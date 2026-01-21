Kiderült, milyen módszerrel húzta ki az év végét a főváros

A tavaly év végét úgy sikerült zárnia a fővárosnak, hogy 12 milliárdnyi számlát nem fizetett ki – emiatt viszont december 30-án úgy tűnt, hogy a Mol nem fog üzemanyagot szállítani a BKV-nak. A vitát végül gyorsan feloldották azzal, hogy megígérték, január 5-én a hitelkeret megnyílása után fizetnek. A hitelkeret elég lehet ahhoz, hogy Budapest elevickéljen a tavaszi adóbevételekig és választásokig. Az önkormányzat közben értesítést kapott arról, hogy a tartozását a közösségi közlekedési támogatás 12 milliárdjának megfelelő összeggel csökkentik.

A vörös kód január 7-ei kihirdetése óta több mint 3000 bejelentés érkezett be a fővárosi diszpécserszolgálathoz segítségre szoruló emberekről – árulta el Kiss Ambrus főigazgató egy háttérbeszélgetésen a sajtó képviselőinek. A vörös kód azt jelenti, hogy minden szociális intézmény köteles befogadni a fedél nélkül élőket és a fagyveszélybe került embereket. A rendkívüli hideg miatt 200 beszállítás történt az elmúlt időszakban, tehát ennyiszer győzött meg egy szociális dolgozó egy utcán tartózkodó embert arról, hogy menjen be valamelyik szállóra. Kiss Ambrus szerint az utcák 95 százaléka járható most, működik a város.

Zavaros év vége

A tavaly év vége nem volt egyértelmű, és ennek még mindig vannak hullámai

– mondta Kiss. Korábban 3 feltételről beszélt a főváros sikeres év végi záráshoz, az egyik a trolipénz megfizetése volt, amit a kormány megtett. Ezzel egy korábbi, 2023-as trolibeszerzés miatt tartoztak a városnak, amibe az államnak is be kellett volna szállnia 8 milliárddal. A másik az volt, hogy az Államkincstár ne inkasszálja a szolidaritási hozzájárulás decemberi részletét az év végéig, ennek érdekében azonnali jogvédelmet kértek a bíróságtól – ebben az ügyben még nincsen jogerős döntés. Végül a harmadik feltétel a 12 milliárdos közösségi közlekedési támogatás átutalása lett volna a kormánytól, ez nem történt meg.

Ahogy arról lapunk is írt, ez azért nem történt meg, mert a főváros a 12 milliárdnál nagyobb összeget nem fizetett be szolidaritási hozzájárulásként, így mivel a kormány értelmezésében többel tartozik nekik a főváros, mint fordítva, ezért csak a tartozás csökkentésére tudnák be ezt az összeget. Ezt Gulyás Gergely miniszter több Kormányinfón is kifejtette. A főváros azonban jogszerűtlennek tartja a módszert, mivel a szolidaritási hozzájárulás kapcsán még folyamatban vannak perek.

Kiss elárulta, hogy olyan tájékoztatót kaptak az Államkincstártól, ami szerint beszámították a tartozásukba a 12 milliárdot. Kérdésünkre megerősítette, hogy ez azt jelenti, hogy az összeg belátható időn belül nem is fog megérkezni. Noha jogi úton megtámadják a döntést, ez csak több év múlva hozhat eredményeket.

Annak ellenére, hogy a közösségi közlekedési támogatást nem utalta át ténylegesen a kormány, mégis sikerült zárniuk az évet. Kiss ezt azzal magyarázta, hogy az önkormányzat 4, a BKK-BKV 8 milliárdnyi számlát "tolt át". A kérdésre, hogy ez hogyan néz ki a gyakorlatban, kifejtette, hogy egyszerűen nem fizették ki a számlákat. Pont úgy működik, mint amikor valaki nem fizeti ki a Telekom számláját, aztán reménykedik.

December 30-án délelőtt emiatt befutott hozzájuk az értesítés a Moltól, amelyben a vállalat bejelentette, hogy leállítják az üzemanyag szállítását.

Kiss szerint ennek technikai oka volt, a ki nem fizetett számlák tömege ugyanis átlépett egy bizonyos határt, ami automatikusan a szolgáltatás felfüggesztését eredményezte. A helyzetet azonban gyorsan megoldották a vezetői szint bevonása nélkül is, a BKV-val még aznap megegyezett a Mol, miután a cég megígérte, hogy január 5-én, a hitelkeretük megnyílásával rendezik a tartozást.

A Portfolio az áttolt számlák ügyében január 8-án megkereste a Molt, a vállalat így reagált:

A két vállalat együttműködése a normál üzletmenetnek megfelelően, a szerződés szerint zajlik.

A 30-ai konfliktusról nem tettek említést.

A kérdésre, hogy nem vezették-e félre közvéleményt a főváros év végi zárásával kapcsolatban, Kiss úgy reagált, hogy "mi azt gondoltuk, hogy egy fokkal okosabb talpon tartani magunkat" addig, amíg a választások után az önkormányzati rendszert átalakítják. (Erre a Tisza és a Fidesz is tett ígéretet.) Ezzel arra utalhatott, hogy nem volt opció a "csőd". Majd hozzátette, hogy az állításuknak megfelelően valóban nem tudták kifizetni a számlákat. Visszautasította a felvetést, hogy az év végi fizetésképtelenséggel 'riogatás' miatt csökkenne a szavahihetőségük.

A terv: túlélni tavaszig

A főváros fő számlája jelenleg -15,3 milliárdon áll Kiss tájékoztatása szerint. A városnak 40 milliárdos hitelkeret áll rendelkezésére. A kérdésre, hogy ezzel biztosítható lesz-e a likviditás, azt mondta, hogy igyekeznek ezt megoldani. Márciusban ebben minden bizonnyal segíteni fog az iparűzési adóból érkező adóbevétel, illetve arra is várnak, hogy az áprilisi választások után tényleg megtörténjen az önkormányzati rendszer reformja. Erről elmondta, hogy a főváros eddig semmilyen, a reformot előkészítő egyeztetésen nem vett részt, a napirenden van azonban egy megbeszélés Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel.

Mint emlékezetes, tavaly év végén a Moody's hitelminősítő befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolta át Budapestet. A napokban újra egyeztettek a fővárossal, és megerősítették, hogy 3 hónap múlva felülvizsgálják a helyzet - ez további potenciális leminősítéssel is járhat.

Az Alkotmánybíróság napokban megjelent végzésével kapcsolatban kifejtette, hogy szerinte nem helyesek azok az értelmezések, amelyek szerint a bíróság kimondta volna, hogy a szolidaritási hozzájárulás nem alaptörvény-ellenes. Valójában nem is vizsgálták a kérdést, mert a Fővárosi Törvényszék indítványát nem találták megalapozottnak. Most visszakerül a Fővárosi Törvényszékre az ügy.

