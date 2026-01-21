  • Megjelenítés
Trump: jogot kapunk Grönland ásványkincseire, a fejemben már megvan az új Fed-elnök
Trump: jogot kapunk Grönland ásványkincseire, a fejemben már megvan az új Fed-elnök

Donald Trump a CNBC-nek arról beszélt, hogy keretmegállapodást kötött a NATO-val a Grönland körüli feszültségek enyhítéséről, amely az Egyesült Államoknak ásványkincs-kitermelési jogokat biztosítana a szigeten, a szövetségnek pedig szerepet a Golden Dome rakétavédelmi rendszer fejlesztésében. Trump arra is célzott, hogy már megvan a fejében, ki lesz a Fed új elnöke.

Az amerikai elnök szerdán közölte, hogy keretmegállapodásra jutott a NATO-val a Grönland körüli feszültségek enyhítéséről. Mint elmondta, a megállapodás értelmében

az Egyesült Államok jogot kap a sziget környékén található ásványkincsek kitermelésére,

cserébe a NATO részt vehet az amerikai Golden Dome rakétavédelmi rendszer fejlesztésében. Trump a CNBC-nek nyilatkozva azt mondta, hogy az egyezség határozatlan időre szól. Az elnök korábban a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében kizárta a katonai erő alkalmazását Grönland megszerzéséért, és azonnali tárgyalásokat sürgetett a sziget státuszáról. A megállapodás eredményeként Trump február elsején nem vezet be vámokat Dániával és más európai országokkal szemben.

Trump Davosban arról is beszélt, hogy a végéhez közeledik a Jerome Powell jelenlegi jegybankelnök utódjának keresése. Elmondása szerint

a szeptemberben indult eljárásban eredetileg tizenegy jelöltet vizsgáltak, mára egy főre szűkült a kör,

legalábbis mintha erre célzott volna az amerikai elnök, ugyanis így fogalmazott:

Azt mondanám, hogy háromra csökkentünk, de inkább kettőre. És valószínűleg azt is monhatom, hogy talán már csak egy van a fejemben.

Ugyanakkor nem volt hajlandó megnevezni azt az egyet, viszont jelezte, hogy nem érdekli, hogy Jerome Powell, a Fed elnöke marad-e, hiszen májusban úgyis lejár a jegybank vezetői megbízatása.

Powell a kormányzótanácsban betöltött mandátumának hátralévő két évét még kitöltheti, így leváltása után is beleszólhat a monetáris politikába és a kamatlábakba. Erről Trump azt mondta: "Ha ez megtörténik, akkor az élete nem lesz nagyon-nagyon boldog, nem hiszem, hogy ezt teszi. Szerintem ki akar szállni.

Nem végzett jó munkát.

A Fed épületének felújítási projektjének költségtúllépésével kapcsolatban Trump azt mondta Powellről: "Vagy inkompetens, vagy csaló", ő egyébként 25 millió dollárból "gyönyörűre" újíttatta volna fel a székházat.

A jelöltek között korábbi és jelenlegi Fed-tisztviselők, közgazdászok és Wall Street-i befektetők is szerepeltek. A döntősök között Kevin Warsh volt Fed-kormányzót, Christopher Waller jelenlegi kormányzót, Kevin Hassett gazdasági tanácsadót és Rick Riedert, a BlackRock kötvényportfólió-vezetőjét emlegették. Trump a napokban jelezte, hogy Hassettnek maradnia kellene jelenlegi pozíciójában, így ő nagy valószínűséggel kiesett a versenyből.

Iránról Trump azt mondta, szerinte a közel-keleti országnak fel kell hagynia az atomfegyverek fejlesztésével, ellenkező esetben egy jövőbeni amerikai fellépést kockáztat az ország. "Csütörtökön 837 embert akasztottak volna fel" - mondta. "Azt mondtam nekik, hogy ezt nem tehetik. " "Reméljük, hogy nem lesz további akció - fogalmazott.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

