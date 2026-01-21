Pénzügyi atomfegyvert élesített Európa: egyetlen lépéssel térdre kényszeríthetik a világ legerősebb gazdaságát

A piacokon a hét elején ismét előjött a „Sell America” narratíva, miután Donald Trump elnök újra vámokkal fenyegette meg azt a nyolc európai országot, amelyek ellenzik Grönland megszerzésére irányuló terveit. A hétfői reakció már látványos volt: a dollár közel 1 százalékkal gyengült, a Wall Street enyhe mínuszban zárt, a tízéves amerikai államkötvény hozama pedig 7 bázisponttal 4,3 százalékra ugrott, ami augusztus vége óta nem látott szint.
A befektetők dolláreszközöket adtak el kedden is, ami arra utal, hogy a geopolitikai feszültségek már közvetlenül beépülnek az amerikai finanszírozási költségekbe.
A Deutsche Bank devizastratégája, George Saravelos a francia Les Echosnak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok egyik strukturális gyengesége éppen az, hogy külső finanszírozásra szorul: a költségvetési hiányt és az államadósságot folyamatosan nemzetközi befektetőknek kell finanszírozniuk. Számításai szerint európai intézmények és befektetők összesen mintegy 8 ezer milliárd dollárnyi amerikai részvényt és kötvényt tartanak, ami a külföldi kézben lévő amerikai értékpapírok közel kétharmadát jelenti.
A Bloomberg adatai alapján az amerikai államkötvényekből több mint 3600 milliárd dollárnyi van európai portfóliókban, ami a külföldiek által birtokolt Treasury-állomány körülbelül 40 százaléka.
Ahogy arról már írtunk, ez elméletileg jelentős nyomásgyakorlási potenciált ad Európa kezébe, különösen egy olyan helyzetben, amikor Washington egyszerre katonai és kereskedelmi eszközökkel próbál nyomást gyakorolni szövetségeseire. Saravelos szerint egy olyan geopolitikai környezetben, ahol a nyugati szövetségi rendszer stabilitása is kérdésessé válik, egyre nehezebb racionálisan megindokolni, miért finanszíroznák az európai befektetők változatlan lelkesedéssel az amerikai költségvetési hiányt.
Az amerikai állam kamatterhei már most gyorsan emelkednek: egy 50–75 bázispontos hozamemelkedés a teljes hozamgörbén éves szinten több száz milliárd dollárral növelné a szövetségi költségvetés kamatkiadásait.
Konkrét jelek is megjelentek: a dán AkademikerPension kedden bejelentette, hogy a hónap végéig eladja mintegy 100 millió dollárnyi amerikai államkötvény-állományát. A nyugdíjalap befektetési igazgatója a hosszú távú amerikai adósságfenntarthatóság romlásával és a politikai kockázatok növekedésével indokolta a lépést, külön kiemelve, hogy a Fehér Ház Grönlanddal kapcsolatos területi igényei aláásták a bizalmat.
Bár ez az összeg makroszinten elenyésző, jelzésértékű abból a szempontból, hogy egy NATO-szövetséges ország intézményi befektetője nyíltan geopolitikai okokkal indokolja az amerikai állampapírok eladását.
A piaci szereplők párhuzamot vonnak a korábbi kínai lépésekkel: egy párizsi alapkezelő szerint a „Liberation Day” tavaly bejelentett amerikai vámemelések után tapasztalt hozamugrás mögött is az állhatott, hogy Kína visszafogta az amerikai kötvények vásárlásait, sőt eladásba kezdett.
Számításaik szerint már egy 50–75 bázispontos hozamemelkedés is komoly alkupozíciót teremthetne, mivel az amerikai költségvetés finanszírozási költségei rendkívül érzékenyek a hosszú hozamokra.
A cikk ugyanakkor hangsúlyozza, hogy Európa helyzete lényegesen eltér Kínáétól. Míg Peking esetében az amerikai államkötvények jelentős része a jegybank devizatartalékaiban koncentrálódik, Európában a tulajdonosi szerkezet széttagolt: központi bankok, nyugdíjalapok, biztosítók és vagyonkezelők portfólióiban egyaránt megtalálhatók. Egy összehangolt eladási hullám politikailag és technikailag is nehezen kivitelezhető lenne, ráadásul az árfolyamok összeomlása súlyos veszteségeket okozna maguknak az európai befektetőknek is, amelyek nagy része nyugdíjalap.
A „pénzügyi atomfegyver” bevetéséhez a mostaninál is élesebb washingtoni lépésekre lenne szükség, de a cikk szerint Donald Trump kiszámíthatatlansága miatt a piacok már azt sem zárják ki, hogy egy ilyen forgatókönyv egyszer valóban napirendre kerüljön. Valamint a kötvényeladás uniós belengetése is elég lehet az amerikai 10 éves hozamok megugrásához, ami akár az amúgy is magas 3,2 százalékos GDP-arányos adósságszolgálatot 4 százalék közelébe lökheti 2026-ra.
Címlapkép forrása: EU
Riasztó adatok érkezetek: halálos járvány terjed az Egyesült Államokban
Annyi fertőzött van egy hét alatt, mint korábban egész évben.
Nem akar fogyasztani Kína, új receptet vet be a párt
A feldolgozóiparon túlra tekint végre a kommunista vezetés.
Százmilliárdos portfólióértéket céloz a magyar alapkezelő
Három budapesti irodaház és egy debreceni lakóingatlanfejlesztési telek a portfólióban.
Mi lesz a magyar ingatlanpiaccal 2026-ban? – Megszólaltak a Portfolio Ingatlan TOP50 szakértői
Kiszámítható szabályozói környezetért kiáltanak a szakemberek.
Visszaestek a Volkswagen eladásai, nagy gondok vannak a világ legnagyobb autópiacán
Észak-Amerikában is gyengén szerepelt a cég.
Meglepő változás zajlik a hazai ingatlanpiacon: az eladók tömegesen léptek piacra, a vevők viszont máshol keresnek
Ötéves csúcson a lakáseladási kedv.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Banki tartozás elévülése - gyakorlati útmutató
A banki tatozások elévüléséről közérthetően, jogszerűen Ez az átfogó szakmai útmutató elsősorban azoknak szól, akiket régi banki tartozás miatt keresett meg követeléskezelő, vagy ba
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!