kormányzó tagadja a vádakat, és azokat eddig nem támasztották alá bizonyítékok.

Kapcsolódó cikkünk

Jelzálogcsalással vádolják a Fed egyik kormányzóját: Trump felszólította a lemondásra

Újabb pofont kapott a Fed: Trump most egy kormányzót rúgna ki

Egy emberen múlhat a Fed függetlensége

Elkaszálták Donald Trump példa nélküli húzását: egyelőre marad a céltáblára került kormányzó

A Legfelsőbb Bíróság októberben megtiltotta Cook azonnali elbocsátását, amíg a kormányzó jogi úton küzd állásáért. Ennek köszönhetően Cook a döntés megszületéséig a posztján maradhat.

Elemzők szerint az ítéletnek messzemenő következményei lehetnek: alapvetően tisztázhatja, hogy az elnök elmozdíthatja-e a Fed kormányzóit, és ezáltal közvetlenül beleszólhat-e a jegybank kamatpolitikájába.

Még több Gazdaság

Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt

Powell részvétele különös hangsúlyt kap azt követően, hogy a múlt héten nyilvánosságra hozta: az igazságügyi minisztérium büntetőeljárást helyezett kilátásba ellene a Fed washingtoni székházának felújításával, valamint az ezzel kapcsolatos kongresszusi tanúvallomásával összefüggésben.

A lépés a Trump-kormányzat és a jegybank közötti konfliktus egyértelmű eszkalációját jelenti.

Számos törvényhozó és befektető arra figyelmeztetett, hogy az eljárás egyértelmű fenyegetést jelent a Fed függetlenségére.

Powell korábban látványosan kerülte a nyílt konfrontációt az elnökkel. Amikor egy decemberi sajtótájékoztatón a Cook-ügyről kérdezték, kitért a válasz elől:

Nem vagyunk jogi szakértők. Az ügy a bíróság előtt van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Akkora geomágneses vihar éri a Földet, hogy akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility