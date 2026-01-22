Mentőhelikopter szállt le az M7-esen, teljes az útzár

Összeütközött egy kamion és egy furgon az M7-es autópályának a Balaton felé vezető oldalán, Kajászó térségében, a 34. kilométernél - közölte a Katasztrófavédelem.

A furgonba beszorult egy ember. Őt feszítővágóval és nyomatóhengerrel szabadították ki, majd kiemelték és átadták a mentőknek az érdi hivatásos és a váli önkormányzati tűzoltók.

A műszaki mentést a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezeti.

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol

teljes szélességében lezárták az érintett sztrádaoldalt, nagy a torlódás.

Jól látható a torlódás a Waze élő térképén.

A torlódás folyamatosan növekszik. Aki teheti, a 30-as jelű Martonvásár csomópontnál hagyja el a pályát és Kápolnásnyéknél tud visszamenni - javasolja az Útinform. Távolabb, Kápolnásnyék térségében elbontják a gyalogos felüljárót. A 44-es és a 45-ös km között a külső sávot lezárták és az előtte lévő baleset felfogja a járműveket így az ottani torlódás feloszlott.

