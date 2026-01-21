Pénzügyi atomfegyvert élesített Európa: egyetlen lépéssel térdre kényszeríthetik a világ legerősebb gazdaságát

A „Sell America” narratíva újjáéledése nyomán egyre komolyabban merül fel, hogy Európa pénzügyi eszközökkel, az amerikai államadósság piacán gyakorolhat nyomást Washingtonra Donald Trump vám- és grönlandi területszerzési fenyegetéseire válaszul. A számok alapján a tét jelentős: az európai befektetők kezében lévő több mint 3,6 ezer milliárd dollárnyi amerikai államkötvény az Egyesült Államok külső finanszírozásának közel felét érinti. A piac már most érzékenyen reagál, a hozamemelkedés és a dollár gyengülése pedig azt jelzi, hogy a geopolitikai konfliktus könnyen átterjedhet az amerikai adósságfinanszírozás, így a költségvetés stabilitására is.

A piacokon a hét elején ismét előjött a „Sell America” narratíva, miután Donald Trump elnök újra vámokkal fenyegette meg azt a nyolc európai országot, amelyek ellenzik Grönland megszerzésére irányuló terveit. A hétfői reakció már látványos volt: a dollár közel 1 százalékkal gyengült, a Wall Street enyhe mínuszban zárt, a tízéves amerikai államkötvény hozama pedig 7 bázisponttal 4,3 százalékra ugrott, ami augusztus vége óta nem látott szint.

A befektetők dolláreszközöket adtak el kedden is, ami arra utal, hogy a geopolitikai feszültségek már közvetlenül beépülnek az amerikai finanszírozási költségekbe.

A Deutsche Bank devizastratégája, George Saravelos a francia Les Echosnak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok egyik strukturális gyengesége éppen az, hogy külső finanszírozásra szorul: a költségvetési hiányt és az államadósságot folyamatosan nemzetközi befektetőknek kell finanszírozniuk. Számításai szerint európai intézmények és befektetők összesen mintegy 8 ezer milliárd dollárnyi amerikai részvényt és kötvényt tartanak, ami a külföldi kézben lévő amerikai értékpapírok közel kétharmadát jelenti.

A Bloomberg adatai alapján az amerikai államkötvényekből több mint 3600 milliárd dollárnyi van európai portfóliókban, ami a külföldiek által birtokolt Treasury-állomány körülbelül 40 százaléka.

Ahogy arról már írtunk, ez elméletileg jelentős nyomásgyakorlási potenciált ad Európa kezébe, különösen egy olyan helyzetben, amikor Washington egyszerre katonai és kereskedelmi eszközökkel próbál nyomást gyakorolni szövetségeseire. Saravelos szerint egy olyan geopolitikai környezetben, ahol a nyugati szövetségi rendszer stabilitása is kérdésessé válik, egyre nehezebb racionálisan megindokolni, miért finanszíroznák az európai befektetők változatlan lelkesedéssel az amerikai költségvetési hiányt.

Az amerikai állam kamatterhei már most gyorsan emelkednek: egy 50–75 bázispontos hozamemelkedés a teljes hozamgörbén éves szinten több száz milliárd dollárral növelné a szövetségi költségvetés kamatkiadásait.

Konkrét jelek is megjelentek: a dán AkademikerPension kedden bejelentette, hogy a hónap végéig eladja mintegy 100 millió dollárnyi amerikai államkötvény-állományát. A nyugdíjalap befektetési igazgatója a hosszú távú amerikai adósságfenntarthatóság romlásával és a politikai kockázatok növekedésével indokolta a lépést, külön kiemelve, hogy a Fehér Ház Grönlanddal kapcsolatos területi igényei aláásták a bizalmat.

Bár ez az összeg makroszinten elenyésző, jelzésértékű abból a szempontból, hogy egy NATO-szövetséges ország intézményi befektetője nyíltan geopolitikai okokkal indokolja az amerikai állampapírok eladását.

A piaci szereplők párhuzamot vonnak a korábbi kínai lépésekkel: egy párizsi alapkezelő szerint a „Liberation Day” tavaly bejelentett amerikai vámemelések után tapasztalt hozamugrás mögött is az állhatott, hogy Kína visszafogta az amerikai kötvények vásárlásait, sőt eladásba kezdett.

Számításaik szerint már egy 50–75 bázispontos hozamemelkedés is komoly alkupozíciót teremthetne, mivel az amerikai költségvetés finanszírozási költségei rendkívül érzékenyek a hosszú hozamokra.

A cikk ugyanakkor hangsúlyozza, hogy Európa helyzete lényegesen eltér Kínáétól. Míg Peking esetében az amerikai államkötvények jelentős része a jegybank devizatartalékaiban koncentrálódik, Európában a tulajdonosi szerkezet széttagolt: központi bankok, nyugdíjalapok, biztosítók és vagyonkezelők portfólióiban egyaránt megtalálhatók. Egy összehangolt eladási hullám politikailag és technikailag is nehezen kivitelezhető lenne, ráadásul az árfolyamok összeomlása súlyos veszteségeket okozna maguknak az európai befektetőknek is, amelyek nagy része nyugdíjalap.

A „pénzügyi atomfegyver” bevetéséhez a mostaninál is élesebb washingtoni lépésekre lenne szükség, de a cikk szerint Donald Trump kiszámíthatatlansága miatt a piacok már azt sem zárják ki, hogy egy ilyen forgatókönyv egyszer valóban napirendre kerüljön. Valamint a kötvényeladás uniós belengetése is elég lehet az amerikai 10 éves hozamok megugrásához, ami akár az amúgy is magas 3,2 százalékos GDP-arányos adósságszolgálatot 4 százalék közelébe lökheti 2026-ra.

