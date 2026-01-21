Mikor lesznek ünnepnapok és hosszú hétvégék 2026-ban?

2026-ban összesen hét hosszú hétvége lesz: 3 háromnapos és 4 négynapos. Az év során három szombati munkanappal kell számolni, a húsvéti hosszú hétvége április 3-6. között, a karácsonyi négynapos hosszú hétvége pedig december 24-27. között esedékes.

A 2026-os ünnepnapok és hosszú hétvégék tervezése már most megkezdődhet. A munkaszüneti napok 2026-ban nem hoznak jelentős változást, azonban a mozgóünnepek és a szombati munkanapok miatt érdemes előre átgondolni a szabadnapokat. A tavalyi 5 hosszú hétvégéhez képest 2026-ban 7 hosszú hétvégére számíthatunk, ami kedvezőbb a pihenni vágyók számára.

Hány hosszú hétvége lesz 2026-ban?

2026-ban összesen 7 hosszú hétvége lesz: 3 háromnapos és 4 négynapos hosszú hétvégére számíthatunk.

A 2025-ös évhez képest ez jelentős javulást jelent. Háromnapos hosszú hétvége 2026-ban három alkalommal lesz (2025-ben csak egy volt). Négynapos hosszú hétvégére 2026-ban négyszer kerül sor, míg 2025-ben három ilyen hétvége volt.

Fontos különbség, hogy 2026-ban nem lesz ötnapos vagy hatnapos hosszú hétvége, ahogy 2025-ben karácsonykor ötnapos pihenő volt.

Mikor lesznek háromnapos hosszú hétvégék 2026-ban?

Háromnapos hosszú hétvége 2026-ban három alkalommal lesz: május elején, pünkösdkor és októberben.

Háromnapos hosszú hétvégék időpontja 2026-ban:

május 1-3. (A munka ünnepe) - péntek, szombat, vasárnap.

Mikor lesznek négynapos hosszú hétvégék 2026-ban?

Négynapos hosszú hétvége 2026-ban a naptár szerint összesen négy alkalommal esedékes. Ezek közül az első, rögtön újévkor volt, míg a többire húsvétkor, augusztus 20-án és karácsonykor.

Négynapos hosszú hétvégék időpontja 2026-ban:

január 1-4. (Újév) - csütörtök, péntek, szombat, vasárnap.

Mikor van húsvét 2026-ban?

Húsvét 2026-ban április első hétvégéjére esik. Nagypéntek április 3-án lesz, húsvétvasárnap április 5-én, húsvéthétfő pedig április 6-án.

A húsvéti hosszú hétvége 2026-ban négynapos lesz, április 3. és 6. között.

Az újévit leszámítva, ez a leghosszabb összefüggő pihenőidőszak az év első felében.

Milyen napokra esik karácsony 2026-ban?

Karácsony 2026-ban a hét közepére esik:

december 24. (Szenteste) szerda,

Hány napos lesz a karácsonyi hosszú hétvége 2026-ban?

A karácsonyi hosszú hétvége 2026-ban négynapos lesz, december 24-27. között. Ez rövidebb, mint a 2025-ös ötnapos karácsonyi pihenő volt. December 24-e, Szenteste 2026-ban sem munkaszüneti nap hivatalosan, de a szombati munkanap miatti áthelyezés révén szabadnap lesz.

Mikor van pünkösd 2026-ban?

Pünkösd 2026-ban május végére esik. Pünkösdvasárnap május 24-én, pünkösdhétfő pedig május 25-én lesz.

A pünkösdi hosszú hétvége 2026-ban háromnapos, május 23-25. között tart. Ez a második háromnapos hosszú hétvége májusban, közvetlenül a munka ünnepe utáni hétvégék egyikén.

Milyen napokra esnek a nemzeti ünnepek 2026-ban?

A nemzeti ünnepek 2026-ban vegyes képet mutatnak a hosszú hétvégék szempontjából.

Mikor van március 15. 2026-ban?

2026-ban március 15. vasárnapra esik, így nem lesz hosszú hétvége az 1848-as forradalom ünnepe körül.

Mikor van augusztus 20. 2026-ban?

2026-ban augusztus 20. csütörtökre esik. Az államalapítás ünnepe körül négynapos hosszú hétvége lesz augusztus 20-23. között.

Mikor van október 23. 2026-ban?

Október 23. 2026-ban péntekre esik. Az 1956-os forradalom ünnepe körül háromnapos hosszú hétvége lesz október 23-25. között.

Mikor lesz mindenszentek 2026-ban?

Mindenszentek 2026-ban november 1-jén, vasárnap lesz. Mivel hétvégére esik, nem lesz hosszú hétvége mindenszentek napja körül.

Mikor van szilveszter 2026-ban?

Szilveszter 2026-ban december 31-én, csütörtökön lesz. Szilveszter napja nem munkaszüneti nap, tehát munkanap lesz.

Az új évet azonban szabadnappal kezdjük, mivel 2027. január 1., újév napja péntekre esik, és hivatalos piros betűs ünnep.

Mikor lesznek szombati munkanapok 2026-ban?

2026-ban három szombati munkanap lesz, amikor a hosszú hétvégék miatt dolgozni kell: 2026. január 10. (szombat) - a szilveszteri/újévi hosszú hétvége miatt; 2026. augusztus 8. (szombat) - az augusztus 20-ai négynapos hosszú hétvége miatt; 2026. december 12. (szombat) - a december 24-ei szabadnap miatt.

Melyek a munkaszüneti napok 2026-ban?

Január 1. - Újév (csütörtök)

Március 15. - Az 1848-as forradalom ünnepe (vasárnap)

Április 3. - Nagypéntek (péntek)

Április 6. - Húsvéthétfő (hétfő)

Május 1. - A munka ünnepe (péntek)

Május 25. - Pünkösdhétfő (hétfő)

Augusztus 20. - Az államalapítás ünnepe (csütörtök)

Október 23. - Az 1956-os forradalom ünnepe (péntek)

November 1. - Mindenszentek (vasárnap)

December 25. - Karácsony első napja (csütörtök)

December 26. - Karácsony második napja (péntek)

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Hány hosszú hétvége lesz 2026-ban?

Összesen 7 hosszú hétvége lesz: 3 darab háromnapos és 4 darab négynapos.

Mikor van húsvét 2026-ban?

Húsvétvasárnap április 5-én lesz, húsvéthétfő április 6-án. A négynapos húsvéti hosszú hétvége április 3-6. között tart.

Mikor van nagypéntek 2026-ban?

Április 3-án, pénteken.

Mikor van pünkösd 2026-ban?

Pünkösdvasárnap május 24-én, pünkösdhétfő május 25-én lesz.

Mikor van karácsony 2026-ban?

December 24., Szenteste szerdára, december 25. csütörtökre, december 26. péntekre esik.

Hány napos a karácsonyi hosszú hétvége 2026-ban?

Négynapos lesz, december 24-27. között.

Mikor kell szombaton dolgozni 2026-ban?

Három szombati munkanap lesz 2026-ban: január 10., augusztus 8. és december 12.

Milyen napra esik március 15. 2026-ban?

Vasárnapra esik, így nem lesz miatta hosszú hétvége.

Milyen napra esik augusztus 20. 2026-ban?

Csütörtökre, ezért négynapos hosszú hétvége lesz.

Mikor van október 23. 2026-ban?

Péntekre esik, így háromnapos hosszú hétvége jön ki.

Mikor van mindenszentek 2026-ban?

November 1-jén, vasárnap - nincs hosszú hétvége.

Szilveszter munkaszüneti nap lesz 2026-ban?

Nem, december 31. csütörtök munkanap lesz.

Hány piros betűs ünnep van 2026-ban?

Összesen 13 munkaszüneti nap.

Mikor van a munka ünnepe 2026-ban?

Május 1-jén, pénteken, így május 1. és 3. között háromnapos hosszú hétvége lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images