ÁSZ-elemzés: így nőtt az egészségügyre és családokra fordított költségvetési összeg

Miért félrevezetőek a költségvetés kiadási szerkezetéről szóló cikkek és elemzések? A vészharang kongatása előtt, most is érdemes árnyaltabban megközelíteni a témát.

Az elmúlt időszakban több újságcikk is foglalkozott a hazai költségvetés kiadási szerkezetének átrendeződésével. Ez mindenképpen indokolt témaválasztás hiszen képet kaphatunk arról, hogy mire költ az állam, és általában is jellemző módon mutatja meg egy közpolitika hangsúlyait. A nyilvánosság pedig a témáról leggyakrabban az úgynevezett COFOG (eredetileg: Classification of Functions of Government, manapság: Government expenditure by function) adatbázis adatai alapján értesül.

Érthető, hogy újságírók és elemzők rendre ezt az adatkészletet használják föl hiszen a COFOG már több évtizede egységes módszertan szerint összesíti európai viszonylatban is összehasonlítható módon a kormányzati szektor (az államháztartás) kiadásait. A rendszer 10 fő kategória és 69 al-funkció alapján sorolja be a kormányzati szektor kiadásait. Érdemes azt is megemlíteni az adatok kapcsán, hogy a COFOG adatok bár az államháztartási számvitel logikájában jönnek létre, de némiképp eltérő kategóriákat követnek és szemben a pénzforgalmi szemléletű államháztartási megközelítéssel (elvileg legalábbis) eredményszemléletben készülnek el. (A magunk részéről ebben a cikkben az EUROSTAT oldaláról elérhető COFOG adatbázis alapján készült kimutatásokat mutatunk be, ezekért az adatokért tudunk helytállni.)

A COFOG valóban robosztus a közölt adatok mennyisége, az adattal lefedett országok számossága szempontjából, de mint minden statisztika ez is rendelkezik módszertani limitációkkal. Ezeknek a korlátoknak az ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy az adatokat helyesen értelmezzük. Emellett, mint minden információ (közlés, adat, nyelvi jel stb.) esetében itt is érdemes figyelni arra, hogy a jelentést nem önmagában a jelek szemiotikája, hanem a kontextus hordozza. Ha nem figyelünk a kontextusra (a gazdasági- társadalmi totalitásra) tévútra futhatunk az adatok értelmezése során.

Az alábbiakban ezeket az értelmezési csapdákat szeretném körüljárni, különösen a hazai sajátosságok figyelembevételével, illetve példát mutatok arra is, hogy alternatív számítással hogyan lehet árnyaltabb képet kapni az adott területről.

A nagyobb tortából vágott szeletek

A COFOG adatok alapul vételével általában kétféle módon fejezzük ki, hogy mire mennyit költ a kormányzat. Vehetjük az összes kormányzati kiadás százalékában a költéseket, vagy tehetjük ezt a GDP százalékában. Az összes kiadás százalékában alkalmazott megoldás nem eleve hibás, de figyelmen kívül hagy egy (két) fontos tényezőt. Azt ugyanis, hogy mennyit költünk egy területre, ebben az összevetésben egyebek mellett az is befolyásolja, hogy az adott állam a gazdaságot milyen mértékben adóztatja, mennyi pénzt von el és oszt újra. Ha az állam többet oszt újra, változatlan, vagy alacsonyabb százalékos érték is jelenthet nominális növekedést.

Az állam GDP arányos bevételeinek mértékét a centralizációs ráta fejezi ki. A centralizációs ráta és az újraelosztás ráta különbsége a kormányzati szektor GDP arányos hiányával egyezik meg, hiszen az állam többet is költhet, mint amennyi bevétele keletkezik. Ezek alakulását szemlélteti a következő ábra.

Forrás: EUROSTAT, Government revenue, expenditure and main aggregates (gov_10a_main) alapján, ÁSZ szerkesztés

Ez a hatás persze viszonylag gyenge ott, ahol az újraelosztási ráta a fent ábrázolt két évtizedes távlaton belül is viszonylag stabil (50% körül alakul), mint Magyarországon. Ugyanakkor a fenti diagram az ellenkező irányú összefüggésre is felhívja a figyelmet, jelesül arra, hogy a dinamikus gazdasági növekedés önmagában elég lehet arra, hogy csökkenjen az újraelosztás mértéke: leglátványosabban 2015 és 2019 között.

De maradjunk a kormányzati kiadások mértékénél. Megítélésem szerint szerencsésebb tehát a GDP százalékában bemutatni a kiadásokat, mert így kevésbé játszik be a gazdaság adóztatottságának mértéke. Azonban van egy további hatás is, amelyet még a GDP százalékában kifejezett kiadások sem fognak jól tükrözni. Röviden arról van szó, hogy a GDP százalékában ábrázolva a GDP-ből „vágott” tortaszeletek arányait, valamint ezek belső átrendeződését mutathatjuk csak be. Vagyis ez alapján beszélhetünk arról, hogy az „oktatás tortaszelet” nagyobb-e, mint korábban. De ez nem adja vissza az időközben a torta méretében bekövetkezett változást! Ilyen vizsgálat alapján tehát nem tehetünk olyan kijelentést, hogy többet, vagy kevesebbet költ a kormányzat egy-egy területre! Ha ugyanis nagyobb a torta (nagyobb a GDP, márpedig az összességében nőtt) akkor egy arányaiban kisebb szelet is lehet összeségében nagyobb, mint a korábbi „szelet”. Az arányok változhattak ugyan, de az, hogy kevesebbet költünk, nem igaz.

Hogy fontos-e mindezzel együtt a belső arányok átrendeződésének a vizsgálata? Tagadhatatlanul igen, de fontos trendeket ezzel együtt ez a megközelítés árnyékban hagy. Alább bemutatom, hogy a helyzetet egy halmozott területdiagram - amelyen a nominális költések látszódnak - jobban jellemzi. Ez az arányok és az összegek változását is képes megragadni.

Forrás: EUROSTAT, General government expenditure by function (COFOG) (gov_10a_exp) alapján

Jól látszik, hogy míg mindenre többet költünk (ez folyóáron ugye nem is meglepő), a hagyományos állami funkciók mellett egyre többet költünk arányaiban is gazdaságfejlesztésre és ez valóban a 2010-es évektől van így.

Annak részletezése már külön kutatás témája lehet, hogy ez milyen mértékben tulajdonítható az uniós forrásoknak. Itt annyit bocsátanék előre, hogy ez alatt a kategória alatt magyar kontextusban igen jelentős részben az uniós transzferek hatásait látjuk, lévén az operatív programok a megelőző uniós költségvetési ciklusban jelentős gazdaságfejlesztési súllyal futottak. Azt is érdemes hozzátenni, hogy ebben a kategóriában jelenik meg fűtőanyag és energia kategória is, ezért a korszak végén egyszerűen csak a háború 2022-es kirobbanását követő energiaársokk kezelése (rezsitámogatás) látszik. Mindennek pontos levezetése éppen a COFOG kategóriarendszer miatt a jelen kereteket szétfeszítő külön elemzést igényelne.

Miből költünk adóból vagy hiányból?

Itt viszont behoznék egy egyébként alultárgyalt szempontot. Jellemzően csak azzal foglalkoznak a kiadási szerkezetet vizsgáló cikkek, hogy mire költünk. Hogy miből, az valahogy nem kerül reflektorfénybe. Pedig költhetünk - a már említett uniós bevételek mellett - a beszedett adókból és az államadósság terhére is. Alább azt látjuk, hogy 2012-2019-ig folyamatosan csökken a „hiány komponens” a kiadási szerkezeten belül és 2020-tól a COVID-tól nyílik újra az olló. Ha valami, akkor ez már inkább érdemelne figyelmet, az egész nyugati világban, hiszen a COVID a fejlett országok költségvetéseit hasonló módon érintette.

Forrás: EUROSTAT, General government expenditure by function (COFOG) (gov_10a_exp) és a General government deficit/surplus (gov_10dd_edpt1) alapján

Időbeli összehasonlítás

Visszatérve az alapkérdéshez: Ha nagyon nyersen arra vagyunk kíváncsiak, hogy 2010-ben, vagy most költünk többet egy területre, az inflációt is figyelembe kell venni. Hiteles összehasonlítás ugyanis csak akkor végezhető, ha figyelembe vesszük az árszínvonal változását is az eltelt időtávon. Tehát az átlagos inflációval korrigáljuk az árakat és kvázi 2010-es árakon mutatjuk ki a jelenlegi költéseket is (ennek a problémának is létezik összetettebb és kevésbé összetett kezelése, ezt a témakört, most terjedelmi okokból nem tárgyalnám).

Elöljáróban érdemes bemutatni, hogy miként nőtt a GDP. Ha ezt reálértéken, a 2010-es árakon számoljuk ki és ennek százalékában vizsgáljuk a kiadásokat, akkor az alábbi növekedést látjuk.

Forrás: EUROSTAT, Gross domestic product (GDP) and main components (nama_10_gdp) alapján ÁSZ szerkesztés

Először is: 2010-es árakon a nemzeti össztermék mintegy 1,4 szeresére nőtt. Ez alapján már azt is megnézhetjük, hogy egy-egy területre mennyivel költöttünk többet. Alább bemutatom, hogy COFOG adatokon reálértéken valójában ez hogyan néz ki. 2010-es bázison az alábbi képet kapjuk:

Forrás: EUROSTAT, Gross domestic product (GDP) and main components (nama_10_gdp) és General government expenditure by function (COFOG) (gov_10a_exp) alapján

Jól látszik, hogy reálértéken is mindenhol növekedés volt és egyáltalán nem jelenthetjük ki, hogy a szociális, egészségügy és oktatás esetén vesztes területekről van szó. Sőt a COFOG alapján egységben bemutatott lakás- és településfejlesztés az átlagos növekedéshez képest is kétszeresen nyertes terület (Ez persze arra is ráirányítja a figyelmet, hogy az összehasonlítás éve is fontos, a lakáscélú kiadások növekedése azért kiugró, mivel 2010-ben alig jutott erre közpénz.)

Mihez érdemes tehát viszonyítani? Ahhoz, hogy a GDP reálnövekedés mértéke, vagy afölött nőtt az adott terület. Az természetesen igaz, hogy van olyan kormányzati funkció, amire nem költöttünk annyival többet amennyivel a GDP nőtt, miközben van olyan amelyikre valóban többet költöttünk, mint a GDP növekedés reálértéken. A hangsúlyok átrendeződését tehát ez a megközelítés is mutatja. De ismét fontos szem előtt tartani, amit látunk csupán annyit jelent: nem kevesebbet költöttünk rá, csak nem költöttünk, annyival többet amennyit költhettünk volna, amennyivel nőtt a mozgástér. Hogy a fentiek alapján kritizálható-e egy közpolitika hangsúlyváltozása? Persze. Csak egy ilyen kritika nem indulhat ki abból, a headline-okat elérő kattintásvadász állításból, hogy kevesebbet költünk egy-egy közszolgáltatásra.

Az adó- és járulékkedvezményeket is figyelembe kell venni

Végezetül az elemzések legfontosabb vakfoltja. A COFOG csak azt mutatja meg, amit az állam adókból és „hiányból” elkölt, de azt nem, amit eleve a háztartásoknál és a gazdasági szereplőknél hagy. Például a családi kedvezmények a magyar rendszerben közismereten a jövedelemadóból érvényesíthető juttatások. De ez olyan pénz, ami az embereknél marad és soha nem jelenik meg az állam bevételeként, majd kiadásaként. A COFOG ezt nem akarja és nem is tudja láthatóvá tenni! Éppen ezért kiadási adatok alapján kijelenteni, hogy Magyarország nem is költ, annyit családtámogatásra, mint amennyit egy családbarát kormánynak illene költenie nyilvánvalóan tévedés, hiszen több száz milliárd forint a családoknál maradt, be nem szedett adót hagy láthatatlanul csupán a kiadások vizsgálata. Számításaink szerint 2024-ben például 3286 milliárd forintot tettek ki a családokat érintő transzferek, adókedvezményekkel együtt, ami a GDP 4,1%-a, amelyből 686 milliárd forintot tettek ki az adó és járulékkedvezmények, ami a GDP 0,85%-a.

Egyéb hazai sajátosságok

Szintén magyar sajátosság, hogy az egyetemi oktatókórházaknak szánt költségvetési támogatások hazánkban 2021-óta, vagyis azóta, hogy az orvosi karral is rendelkező egyetemek kikerültek az államháztartásból, nem egészségügyi kiadásként jelentek meg a statisztikában. Ennek következtében, - becsléseink szerint – évente több száz milliárd forint az egyetemeknél jelentkező kiadás nem jelenik meg egészségügyi költésként a statisztikában. Emellett is vannak még olyan magyar sajátosságok, amelyek miatt egy magyar kormányzati kiadás más kategóriába esik, mint más uniós országok hasonló célú kiadásai. Példaként a közfoglalkoztatás támogatását említhetjük, amely szemben a munkanélküli ellátásokkal, nem minősül szociális kiadásnak. Ezek a látszólag „apróságok” jelentős magyarázóerővel rendelkeznek, de csak az adott statisztikai rendszer szemlélete és a hazai realitások gondos illesztése esetén válnak láthatóvá.

Összegzésképp: a kormányzati kiadások szerkezetének elemzése jó kiindulópont, de nem elégséges. Az okok, az állami intézményrendszer átalakulása, az adórendszer hangsúlyváltozásainak és a közszolgáltatások átszervezésének figyelembevétele nélkül nem tükrözik jól a valóságot, sőt félrevezetők is lehetnek. Szem előtt kel tartani, hogy a kiadások mellett az állam bevételekről is lemondhat, ha pedig időbeli és szerkezeti összehasonlítást teszünk, akkor érdemes a reálérték változására figyelni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images