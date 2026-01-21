A dunai jégzajlásnak van egy ritkán emlegetett, ám súlyos következménye

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Miközben a hideg miatt csúcsra jár az ország energiafelhasználása, a kiemelten fontos hazai erőműveket hűtő Duna úgy jegesedik, hogy vízállása alig haladja meg a valaha mért legalacsonyabb szintet. A hazai erőművek és a villamosenergia-rendszer működése zavartalan, és az erőművek fel vannak készülve az esetleges extrém időjárási körülményekre, de ilyen forgatókönyvek életbeléptetésére a jelenlegi helyzetben még nincs szükség. Ugyanakkor a jegesedés plusz feladatokat ró a Paksi Atomerőmű személyzetére is, melynek zavartalan hűtővízellátása biztosítása érdekében jégzajlás esetén jégtörő hajókat is készenlétbe helyeznek a Duna erőművi szakaszán. Az időjárási előrejelzések a kemény hideg elhúzódását vetítik előre

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

Az elmúlt évek enyhe, többnyire csapadékszegény teleit követően az idei tél a korábbiaknál nagyobb kihívás elé állítja a magyar energiarendszert. A hideg időben megemelkedett fűtési igény hatására megugrott a földgáz- és villamosenergia-felhasználás, az utóbbit jelző rendszerterhelés január első felében több alkalommal rekordot is döntött, immár jócskán meghaladva a 2025 januári 7 663 megawattos (MW) csúcsot.

Az ország energiaellátása eddig nagyobb probléma nélkül vette az akadályokat, az uniós rendszerüzemeltetői szervezetek téli előrejelzésének megfelelően. A gáztárolók töltöttsége január 16-án még 50% felett alakulhatott, emellett a környező országok felé jól kiépített határkeresztező kapacitásokon keresztül folyamatos a behozatal, és némi hazai termelés is rendelkezésre áll. A villamosenergia-ellátás szintén biztosítottnak tűnik, de erre a hideg mellett egyéb időjárási tényezők is jelentős hatást gyakorolnak.

Az nem újdonság, hogy az évnek ebben a szakaszában hosszabb borús időszakok alakulnak ki, ami kedvezőtlenül hat a magyar árammix egyik legfontosabb elemére, a napenergia-termelésre. Azonban a régóta nem látott, hófúvásokkal súlyosbított januári havazás új helyzetet teremtett az elmúlt 10 évben kiépült, beépített teljesítőképesség alapján az ország erőműparkjának már több mint felét, az éves hazai áramtermelés várhatóan közel harmadát adó jókora magyar naperőmű-kapacitás esetében.

A napelemek nagy részét befedő hótakaró miatt ugyanis a hazai naperőművek termelése még azon a néhány derűs, napsütéses januári napon is rendkívül alacsony volt, amikor a besugárzási értékek alapján egyébként jóval, akár több 1 000 MW-tal is magasabb lehetett volna időszakonként.

A napenergia részleges kiesését tetézte, hogy meghibásodások miatt a Paksi Atomerőmű termelése is csökkent, noha jóval kisebb mértékben, néhány 100 MW-os nagyságrendben. Bár az előbbiek, illetve a piaci villamosenergia-árak megugrása hatására a hazai földgáztüzelésű erőművek termelése nőtt - és már decemberben évtizedes csúcsot ért el -, ezzel együtt a megemelkedett áramigény csak az import fokozásával volt kielégíthető, amit a környező országokkal szintén jól összekötött magyar infrastruktúra lehetővé is tett.

Ugyanakkor az időjárás alakulása egy másik, szokatlannak tűnő körülményt is előidézett, amely a jellemzően nem időjárásfüggőként számontartott hagyományos erőművek termelése szempontjából is releváns. A magyarországi gáztüzelésű erőművek és a Paksi Atomerőmű hűtését biztosító Duna vízállása ugyanis a folyó hazai szakaszán is

jó ideje alig haladja meg a valaha mért legalacsonyabb szintet.

Önmagában ez már nem is számít olyan rendkívüli eseménynek az elmúlt években történtek fényében, ám az ezzel együtt járó, rég látott kemény hideg elindította a folyó jegesedését és a jégzajlást is.

A jégzajlásra tekintettel a kormány a kishajókra, csónakokra és vízi sporteszközökre vonatkozó hajózási zárlatot rendelt el a Duna hazai szakaszának nagy részén és a Tiszán, de a helyzet nem csak a vízi közlekedésre hat.

A magyar áramellátásban kiemelten fontos szerepet betöltő erőművek jelentős részét a Duna vizével hűtik, és bár az erőművek hűtését eleve úgy tervezték, hogy a tervezési fázisban az addig mért legalacsonyabb vízállásnál alacsonyabb vízállás esetén is megoldott legyen a hűtésük, azonban a jegesedés az erőművek személyzetének is plusz feladatokat adhat. A nagyobb, 50 MW beépített teljesítmény feletti hazai erőművek közül az alábbiak veszik a Dunából a hűtővizet. A Tisza II Erőmű a Tisza vizét veszi igénybe, de ez jelenleg nem üzemel.

Gönyűi Kombinált Ciklusú Erőmű

Kelenföldi Erőmű

Csepel II Erőmű

Dunamenti Erőmű

Paksi Atomerőmű

A legnagyobb hazai erőmű, a Paksi Atomerőmű az erőmű központi szivattyútelepén található hűtővízszivattyúk segítségével, a Dunából kiemelt vízzel biztosítja az energiatermelési folyamatához szükséges hűtést. A szivattyútelep a Duna minimális és maximális vízállásának figyelembevételével lett kialakítva, így a hűtővízellátás biztosított, mind alacsony, mind magas vízállások esetén, és

a tervezéskor a Duna jegesedésének lehetőségét is figyelembe vették.

Ennek következtében a hűtővízrendszerek kialakítása és üzemeltetési előírásai biztosítják, hogy minden tervezési állapotban, legyen szó alacsony vagy magas vízállásról, hideg vagy meleg időjárásról, illetve ezek bármilyen kombinációjáról, a nukleáris biztonság egyértelműen garantált, az energiatermelés optimalizálása mellett - közölte lapunk érdeklődésére az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

Az elmúlt napokban a Duna paksi szakaszán is megindult a jégzajlás. Az atomerőmű válaszai szerint a jelenlegi vízállás és a jegesedés mértéke is az atomerőmű tervezési határain belül van; az erőmű üzemeltetési folyamataiban ezen állapotok kezelve vannak, extra lépések a kezelési utasításokban és folyamatokban leírt és többször lepróbált, begyakorolt teendőkön kívül nem szükségesek.

Ugyanakkor a jegesedés önmagában plusz feladatokat ad az erőmű személyzetének, azonban az energiatermelést "normál vízállások felett" nem befolyásolja. Az atomerőmű nukleáris biztonsága a tervezési határok között végig biztosított, és ebbe beletartozik a jéggel terhelt extra alacsony vízállás is - fűzték hozzá.

Rendkívüli intézkedéseket tehát nem szükséges tenni, minden jelenlegi tevékenységünk az érvényben lévő jóváhagyott üzemeltetési dokumentumokban lévő letesztelt üzemviteli műveletek, tevékenységek szerint történik. Ebbe beletartozik az is, hogy jégzajlás esetén jégtörő hajókat helyezünk készenlétbe a Duna erőművi szakaszán

- fogalmazott az atomerőmű szóvívője.

Amikor 2017-ben hasonló helyzet alakult ki a folyón, jégtörő hajót vetettek be, és két uszály biztosította, hogy a jégtáblák ne ússzanak be a melegvizes csatornába. Mindemellett egyéb intézkedéseket is tettek, például a melegvizes (kifolyó) csatornából visszakeverték a vizet, ezzel elősegítve, hogy a hidegvizes (befolyó) csatorna is jégmentes legyen.

Az Atomerőmű energiatermelését a Duna vízállása mellett a hőmérséklete befolyásolja. Extra alacsony vízállások esetén a vízállás-csökkenés okozhatna hűtővízellátási korlátozásokat, aminek eredményeképpen az erőmű energiatermelése csökkenhetne.

Önmagában az elmúlt években egyre gyakrabban kialakuló szélsőségesen alacsony vízállás miatt eddig nem kellett korlátozni a termelést, arra azonban már akadt példa, hogy a nyári időszakban az alacsony vízállású folyó jelentősen fel is melegedett, ami miatt - környezetvédelmi megfontolásból - kismértékben csökkentették a paksi termelést. A Duna vizének felmelegedése miatt a blokkok termikus hatásfoka is romlik, ezért a nyári kánikula miatt az erőmű által termelt villamos energia mennyisége néhány tíz megawattal csökkenhet, ahogyan ez szintén előfordult az elmúlt években.

A hűtővíz alacsony hőmérséklete viszont még javítja is a blokkok hatásfokát, így az erőmű termelését.



Ami az országos helyzetet illeti, az aktuális időjárási helyzet eddig nem okozott fennakadást a villamosenergia-termelésben, a hazai erőművek és a villamosenergia-rendszer működése a rendszerterhelési csúcsdöntések közepette is zavartalan - tudtuk meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH), amely folyamatosan monitorozza a hazai erőművek működését.

Az erőművek fel vannak készülve az esetleges extrém időjárási körülményekre, de ilyen forgatókönyvek életbeléptetésére a jelenlegi helyzetben nincs szükség - tették hozzá.

Az időjárási előrejelzések szerint az átmeneti enyhülést követően január második felében is rendkívüli hideg várható Magyarország nagy részén, így Paks térségében is, és a következő 4 hétben is a sokéves átlagnál alacsonyabban alakulhat a hőmérséklet.

A Paksi Atomerőmű hűtővízigénye



A Paksi Atomerőmű négy blokkjának hűtővíz-igénye másodpercenként körülbelül 100 köbméter, míg a Duna vízhozama a legalacsonyabb vízállása esetén 800 köbméter körül alakult. A hűtésre szánt vizet az erőműhöz szállító csatornába csak addig jut be a víz, amíg a Duna paksi vízszintje nem süllyed az eddig mért legalacsonyabb érték alá körülbelül 1 méterrel. Ha ez megtörténne, árvízvédelmi szivattyúkkal akkor is el tudnák látni ugyan a blokkok biztonsági hűtéséhez szükséges 10 köbméter/másodperces igényt, de ez csak a nem üzemelő blokkok számára lenne elegendő - vagyis ebben az esetben le kellene állítani a teljes erőművet a biztonság érdekében.



Paks II két új blokkjának hűtéséhez 120-140 köbméterre lesz szükség másodpercenként, vagyis, ha a terv szerint a 2030-as évektől a 2050-es évekig egyszerre üzemel majd mind a hat blokk, a hűtővízigény 220-240 köbméter/másodperc körül alakul majd. Az előzőekre is tekintettel az új blokkok szivattyútelepe közel 2 méterrel mélyebbre kerül, mint a jelenlegi.

Címlapkép forrása: Laszlo Szirtesi/Getty Images