Kijózanító adatok: így darálja be a magyar gáztartalékokat a január

Európa és Magyarország az elmúlt hetekben az évtized egyik legkeményebb téli időjárásával nézett szembe. Míg a korábbi években hozzászokhattunk az enyhébb telekhez, 2026 januárja drasztikus fordulatot hozott: egy masszív, sarkvidéki eredetű hidegfront borította be a kontinenst, amely nemcsak a hőmérő higanyszálát küldte tartósan a sokéves átlag alá, hanem a kritikus infrastruktúrát is komoly nyomás alá helyezte.
A meteorológiai sokkhatás az energiapiacra is jelentős hatással volt. A fűtési szezon közepén érkező, elhúzódó hideghullám miatt a háztartások gázfogyasztása a csúcsra járatódott, ami fokozott ütemű kitárolásra kényszerítette a gáztárolókat. A kérdés most már nemcsak az, hogyan vészeltük át a leghidegebb napokat, hanem az is:
Elegendő-e a betárolt gázmennyiség a tél végéig, és van-e reális esély a tárolók kritikus szintű lemerülésére?
Így állunk most
Az európai gáztárolók tartalékai valóban gyorsan apadnak, a teljes kapacitáshoz viszonyítva már 50% alatt vannak. Önmagában ez a szám csalóka lehet: félig teli vagy félig üres a pohár? Ha a 2023-as vagy 2024-es, rendkívül enyhe telekhez hasonlítjuk, akkor ez a szint alacsonynak tűnik.
Az európai tárolók töltöttségi adatait összesítő GEI kimutatása szerint
a fűtési szezon kezdete óta a készletek több mint harmadát már elhasználtuk.
Magyarország helyzete azonban speciális. Bár nálunk is gyorsan fogy a gáz, az induló készleteink hatalmasak voltak: az ország fogyasztásarányosan Európa egyik legnagyobb tárolókapacitásával rendelkezik (több mint 6 milliárd köbméter). Így, bár az európai átlaghoz közelítünk, a mi készleteink mérete a felhasználáshoz viszonyítva jóval nagyobb.
Jelenleg nagyjából a teljes kapacitás felének megfelelő, 3 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre.
A grafikonokból az is jól megfigyelhető, hogy a 2022-es energiaválságot követően a fűtési szezonokat követő visszatöltési ciklusok egyre alacsonyabb szintekről indulnak, és a feltöltés dinamikája is megváltozott. Bár az EU szabályozása előírja a kötelező feltöltési minimumokat (90%), a piaci szereplők – a magas finanszírozási költségek miatt – ma már nem törekednek a tárolók ezen felüli, „színültig” töltésére, ha az gazdaságilag nem indokolt.
Ez azt eredményezi, hogy
évről évre kisebb bázisról vágunk neki a télnek.
Visszatérve Magyarországra, a kereskedelmi célra használt tárolók mellett létezik egy "végső menedék" is. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) tulajdonában lévő gázt Szőregen tárolják, amely 2010-es években állt üzembe és 1,9 milliárd köbméterig bővítették a kapacitását.
Ez két nagyobb tartalékból áll:
- Biztonsági földgázkészlet, amelyet az európai uniós előírásoknak megfelelően kell tartani és jelenleg 1,2 milliárd köbméter.
- Ezen felül van további 739 millió köbméternyi különleges földgázmennyiség, amelyet a 2022-es energiaválság során szerzett be a Kormány.
Ezek a stratégiai készletek azonban szigorúan elkülönülnek a napi kereskedelmi forgalomtól. A felhasználásukhoz jogszabályban rögzített válsághelyzet kihirdetése és külön miniszteri rendelet szükséges, vagyis a mostanihoz hasonló, pusztán a hideg időjárás generálta piaci fogyasztásnövekedés esetén ezekhez nem nyúlnak. A különleges készlet helyzete ráadásul pénzügyileg is kötött: mivel ezt extrém magas árszinten szerezték be, a jelenlegi, nyomottabb piaci árak melletti értékesítése jelentős veszteséget okozna az államnak.
Így ez a mennyiség valóban
csak a legkritikusabb fizikai hiány esetén mozgósítható.
És akkor még ott van a vezetékes ellátás is. A bejövő (főként osztrák és szerb irányú) és a szomszédos országokba (Ukrajna, Románia, Szlovákia, Horvátország) távozó gázmennyiségek egyenlege óránként mintegy 332 ezer köbméter nettó többletet mutat. Ez napi szintre vetítve közel 8 millió köbméter friss importforrást jelent a rendszerben.
De térjünk a lényegre: lesz elég gáz vagy sem?
Fontos az elején leszögezni, hogy a meredeken lefelé tartó grafikonok láttán felesleges pánikba esni:
a tárolók ürülése nem más, mint maga az üzemszerű működés.
Ezeket a létesítményeket pontosan az ilyen időszakokra hozták létre: ők a rendszer „pufferzónái”, amelyek feladata, hogy a nyáron betárolt többletet télen a fogyasztók rendelkezésére bocsássák. A készletek apadása tehát nem a rendszer gyengeségét, hanem épp a működőképességét jelzi. A tárolók most végzik azt a munkát, amiért fenntartjuk őket, kiegyenlítve a különbséget a kiugró kereslet és a rendelkezésre álló importkapacitások között.
Az Európai Bizottságnak van egy modellje, amely az uniós gáztárolók töltöttségi szintjét vetíti előre a korábbi években megfigyelt szezonális trendek alapján. A grafikonon jól látható a téli kitárolási időszak dinamikája: a következő három hónapra vonatkozó előrejelzés (kék szaggatott vonal)
meredek csökkenést vetít előre, amelynek végére az átlagos töltöttség 26,7%-ra eshet vissza.
A modell bizonytalansági sávja (kék árnyékolt terület) ugyanakkor széles skálán mozog: enyhébb forgatókönyv esetén a szint 43,8% körül stabilizálódhat, míg egy extrém hideg vagy ellátási zavarokkal terhelt időszak akár 4,4%-os mélypontra is leviheti a készleteket a fűtési szezon végére.
Magyarország esetében a prognózis valamivel kedvezőbb képet mutat, mint az európai átlag: a várakozások szerint a készletszint 32,8%-ig csökkenhet a vizsgált időszak végére. A legrosszabb forgatókönyvet jelző alsó határérték itt 14,0%,
ami jelentősen magasabb biztonsági tartalékot sejtet, mint az uniós 4,4%-os minimum.
A probléma nem is az abszolút mennyiséggel van, hanem a sebességgel. December vége óta a tárolók kitárolása napi 0,4% fölé gyorsult, a januári csúcsnapokon pedig elérte a drasztikus, napi 0,9%-os értéket is.
Ez azt jelenti, hogy
az összeurópai készletek a leghidegebb időszakban napi közel 1%-kal csökkentek.
Magyarországon sem volt más a helyzet. Az FGSZ adatai szerint január elején a gázfogyasztás átlépte az óránkénti 2,8 millió köbméter/órát, ami már igen magas, napi 60 millió köbméter feletti gázfelhasználást jelent. Ez az érték az elmúlt évek enyhe teleihez viszonyítva kiugróan magasnak számít. Jelenleg az ellátás gerincét – közel kétharmadát – a hazai gáztárolókból fedezik, amelyet az import és a belföldi kitermelés egészít ki.
Bár a jelenlegi készletszint az elmúlt évekhez képest alacsonyabb, aggodalomra nincs ok: ez a mennyiség az éves országos igény felét lefedi. Még egy extrém, napi 70 millió köbméteres, kizárólag tárolóból fedezett fogyasztás mellett is kitartana a készlet március közepéig. Ilyen forgatókönyv azonban nem valószínű, ráadásul a folyamatos import és a hazai termelés tovább növeli az ellátásbiztonságot.
A legvalószínűbb, hogy a január eleji extrém hideg enyhül, visszatérünk az átlagos téli időjáráshoz. De még ha hidegebb is maradna, rengeteg a kihasználatlan LNG-kapacitás. Az európai ellátásbiztonság egyik legfontosabb rejtett tartalékát a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására kiépített infrastruktúra jelenti, amely jelenleg nincs csúcsra járatva. A régió a teljes gázigényének közel felét már LNG-ből szerzi be, ezen terminálok kihasználtsága viszont átlagosan csupán 50% körül mozog. Részben ez is az oka annak, hogy kisebbek a betárolt mennyiségek, hiszen LNG forrásokból gyorsan lehet pótolni a hiányt.
Bár ellátásbiztonsági problémára nem kell készülni, több tünete lehet a "megfázásnak"
A gáztárolók – különösen a magyarországi, porózus kőzetben lévő tárolók – úgy működnek, mint egy klasszikus szódásüveg. Amikor tele vannak, a belső nyomás nagy, a gáz ("szóda") szinte magától, hatalmas erővel tör elő. Ahogy azonban ürül a tároló (például 30-40% alá esik a töltöttség), a nyomás lecsökken. Hiába van még "benne anyag", már nem jön ki elég gyorsan - ez a kitárolási kapacitás problémája. Mindez azt jelenti, hogy minél üresebbek a tárolók, annál nehezebb, lassabb kinyerni a készleteket. A jelenség növeli az import igényt, hiszen vezetékes beszállításból kell pótolni ezt a mennyiséget.
Másrészt az alacsony készleteket később vissza kell majd tölteni. A nagyobb készlethiány beárazódik, és megemelheti a beszerzési árakat. Ez különösen igaz egy olyan globális piacon, ahol Európának az ázsiai vevőkkel is versenyeznie kell a cseppfolyósított földgázért (LNG). Ha a tárolók a fűtési szezon végére kritikusan kiürülnek, a tavaszi-nyári időszakban – amikor a keresletnek és az áraknak hagyományosan csökkennie kellene – kényszerű vásárlási verseny indulhat meg a készletek visszapótlásáért.
Erre utalhat az európai benchmark gáztőzsdén (TTF) jegyzett gázárak hirtelen megugrása, amely láthatóan a 2026 január eleji fagyok után emelkedett meg igazán. Ez a „betárolási pánik” megakadályozhatja az árak szezonális konszolidációját, így a drágán beszerzett készletek miatt a következő, 2026/2027-es fűtési szezon is magasabb költségszintről indulhat
Címlapkép forrása: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
