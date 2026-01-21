Órákon belül megérkezhet Orbán Viktor rezsibejelentése – megnéztük, mi várhat a magyar családokra

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A januári extrém hideghullám miatt Orbán Viktor szerdán bejelentette a rezsicsökkentés felülvizsgálatát, mivel a havi elszámolást választó háztartások könnyen nagyon magas számlákba futhatnak bele a rendszer merevsége miatt. Cikkünkben körbejártuk a kormányzati beavatkozás lehetséges forgatókönyveit a limithatár-emeléstől a díjcsökkentésig, és megnéztük azt is, hogy valóban lehet-e nyertese mindennek.

2026 januárjának első heteiben Magyarország időjárását egy sarkvidéki hidegbetörés határozta meg. A meteorológiai adatok szerint a napi középhőmérsékletek tartósan a sokéves átlag alatt alakultak. Ez az időjárási helyzet azért kritikus, mert a magyarországi lakossági gázfogyasztás hőmérséklet-függősége rendkívül magas. A fűtési szezon közepén jelentkező, heteken át elhúzódó fagy a fogyasztási profilok (jelleggörbék) csúcsra járatását eredményezte, ami a havi elszámolási rendszerben lévő fogyasztók számára a kedvezményes keretek azonnali kimerülését vetíti előre.

Nem véletlen tehát, hogy Orbán Viktor 2026. január 21-én bejelentette:

a kormány a soron következő ülésén napirendre tűzi a rezsicsökkentési rendszer felülvizsgálatát.

Becslések alapján az extrém hideg országos szinten 43%-kal növelhette a teljes gázfelhasználást év/év alapon – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy szerdai háttérbeszélgetésen, amelyen a Portfolio is részt vett.

Arra a kérdésünkre, hogy az ezzel kapcsolatos magasabb állami kiadás hogyan hat az idei költségvetésre, a miniszter sokat sejtetően elárulta:

a kormány foglalkozni fog azzal is, hogy kik a nagy januári hideg nyertesei.

A megszokottól eltérő időjárás kidomborította azokat a strukturális feszültségeket, amely a 2022-ben bevezetett, sávos rendszerű (fogyasztási limithez kötött) árazás miatt fordulhat elő. Ezt járjuk most körbe és megnézzük, hogy milyen megoldások lehetnek a kormány kezében.

Hogyan néz ki a mostani rezsivédelmi rendszer?

Az MVM Next oldalán megtalálható, 2025 augusztusától érvényes díjszabás szerint a lakossági fogyasztók két árkategóriával találkoznak. A jelenlegi rendszerben a vízválasztó vonal gázfogyasztásnál az éves 1729 köbméter (havi átlagban 144 köbméter). A "vonal alatt" (rezsicsökkentett ár) 100 Ft köbméterenként, míg afelett 767 Ft.

A gázszámlázás "lelke" és egyben a 2026. januári krízis gyökere azonban a fogyasztási jelleggörbe. Mivel a gázfogyasztás döntő hányada a téli hónapokra esik, a szolgáltató nem havi 144 köbméter (1729/12) fix limitet ad, hanem a meteorológiai statisztikák alapján súlyozza a kedvezményt. A fűtési szezon főbb hónapjaiban (december, január, február) a jelleggörbe a fogyasztás 15-20%-át is allokálhatja egyetlen hónapra. Ezzel szemben nyáron (pl. augusztus) a kedvezményes keret minimális, 15-20 köbméter, ami éppen csak a főzésre elegendő.

A fogyasztási jelleggörbe, ami januárban csúcsosodik ki - forrás: MVM Next hirdetmény

Ez a rendszer normál időjárás esetén védi a fogyasztót, hiszen télen, amikor sokat fogyaszt, sokat is kap olcsón. Extrém hidegben azonban, amikor a valós hőigény meghaladja a statisztikai átlagot (amire a görbét tervezték),

a rendszer azonnal büntet a havi diktálás esetén.

Havi diktálás: kényszerű csapdahelyzet

A fogyasztók két alapvető fizetési mód közül választhatnak, amelyek drasztikusan eltérő kockázati profillal rendelkeznek.

Átalányfizetés: ebben a modellben a fogyasztó havonta egy fix összeget fizet, amely az előző évi fogyasztása (vagy becsült fogyasztása) 1/12-ed része. A pénzügyi elszámolás csak az éves leolvasást követően történik meg. A rendszer az éves aggregált fogyasztást vetíti rá az 1729 köbméteres éves limitre.

Ha januárban az extrém hideg miatt a háztartás kiugróan sokat fogyaszt, de márciusban és áprilisban spórol, és az éves végösszeg 1729 köbméteres alatt marad, akkor a januári túlfogyasztásért nem kell piaci árat fizetni -a rendszer "kisimítja" a csúcsokat, bár okozat meglepetést is, hiszen az éves túlfogyasztás egyszerre jelentkezik.

Havi diktálás: a fogyasztó minden hónapban leolvassa a mérőállást, és a pontosan elfogyasztott mennyiségről kap számlát. Itt lép életbe a naparanyos elszámolás. A szolgáltató minden hónapra meghatároz egy elméleti limitet a jelleggörbe alapján (pl. januárra 356 köbméter). Ha 2026 januárjában a hideg miatt a tényleges fogyasztás 450 köbméter lesz,

a különbözetet a szolgáltató azonnal, a januári számlában kiszámlázza a 767 Ft-os piaci áron.

De nem csak nekik, hanem az éves, átalány elszámolásban lévő háztartásoknak is figyelniük kell a fogyasztásukra innentől kezdve, hogy biztosan ne csússzannak ki a kedvezményes árszabásból. Esetükben viszont a megemelkedett fizetési kötelezettség csak később, az éves összesítés során jelentkezik leghamarabb.

Miért kritikus ez?

A jelleggörbe egy átlagos januárra 356,5 köbméter kedvezményes díjszabású gázt biztosít. Egy "extrém januárban" azonban a fogyasztás könnyen elérheti a 400-450 köbmétert még egy takarékos házban is. Tehát aki havi diktálást választott, az jóval drágább gázszámlát is kaphat az elszámolásnál, tisztán az időjárás anomáliája miatt, miközben éves szinten talán nem is lépnék túl a limitet - a rendszer merevsége büntet.

A fogyasztási jelleggörbe alapú fogyasztási határok - forrás: MVM Next hirdetmény

De mennyi az annyi? A gázfogyasztás modellezésére a fűtési napfokszámot (HDD) használják. A mutató azt fejezi ki, hogy a napi középhőmérséklet mennyivel marad el a fűtési küszöbhőmérséklettől (Magyarországon ez jellemzően 15-16 Celsius fok).

Ökölszabály szerint itthon

A KÜLSŐ ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET 1°C-OS CSÖKKENÉSE (FŰTÉSI SZEZONBAN) ÁTLAGOSAN 5-6%-OS NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ A HÁZTARTÁSOK GÁZFOGYASZTÁSÁBAN.

A példa kedvéért: ha feltételezzük, hogy 2026 januárjában az átlaghőmérséklet 3-5 fokkal alacsonyabban alakult eddig, mint a szokásos érték, akkor egy nagyjából 30%-os többletfogyasztás jelentkezhet a háztartásoknál. A januári jelleggörbe szerint 356,5 köbméter esetében, ha az extrém hideg miatt 30%-kal nő a fogyasztás, akkor az kerekítve 106 köbméter többletfogyasztást jelent, így a teljes számla több mint 80 ezer forinttal nőhet (106 köbméter szorozva 767 Ft-tal). Fontos, hogy ez a többlet a limit alatti fogyasztásra tevődik rá, tehát a számla összege ekkor meghaladná a 100 ezer forintot.

Ez azt jelentené, hogy a kedvezményes összeghez képest nagyjából háromszorosára nőne a gázszámla.

Mit léphet a kormány?

A mennyiségi határ (limit) emelése. Ez a háztartások számára legkedvezőbb, de költségvetésileg legdrágább lépés. Az éves 1729 köbméteres limit megemelése vagy egy egyszeri "téli hidegkompenzációs kvóta" (+100-200 köbméter januárra) jóváírása minden mérőórán. Ez jelentős bevételkiesést eredményezne (elmarad a 767 Ft-os bevétel, helyette 100 Ft folyik be).

A limiten felüli, "lakossági piaci ár" csökkentése. Ez azért is lehet indokolt, hiszen a jelenlegi árazás nagyon távol áll 2026-os piaci valóságtól. A limit feletti ár mérséklése a valós piaci szinthez közelítő értékre, így a túlfogyasztás még mindig drágább, mint az alapfogyasztás, de nem büntetne aránytalanul. Ez viszont szintén azt eredményezné, hogy az állam oldalán jelentkezne nagyobb pénzügyi teher az MVM felé.

Számlázási rugalmasság. Ez egy technikai beavatkozás lenne, amely a havi diktálók problémáját kezelné. Lehetővé tenné a havi diktálós ügyfeleknek, hogy a januári többletfogyasztást ne a havi jelleggörbe alapján fizessék ki azonnal, hanem "görgethessék" az év végéig. Ha éves szinten beférnek a limitbe, mentesülnek a piaci ár alól. Kezelné az időjárási anomáliát anélkül, hogy az éves szabályokon változtatna, ami csal cash-flow eltolódást okozna az MVM-nél.

És mit szól ehhez a költségvetés?

Miközben a kormány a „hideg időjárás nyerteseit” keresi, a számok azt mutatják, hogy a jelenlegi rendszer legnagyobb haszonélvezője maga a költségvetés lehet. A lakossági gázellátás egy zárt, állami monopóliumi rendszer, amelyben az egyetemes szolgáltatást végző MVM Next és a földgázt beszerző nagykereskedő MVM CEEnergy a legfőbb szereplő.

Az idő nagy részében a rezsivédelem szolgáltatás fenntartása az állam (MVM) számára nettó ráfizetés. De ebben az esetben, miközben a hideg időjárás a kedvezményes sávban növeli a támogatási igényt,

a sávhatárt átlépő fogyasztás révén jelentős többletbevételt generál az állami szolgáltatónál,

tekintettel a "lakossági piaci ár" és a tényleges beszerzési költség közötti jelentős árrésre.

Innentől kezdve már csak azon múlik, hogy mi a nettó mérlege az MVM-nek, hogy hányan esnek át magasabb árkategóriás fogyasztásba, abból milyen bevétele származik, és az mennyire ellensúlyozza a limiten belül megnövekedett fogyasztást. Ha a kormány a lakossági ellátási láncon belül keresne „megadóztatható nyertest”, akkor abszurd módon a saját, amúgy is kompenzációra szoruló zsebébe kellene nyúlnia.

Így könnyen elképzelhető, hogy Nagy Márton szavai nem az MVM-re, hanem a rendszeren kívüli piaci szereplőkre (hazai kitermelők, versenypiaci kereskedők) vonatkozhatnak. Akár az is előfordulhat, hogy egy magasabb vállalati adóbefizetés (például Robin Hood adó) termelné ki a rezsicsökkentés "kibővítésének" plusz költségvetési kiadási fedezetét. De az is elképzelhető, hogy néhány nagy energiakereskedő vállalatokkal fizettetik meg a plusz költségeket.

Az alábbi grafikon a TTF holland gáztőzsdén jegyzett földgáz következő havi ármozgását mutatja, amely Európa irányadó gázára és jelenleg 36,6 euró/MWh-n áll. A grafikonon megjelölt 26 euró/MWh-s érték átszámítva nagyjából 100 forint körüli tőzsdei köbméterárat jelent. Ez a piaci ár jelenleg közel áll a magyar rezsicsökkentett tarifához, miközben a limit felett fizetendő 767 forintos „lakossági piaci ár” még a 2022-es, energiaválság csúcspontját jelentő 200 euró feletti tőzsdei árak szintjét tükrözi.

Átszámítva így alakulnak a jelenlegi rezsivédelmi gázárak a piaci árhoz képest.

Címlapkép forrása: Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images