Technikailag már csődbe ment az ország, és két egymást erősítő válságtényező rajzolódik ki a nemrég még sztárolt Egyiptomban: miközben az állam nem tudta időben teljesíteni Nemzetközi Valutaalap (IMF) felé való törlesztési kötelezettségeit és a devizatartalékok apadnak, a hadsereg – a pénzügyi rendszer egyik legnagyobb, de átláthatatlan szereplője – megtagadta, hogy titkos dollártartalékaival besegítsen. A kiszivárgott banki és kormányzati információk alapján egy burkolt katonai puccs zajlik éppen le az országban.

Az egyiptomi kormány 2025 végéig mintegy 750 millió dollárnyi IMF-törlesztést lett volna köteles kifizetni, ebből decemberben 264 millió SDR-t (közel 378 millió dollárt), januárban további 194 millió SDR-t (mintegy 278 millió dollárt). A decemberi részletet nem tudta határidőre teljesíteni, ezért „elvi megállapodás” született arról, hogy az összeget levonják a következő IMF-részletből, kamattal növelve, ám a pontos feltételeket sem a kormány, sem az IMF nem hozta nyilvánosságra.

A teljes 2025-ös külső adósságszolgálat meghaladja a 60 milliárd dollárt, miközben a devizatartalékok és a belföldi likviditás is szűkül, vagyis egyre valószínűbb egy formális államcsőd.

Az SDR (Special Drawing Right, különleges lehívási jog) az IMF által létrehozott mesterséges tartalékeszköz, amely nem valódi pénznem, hanem egy elszámolási egység. Értékét egy valutakosár – jelenleg az amerikai dollár, az euró, a kínai jüan, a japán jen és az angol font – súlyozott átlaga határozza meg, és az IMF-tagországok egymás között, illetve az Alappal szembeni kötelezettségeik rendezésére használják. Az SDR szükség esetén átváltható „valódi” devizára, ezért a nemzetközi hitelmegállapodásokban és adósságtörlesztésekben egyfajta semleges értékmérőként és tartalékeszközként funkcionál.

A kormány a belső piacról is próbált forrást bevonni: 2025 végéig 3 ezermilliárd egyiptomi fontnyi (mintegy 63,7 milliárd dollár) hitelfelvételt tervezett, ám a nagybankok likviditáshiányra hivatkozva elutasították a további állampapír-vásárlást.

Végső lépésként a kabinet a hadsereghez fordult: Mosztafa Madbúli miniszterelnök decemberben személyesen kérte Abdel-Megid Szakr védelmi minisztert, hogy a katonai tartalékokból segítsenek fedezni az IMF-részletet, de a pénzügyi és adminisztratív főhatóság vezetője, majd a tárcavezető is elutasította a kérést. A megkeresés nem jutott el hivatalosan Abdel Fattáh esz-Szíszi elnökhöz, aki egyben a fegyveres erők főparancsnoka – írja a Middle-East Eye.

Magasrangú banki források szerint a hadsereg dollárban denominált tartalékai „valósak és fizikailag léteznek”, az ország két legnagyobb állami bankjánál, a National Bank of Egyptnél és a Banque Misrnél vannak elhelyezve, ám teljes mértékben kívül esnek a civil költségvetési ellenőrzésen. Egy, a kormány számláira rálátó tisztviselő úgy becsülte:

az összeg meghaladja Egyiptom teljes, mintegy 161 milliárd dolláros külső adósságállományát, bár ezt az adatot független forrás nem erősítette meg.

A forrás szerint ezekhez az eszközökhöz sem a pénzügyminisztérium, sem a jegybank nem fér hozzá, és jogilag nem használhatók adósságtörlesztésre.

A hadsereg gazdasági súlya nem új keletű, de Szíszi 2014-es hatalomra kerülése óta jelentősen megnőtt: a katonai tulajdonú vállalatok domináns szereplők az építőiparban, az infrastruktúrában, a mezőgazdaságban, az import-exportban és a bányászatban. A banki források szerint a hadsereg a hazai aranytermelés mintegy 50 százalékát kapja meg közvetlenül, ami évi nagyjából 500 millió dollár bevételt jelent, miközben a nyersarany importja, feldolgozása és újraexportja több milliárd dolláros nagyságrendű dolláráramlást generál. Egy 2014-es törvény a védelmi minisztériumnak adta a bányászati engedélyezés jogát, a kitermelési díjak döntő része pedig katonai számlákra folyik be.

A források emlékeztettek arra, hogy a hadsereg 2022-ben egyszer már beavatkozott, amikor 10 milliárd dollárt juttatott a rendszerbe az importőrök devizahiánya miatt kialakult kikötői torlódások feloldására, ám a mostani adósságválságban még a saját nevén felvett hitelek törlesztéséhez sem hajlandó hozzájárulni.

Közben az IMF december 23-án bejelentette: megszületett a szakértői megállapodás az egyiptomi hitelprogram ötödik és hatodik felülvizsgálatáról, ami 2,5 milliárd dollár új forrást nyithat meg az 8 milliárd dolláros, 2024-ben kibővített hitelkeretből, további 1,3 milliárd dollárral kiegészítve a klíma- és fenntarthatósági alapból.

A Valutaalap ugyanakkor ismét hangsúlyozta: a katonai vállalatok kivételezett helyzete, az állami tulajdon csökkentésének elmaradása és a gazdaság túlzott állami-katonai dominanciája továbbra is fékezi a magánszektort és konzerválja az adósságcsapdát.

A decemberi IMF-részlet határidőre történő nem teljesítése önmagában is nemteljesítésnek – vagyis államcsődnek – minősülne, ha nem születik gyors, informális megoldás, vagyis az összeg kamattal növelt levonása a következő folyósításból. Az, hogy a kormány csak ilyen rendkívüli technikai manőverrel tudta elkerülni a formális nemteljesítést, miközben a belföldi bankrendszer likviditáshiány miatt nem hajlandó további mintegy 3 ezermilliárd fontnyi állampapírt finanszírozni, és a devizatartalékok is apadnak, a fizetésképtelenségi válság klasszikus előszobájára utal.

Jogi értelemben államcsőd akkor következne be, ha Egyiptom nem tudná teljesíteni az IMF, a kötvénytulajdonosok vagy más hitelezők felé esedékes fizetéseit, és nem születne átütemezési megállapodás. Egyelőre még léteznek „mentőövek” – az IMF-részletek előrehozása, kamatos technikai levonások, illetve rendkívüli forrásbevonás a Perzsa-öbölből –, de az a tény, hogy a kormány a hadsereg jelentős, civil ellenőrzésen kívüli dollártartalékaihoz sem fér hozzá, miközben a 2025-ös külső finanszírozási igény meghaladja a 60 milliárd dollárt, azt jelzi, hogy az egyiptomi államháztartás már a szuverén fizetőképesség határán egyensúlyoz.

A hadsereg elutasító viselkedése akár egy burkolt puccskísérlet is lehet, ami tovább növeli a bedőlés esélyét Egyiptomban.

2025-ben Egyiptom makrogazdasági képe első ránézésre javulást mutat: az IMF adatai szerint a nominális GDP megközelítette a 350 milliárd dollárt, miközben a gazdaság reálértéken 4,3–4,7 százalékkal bővült, a 2024/25-ös pénzügyi év egyes negyedéveiben akár 5 százalék feletti növekedéssel. Az infláció is látványosan mérséklődött a 2023-as csúcsról: 2025 decemberében az éves fogyasztóiár-emelkedés 12–13 százalék körül alakult, szemben a korábbi közel 38 százalékkal, és a jegybanki előrejelzések szerint 2026-ban 10–11 százalék közelébe süllyedhet. A nagybanki elemzések 2025/26-ra 4,6–5,2 százalékos növekedést várnak, a turizmus, a gyengébb árfolyam miatti exportversenyképesség és a belső kereslet élénkülésére építve.

A növekedési számok mögött azonban súlyos egyensúlytalanságok húzódnak meg.

Az éves külső finanszírozási igény 2025-ben meghaladta a 60 milliárd dollárt, miközben a devizatartalékok szűkösek, a folyó fizetési mérleg sérülékeny, és az államadósság kamatterhei a költségvetési bevételek egyre nagyobb részét kötik le. A gazdasági bővülést döntően állami és katonai beruházások, építőipari és belső szolgáltatási projektek hajtják, amelyek kevés keményvalutát termelnek, így nem javítják érdemben az adósságszolgálathoz szükséges dollárpozíciót.

A belső bankrendszer 2025 végére likviditási korlátba ütközött, ezért nem volt hajlandó tovább finanszírozni az államot, ami hozzájárult ahhoz, hogy az IMF-fel szembeni decemberi törlesztés technikai csúszással, rendkívüli megoldással teljesült.

A helyzetet strukturálisan súlyosbítja, hogy a gazdaság legjövedelmezőbb szegmense – a hadsereg által ellenőrzött vállalati és erőforrás-hálózat, amely az aranytermelés mintegy felét, stratégiai importokat, infrastruktúrát és több milliárd dolláros éves bevételi forrásokat kontrollál – intézményileg el van zárva a civil költségvetéstől. Így miközben a GDP és a belső aktivitás nő, a deviza és a likviditás nem az államnál csapódik le, hanem párhuzamos pénzügyi rendszerben halmozódik fel. A magas kamatkörnyezet, az IMF-program szigorú feltételei és az adósságszolgálat gyors növekedése együtt klasszikus adósságcsapda-dinamikát hozott létre:

makroszinten van növekedés és dezinfláció, fiskálisan és külső egyensúlyi szempontból azonban az ország 2025 végére a szuverén fizetőképesség határára sodródott.

Címlapkép forrása: Islam Safwat/Bloomberg via Getty Images