Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás

A globális pénzügyi rendszerben időről időre megjelennek olyan új csatornák, amelyek eleinte technológiai vagy piaci innovációnak tűnnek, majd egy bizonyos méret felett hirtelen makrogazdasági és pénzügyi stabilitási kérdéssé válnak. Ezek a folyamatok ritkán robbannak azonnal válságba: először a likviditás bősége, a hozaméhség és az intézményi bizalom elfedi a mögöttes feszültségeket. A kockázat akkor válik láthatóvá, amikor egy sokk vagy bizalomvesztés egyszerre több piaci szegmensben indít el önmagát erősítő mozgásokat.
A befektetői szempontból kritikus kérdés ilyenkor nem egyetlen eszköz vagy vállalat helyzete, hanem az összekapcsoltság mértéke: mely eszközök, piacok és intézmények vannak ugyanarra a kockázati forrásra felhúzva, és milyen gyorsan tud egy lokális zavar globális likviditási problémává alakulni. A modern pénzügyi rendszerben a technológia a reakcióidőt radikálisan lerövidítette, miközben a szabályozás és a válságkezelési eszköztár sok esetben továbbra is a hagyományos bankrendszer logikájára épül. Ebben a környezetben különösen veszélyesek azok a struktúrák, amelyek egyszerre ígérnek pénzpiaci stabilitást, állampapírhoz kötött biztonságot és digitális likviditást, miközben jogi és felügyeleti szempontból nem illeszkednek egyértelműen egyik meglévő kategóriába sem.
Egy ilyen hibrid rendszer sokáig konfliktusmentesen működhet, de stresszhelyzetben éppen a besorolhatatlansága miatt válhat nehezen kezelhetővé. És minden arra utal, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy az új sztárbefektetésnek számító eszközosztály már megingatta a Jenga-tornyot.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Miért vagyunk közelebb egy összeomláshoz, mint bárki gondolni merné?
- Mi történne a globális pénzügyi piacokon, ha egy digitális „bankroham” egyszerre kényszerítené eladásra az amerikai állampapírok százmilliárdjait?
- Hogyan válhat egy stabilnak hitt eszközosztály a kötvénypiacok, a részvénypiacok és a feltörekvő gazdaságok finanszírozásának közös kockázati válsággócává?
- Miért jelenthet ezek robbanásszerű terjedése egyszerre lehetőséget az amerikai államadósság finanszírozásában és potenciális katalizátort egy új, 2008-hoz mérhető globális pénzügyi sokkhoz?
