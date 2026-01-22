Elérte Magyarországot a német ipari modell válsága és a közép-európai alkalmazkodás kényszere

Versenyképesség, energiaátmenet, geopolitikai alkalmazkodás, ipari modernizáció és a növekedési kilátások, a munkaerőpiaci kihívások az innováció és a beruházások szerepe – többek között ezekről esett szó a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 2026-os évnyitó eseményén csütörtökön a hazai környezet kapcsán. Fókuszba kerültek az európai ipar előtt álló strukturális átalakulás, a védelmi és biztonságpolitikai környezet gazdasági következményei, valamint az energiaellátás és a dekarbonizáció költség- és versenyképességi hatásai. Külön hangsúlyt kapott a német–magyar gazdasági integráció, az autóipari és exportkitettség, illetve az uniós források és a finanszírozási környezet jelentősége. A felszólalók a magyar növekedési pálya új alapjairól, a termelékenység és a tudás szerepéről, valamint az alkalmazkodás intézményi feltételeiről is beszéltek.

A magyar–német gazdasági együttműködés egy rendkívül bizonytalan nemzetközi környezetben is stabil és kiszámítható pillér maradt – indította beszédét Keszte Róbert, a DUIHK elnöke. Úgy fogalmazott: az elmúlt években a világgazdaságot egyszerre jellemezte visszafogott növekedés, geopolitikai feszültség, szerkezeti átalakulás és energiaár-sokk, miközben a vállalatoknak egyre gyorsuló technológiai váltáshoz és szigorodó szabályozási környezethez kellett alkalmazkodniuk. Ebben a közegben különösen felértékelődött a versenyképesség kérdése, amely szerinte nem adottság, hanem folyamatosan újratermelendő teljesítmény.

Hangsúlyozta, hogy a versenyképesség megőrzése nem egyetlen szereplő feladata, hanem közös munka az állam, az üzleti szféra és az intézmények között.

A szabályozási környezet kiszámíthatósága, az energiaellátás biztonsága, az ipar modernizációja és az adminisztratív terhek csökkentése mind olyan tényezők, amelyek együttesen határozzák meg, hogy egy ország mennyire vonzó a beruházások számára.

Utalt arra is, hogy a magas energiaárak, az ellátási láncok sérülékenysége és a geopolitikai kockázatok egyszerre jelentenek költségoldali és stratégiai kihívást a vállalatoknak.

A magyar–német kapcsolatok súlyáról szólva felidézte, hogy a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara közel kilencszáz tagvállalatot tömörít, amelyek a magyar gazdaság legfontosabb foglalkoztatói és beruházói közé tartoznak. A német cégek jelenléte több tízmilliárd eurós tőkeállományt, százezres nagyságrendű munkahelyet és mély ipari integrációt jelent, különösen az autóiparban, a gépgyártásban, az elektronikai és vegyipari szektorban. Keszte Róbert szerint ez az együttműködés nem egyszerűen kétoldalú gazdasági kapcsolat, hanem a közép-európai térség versenyképességének egyik alapja.

Kiemelte, hogy a magyar–német gazdasági kapcsolatrendszer nem pártpolitikai kérdés, hanem stratégiai nemzeti érdek. Függetlenül attól, milyen kormány van hivatalban, jogos elvárás a politikai döntéshozókkal szemben, hogy a beruházások, az ipari együttműködések és az ezek mögött álló intézményi keretek stabilak, jogilag kiszámíthatók és hosszú távon tervezhetők legyenek.

A DUIHK elnöke úgy fogalmazott, a bizalom, a jogbiztonság és az átlátható szabályozás nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy a német vállalatok továbbra is Magyarországon tartsák és bővítsék termelési és fejlesztési kapacitásaikat.

Beszélt az európai gazdasági környezet átalakulásáról is, amelyben szerinte az ipar dekarbonizációja, az energiaátmenet, a digitalizáció és az automatizáció egyszerre kényszer és lehetőség. Németország számára kulcskérdés az ipari szerkezet modernizációja, az energiaárak mérséklése és az adminisztráció csökkentése, míg Magyarország számára a beruházásvonzó környezet fenntartása, a növekedés tartós alapjainak megteremtése és az ipari értékláncokban betöltött pozíció erősítése a meghatározó. Úgy fogalmazott, hogy a két gazdaság érdekei sok tekintetben egy irányba mutatnak, és az alkalmazkodás csak együtt lehet sikeres.

Külön blokkban foglalkozott a munkaerő és a tudás kérdésével: a demográfiai folyamatok, a szakképzett munkaerő hiánya és a technológiai váltás miatt a képzés, a szakképzés és a felsőoktatás fejlesztése stratégiai jelentőségűvé vált. Szerinte nemcsak az a kérdés, hogy van-e elegendő munkavállaló, hanem az is, hogy rendelkeznek-e azokkal a kompetenciákkal, amelyek a digitalizált, automatizált, energiahatékony ipar működtetéséhez szükségesek. A vállalatok, az oktatási intézmények és az állam együttműködése nélkül ezen a téren nem lehet érdemi előrelépést elérni.

A geopolitikai dimenzióra utalva arról beszélt, hogy a biztonságpolitikai feszültségek, a kereskedelmi konfliktusok és az európai ipar globális versenyhelyzete új típusú kockázatokat hoztak. Ebben a környezetben különösen fontosak a megbízható, hosszú távú partnerkapcsolatok, amelyek stabilitást adnak a vállalatoknak a stratégiai döntésekhez. A magyar–német gazdasági együttműködés szerinte ilyen stabil pont, amelyre a következő években is lehet építeni.

Végül a kamara szerepét kiemelve úgy fogalmazott, hogy a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara nem csupán érdekképviseleti szervezet, hanem közvetítő platform a vállalatok, a kormányzati döntéshozók és az európai intézmények között.

Feladata, hogy a szabályozási, beruházási és képzési kérdésekben szakmai párbeszédet teremtsen, és hozzájáruljon ahhoz, hogy a magyar–német gazdasági kapcsolatok a változó környezetben is megőrizzék stabilitásukat és versenyképességüket. Megfogalmazása szerint a következő évek sikere azon múlik, hogy a két ország nem elszigetelten, hanem egymásra támaszkodva tud-e válaszokat adni az ipar, az energia és a munkaerőpiac előtt álló kihívásokra.

A DUIHK, mint az ipari alkalmazkodás kulcsszereplője

Tőle Barbara Zollmann, a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezető elnökségi tagja vette át a szót, aki előadásában elsősorban a kamara gyakorlati tevékenységére és a 2025–2026-os időszak szakmai programjaira fókuszált, azt hangsúlyozva, hogy a szervezet feladata nemcsak az érdekképviselet, hanem a konkrét üzleti és szakpolitikai együttműködések szervezése is.

Elmondta, hogy a DUIHK tevékenységének középpontjában a magyar és a német vállalatok közötti piaci belépés, partnerkeresés és információszolgáltatás áll. A kamara évente több tízezer munkaórában nyújt tanácsadást a cégeknek jogi, adózási, munkaügyi és piaci kérdésekben, valamint támogatja a beruházásokat és a beszállítói kapcsolatok kiépítését. Kiemelte, hogy a szolgáltatások a piacra lépéstől a működés stabilizálásán át egészen a kutatás-fejlesztési együttműködésekig terjednek.

Beszélt arról is, hogy a geopolitikai és gazdasági környezet változásai új témákat hoztak előtérbe a kamara munkájában:

a logisztika, az ellátási láncok biztonsága, a védelmi ipar és a biztonságpolitikai vonatkozások, valamint az energiaellátás kérdései mind olyan területek, ahol a vállalatok egyre több információt és koordinációt igényelnek.

Ennek részeként a kamara szakmai utakat, üzleti delegációkat és tematikus rendezvényeket szervez, többek között Frankfurtban, Bajorországban és más ipari központokban, illetve Magyarországon is.

Külön hangsúlyt kapott az energia és a fenntarthatóság. Zollmann szerint az energiahatékonyság, a megújuló források használata és az ipar dekarbonizációja nemcsak környezetvédelmi, hanem versenyképességi kérdés is. A kamara ezért platformot biztosít az energiaintenzív ágazatok, az energiaszolgáltatók és a technológiai fejlesztők közötti párbeszédre, és támogatja azokat a projekteket, amelyek a költségcsökkentést és a kibocsátás-mérséklést egyszerre szolgálják.

A munkaerő- és képzési kérdések kapcsán hangsúlyozta, hogy a demográfiai kihívások és a technológiai váltás miatt a vállalatok számára kulcskérdés a megfelelően képzett utánpótlás biztosítása. A kamara ezért támogatja a duális képzési programokat, a vállalati gyakornoki rendszereket, valamint a német és magyar oktatási intézmények közötti együttműködéseket.

Zollmann végül azt emelte ki, hogy a DUIHK szerepe egyre inkább egyfajta közvetítő és tudásplatform, amely összeköti a vállalatokat, a szakpolitikai döntéshozókat és az európai intézményeket. A cél az, hogy a magyar–német gazdasági kapcsolatok a bizonytalan nemzetközi környezetben is stabilak maradjanak, és hogy a cégek a kamara segítségével időben reagálni tudjanak az olyan kihívásokra, mint az energiaátmenet, a digitalizáció, a védelmi és biztonságpolitikai fordulat, valamint az ellátási láncok átalakulása.

A német gazdasági kihívásai csak messziről hasonlítanak a magyaréra

Veronika Grimm, a Német Gazdasági Szakértői Tanács tagja előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa egyszerre néz szembe strukturális gazdasági, geopolitikai és energiapiaci sokkokkal, miközben saját versenyképességi alapjai is meggyengültek. Úgy fogalmazott:

a termelési kapacitások egy része az elmúlt évtizedben fokozatosan áttevődött más régiókba, miközben az energiaárak, a szabályozási terhek és a munkaerőhiány együttesen rontották az európai ipar költségpozícióját.

A szakértői tanács már évekkel ezelőtt jelezte, hogy az energiaátmenet, az iparpolitika és a versenypolitika összehangolása nélkül tartós termelékenységi veszteség alakulhat ki.

Rámutatott, hogy az energiaellátás kérdése ma nem pusztán klímapolitikai, hanem alapvetően versenyképességi és biztonságpolitikai ügy is. Az európai gazdaság egy „féloldalas” energiarendszerrel működik, amelyben a megújulók gyors bővítése nem járt együtt a hálózatok, a tárolás és a rugalmasság megfelelő fejlesztésével, miközben az ipar energiaigénye továbbra is magas.

Ez szerinte nemcsak költségproblémát jelent, hanem beruházási kockázatot is, mert a vállalatok hosszú távú döntéseihez kiszámítható energiaárakra és stabil ellátásra van szükség.

A geopolitikai környezet átalakulásáról szólva kiemelte, hogy a világkereskedelem töredezettebbé vált, az ellátási láncok sérülékenyebbek, és a gazdasági kapcsolatok egyre inkább biztonságpolitikai megfontolások alá rendelődnek. Az orosz–ukrán háború, a nagyhatalmi rivalizálás és a szankciós politikák mind hozzájárultak ahhoz, hogy az európai gazdaság külső sokkoknak kitetté vált, miközben belső alkalmazkodóképessége korlátozott.

Grimm szerint ebben a helyzetben különösen fontos a nyugati országok, valamint az Európai Unión belüli koordináció, mert az egyes tagállamok önmagukban nem képesek kezelni a globális léptékű kihívásokat.

Az innováció és a termelékenység kérdését elemezve arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok és részben Ázsia is gyorsabban tudta hasznosítani az új technológiákat, különösen a digitalizáció és a mesterséges intelligencia területén. Európában ezzel szemben az erős szabályozás, a széttagolt piac és a tőkepiaci korlátok lassítják a technológiai diffúziót és a gyors növekedésű vállalatok skálázódását. Úgy fogalmazott, hogy nem az ötletek hiányoznak, hanem az a környezet, amelyben ezek gyorsan globális üzleti modellekké tudnának válni.

A munkaerőpiac kapcsán hangsúlyozta, hogy a demográfiai folyamatok, az elöregedés és a képzett munkaerő szűkössége önmagukban is fékezik a növekedési potenciált. A gazdaság alkalmazkodóképessége azon múlik, hogy a képzési rendszerek, az élethosszig tartó tanulás és a munkaerő mobilitása képes-e lépést tartani a technológiai átalakulással. Szerinte a termelékenységi problémák egy része nem a tőkehiányból, hanem a megfelelő készségek és szervezeti alkalmazkodás hiányából fakad.

Külön kitért a fiskális és intézményi keretek szerepére is, mivel szerinte az állami beruházások, az infrastruktúra-fejlesztés, az energia- és digitális hálózatok bővítése, valamint a védelmi kiadások növekedése egyszerre terhelik a költségvetéseket, miközben a magas adósságszintek korlátozzák a mozgásteret. Grimm szerint ezért kulcskérdés a források hatékony felhasználása és az uniós szintű koordináció erősítése, különösen a közös projektek, a belső piac mélyítése és a tőkepiaci integráció területén.

Az iparpolitika jövőjéről szólva azt hangsúlyozta, hogy Európának nem bezárkóznia kell, hanem stratégiai módon nyitottnak maradnia: csökkenteni a kritikus függőségeket, ugyanakkor megőrizni a globális kereskedelembe való beágyazottságot. A klímapolitikai célok elérését, a dekarbonizációt és a versenyképességet nem egymással szemben, hanem egymást erősítő módon kell kezelni, különben az ipari termelés és a beruházások tovább vándorolhatnak más régiókba.

Grimm a védelmi kiadások kérdését is érintette, hangsúlyozva, hogy a romló biztonságpolitikai környezet miatt Európában – különösen Németországban – tartósan magasabb katonai költségvetésekre kell berendezkedni, ami nemcsak fiskális, hanem iparpolitikai kihívás is. Rámutatott, hogy az európai védelmi ipar széttagolt, sok a párhuzamos fejlesztés és az eltérő szabvány, miközben hiányzik a valóban integrált, közös beszerzési és fejlesztési rendszer, ami rontja a méretgazdaságosságot és lassítja az innovációt az amerikai modellhez képest. Mindez azért is problémás, mert a növekvő fegyverkezési kiadások egy időben terhelik a költségvetéseket az energiaátmenet, a klímavédelem, a digitalizáció és az infrastruktúra-finanszírozás igényeivel, így uniós szintű koordináció és közös finanszírozás nélkül fennáll a veszélye annak, hogy a védelmi ráfordítások más, a hosszú távú növekedést szolgáló beruházásokat szorítanak ki.

Összegzésként úgy fogalmazott, hogy

Európa előtt egyszerre áll gazdasági, energetikai és geopolitikai alkalmazkodási feladat. A növekedési potenciál helyreállításához nem elég egy-egy részterület reformja: összehangolt energiapolitikára, innovációbarát szabályozásra, mélyebb belső piacra és erősebb intézményi együttműködésre van szükség.

Ebben a folyamatban Németország és a közép-európai térség – benne Magyarországgal – kulcsszerepet játszhat, ha képesek közösen reagálni a globális gazdasági erőviszonyok átrendeződésére.

Magyarországon maradtak kihívások

A magyar gazdaság a 2010-es évek második felében egy történelmileg kivételesen kedvező külső környezetben tudott gyors felzárkózást produkálni, ám ez az időszak lezárult – kezdte előadását Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője. Folytatva arról beszélt, hogy a világgazdasági és európai konjunktúra romlása, a geopolitikai feszültségek, az energiaár-sokk és az inflációs hullám együttesen olyan külső feltételeket teremtettek, amelyek mellett a korábbi, gyors növekedési modell már nem működik. A magyar gazdaság most egy tartósan lassabb, bizonytalanabb növekedési pályához kénytelen alkalmazkodni, miközben a régiós versenytársak egy része technológiai és versenyképességi szempontból is előrébb lépett.

Kiemelte, hogy a magyar export- és ipari szerkezet továbbra is erősen koncentrált, különösen az autóiparra és a német konjunktúrára támaszkodik, miközben az európai járműipar strukturális kihívásokkal küzd: az elektromos átállás, a kínai verseny és a kereslet lassulása egyaránt fékezi a növekedést. Ez a magyar gazdaság számára is kockázatot jelent, mert a nagy, korábban bejelentett német ipari beruházások hatása csak késleltetve jelenik meg, miközben az exportteljesítmény és az ipari profitabilitás már érezhetően romlott.

Az infláció és a kamatkörnyezet kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon a pénzromlás jóval tartósabbnak bizonyult, mint a legtöbb európai országban, ami rendkívül magas kamatszintet kényszerített ki. Ez egyszerre fékezi a fogyasztást és különösen a beruházásokat, miközben a vállalatok finanszírozási költségei tartósan magasak maradnak. Bár az infláció csökkenő pályára került, a monetáris lazítás mozgástere korlátozott, így a gazdaság élénkülése lassú és törékeny lehet.

Külön blokkban foglalkozott az uniós források helyzetével és a költségvetési alkalmazkodással. Szerinte az EU-pénzek elhúzódó visszatartása nemcsak beruházási kiesést jelent, hanem finanszírozási kényszert is teremt: évente több ezer milliárd forintnyi forrást kell a piacról vagy a költségvetésből pótolni.

Emiatt elkerülhetetlenné vált, válik egy középtávú költségvetési kiigazítás, amelynek mértéke nagyrészt a gazdaságpolitika hitelességétől és a pénzügyi piacok hangulatától függ. Egy bizalomvesztés esetén hirtelen, sokkszerű megszorításokra lehetne szükség, míg kedvezőbb környezetben fokozatosabb korrekció is elképzelhető.

Végül a növekedési kilátásokat összegezve azt hangsúlyozta, hogy a fogyasztás lassan élénkülhet, míg a beruházások visszaesése a legnagyobb fékező tényező. Az állami beruházások lefaragása, az uniós források hiánya és a magas kamatok együtt jelentős beruházási űrt hagytak, amit csak részben tud pótolni a vállalati szektor. A magyar gazdaság szerkezeti alkalmazkodása elkerülhetetlen:

a következő évek teljesítménye azon múlik, sikerül-e termelékenységben, technológiában és tőkevonzó képességben valódi minőségi ugrást elérni, különben a felzárkózás üteme tartósan lelassulhat.

