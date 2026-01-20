Rendkívüli lépésre szánta el magát a Fed elnöke, eszkalálódik a konfliktus Trumppal

Az Associated Press értesülései szerint Powell a Legfelsőbb Bíróságon zajló ülésen kíván megjelenni, ahol a bírák Lisa Cook Fed-kormányzó menesztésének ügyét vizsgálják.

Donald Trump amerikai elnök augusztus végén rendelte el Cook felmentését, egy jelzáloghitel-csalási ügyre hivatkozva. A kormányzó tagadja a vádakat, és azokat eddig nem támasztották alá bizonyítékok.

A Legfelsőbb Bíróság októberben megtiltotta Cook azonnali elbocsátását, amíg a kormányzó jogi úton küzd állásáért. Ennek köszönhetően Cook a döntés megszületéséig a posztján maradhat.

Elemzők szerint az ítéletnek messzemenő következményei lehetnek: alapvetően tisztázhatja, hogy az elnök elmozdíthatja-e a Fed kormányzóit, és ezáltal közvetlenül beleszólhat-e a jegybank kamatpolitikájába.

Powell részvétele különös hangsúlyt kap azt követően, hogy a múlt héten nyilvánosságra hozta: az igazságügyi minisztérium büntetőeljárást helyezett kilátásba ellene a Fed washingtoni székházának felújításával, valamint az ezzel kapcsolatos kongresszusi tanúvallomásával összefüggésben.

A lépés a Trump-kormányzat és a jegybank közötti konfliktus egyértelmű eszkalációját jelenti.

Számos törvényhozó és befektető arra figyelmeztetett, hogy az eljárás egyértelmű fenyegetést jelent a Fed függetlenségére.

Powell korábban látványosan kerülte a nyílt konfrontációt az elnökkel. Amikor egy decemberi sajtótájékoztatón a Cook-ügyről kérdezték, kitért a válasz elől:

Nem vagyunk jogi szakértők. Az ügy a bíróság előtt van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images