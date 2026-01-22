Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás

Egy gyorsan növekvő, technológiai köntösbe csomagolt pénzügyi innováció ma már nemcsak a kriptovilág, hanem a globális kötvénypiacok, a bankrendszer és a jegybanki politika stabilitását is érintheti. A dollárhoz kötött stablecoinok mérete és összekapcsoltsága olyan szintet ér el, hogy már nem a „too big to fail” hamisbiztonságérzetében kell lennünk, hanem a „too connected to fail” kockázataira kell készülnünk. Egyetlen rossz döntés elég a makrosokkhoz.

A globális pénzügyi rendszerben időről időre megjelennek olyan új csatornák, amelyek eleinte technológiai vagy piaci innovációnak tűnnek, majd egy bizonyos méret felett hirtelen makrogazdasági és pénzügyi stabilitási kérdéssé válnak. Ezek a folyamatok ritkán robbannak azonnal válságba: először a likviditás bősége, a hozaméhség és az intézményi bizalom elfedi a mögöttes feszültségeket. A kockázat akkor válik láthatóvá, amikor egy sokk vagy bizalomvesztés egyszerre több piaci szegmensben indít el önmagát erősítő mozgásokat.

A befektetői szempontból kritikus kérdés ilyenkor nem egyetlen eszköz vagy vállalat helyzete, hanem az összekapcsoltság mértéke: mely eszközök, piacok és intézmények vannak ugyanarra a kockázati forrásra felhúzva, és milyen gyorsan tud egy lokális zavar globális likviditási problémává alakulni. A modern pénzügyi rendszerben a technológia a reakcióidőt radikálisan lerövidítette, miközben a szabályozás és a válságkezelési eszköztár sok esetben továbbra is a hagyományos bankrendszer logikájára épül. Ebben a környezetben különösen veszélyesek azok a struktúrák, amelyek egyszerre ígérnek pénzpiaci stabilitást, állampapírhoz kötött biztonságot és digitális likviditást, miközben jogi és felügyeleti szempontból nem illeszkednek egyértelműen egyik meglévő kategóriába sem.

Egy ilyen hibrid rendszer sokáig konfliktusmentesen működhet, de stresszhelyzetben éppen a besorolhatatlansága miatt válhat nehezen kezelhetővé. És minden arra utal, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy az új sztárbefektetésnek számító eszközosztály már megingatta a Jenga-tornyot.