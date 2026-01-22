Véget ért egy korszak Magyarországon - megérkezett az új uralkodó

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2025-ben ismét csökkent Magyarország éves áramfogyasztása a 2024-es növekedést követően, így a 2020-as évekre prognosztizált jelentős bővülésnek eddig kevés jele van. Közben tovább emelkedett a napenergia-termelés és a több évnyi csökkenést követően a gázerőművek szerepe is nőtt az ellátásban, a lignites/szenes kapacitások súlya viszont újabb történelmi mélypontra esett. Az áramimport átlagos éves aránya a 2010-es évek eleje óta nem látott szintre, 20% alá süllyedt, ezzel teljesítve a vonatkozó 2030-as energiastratégiai célszámot.

2025-ben 0,2%-kal csökkent Magyarország éves bruttó villamosenergia-felhasználása. A fogyasztás kismértékű mérséklődésére azt követően került sor, hogy 2024-ben 4%-kal nőtt, 2022-ben és 2023-ban pedig 2, illetve 2,6%-kal esett a felhasználás - derül ki a rendszerirányító MAVIR, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adataiból.

A 2025-ös 48 368,8 gigawattórás (GWh) országos villamosenergia-felhasználás így nem csak a megelőző évi értéktől, hanem az abszolút rekordot jelentő 48 818 GWh-s 2021-es adattól is elmarad, amely a 2020-as covid-év 0,6%-os csökkenését követő 4,8%-os fellendülés következménye volt.

Vagyis a magyarországi éves villamosenergia-felhasználás 2020-as évekre prognosztizált jelentős bővülésének eddig kevés jele van.

A 2020-as években eddig hatból négy évben csökkent az éves hazai áramfogyasztás, részben a gazdaság gyengélkedésének, részben az energiahatékonyság növekedésének következtében, a fűtés-hűtés, a közlekedés és az ipar területén is zajló elektrifikációs hatás ellenében.

A végleges éves bruttó teljes villamosenergia-felhasználási adat becsült értékkel tartalmazza az egyaránt döntően napelemes háztartási méretű kiserőművek (HMKE) és a saját célra termelő erőművek (SCTE) termelését is.

A felhasználás legnagyobb részét, mintegy

harmadát a Paksi Atomerőmű termelése fedezte (33,3%), míg

a hazai naperőművek hozzávetőleg 21,1%-kal,

a gázerőművek 17,4%-kal,

a biomassza-erőművek 3,3%-kal,

a lignites/szenes kapacitások (Mátrai Erőmű) pedig mintegy 3,1%-kal vették ki részüket 2025-ben a magyarországi áramellátásból.

A felhasználás fennmaradó részét a hazai forrásokat tekintve a szélerőművek, vízerőművek, hulladékerőművek, biogázerőművek, illetve tüzelőolaj és geotermikus energia adták.

Az import aránya 18,6% körül alakult éves átlagban.

A fenti számok a hazai villamosenergia-ellátási mix átalakulásának folytatódását jelzik 2025-ben.

Ezek alapján ugyanis megállapítható, hogy a Mátrai Erőmű súlya az ellátásban új rekord mélypontra esett, közben a gázerőművek termelése hároméves csökkenést követően nőtt ismét, az áramimport részaránya pedig a 2030-ra kijelölt 20%-os kormányzati célszám alá esett - abba a tartományba, ahol 2011 óta nem járt a mutató.

Az importarány sokéves mélypontra csökkenése nem független attól, hogy a napenergia esetében szintén új rekordok születtek tavaly, ugyanis a hazai fotovoltaikus erőművek korábban soha nem biztosították ilyen jelentős részét az áramfogyasztásnak. A hazai áramtermelésen belül a naperőművek részaránya megközelítőleg 29% körül alakulhatott a HMKE-k és az SCTE-k becsült termelésének beszámításával, amivel várhatóan ismét a nemzetközi élmezőnybe tartozik Magyarország a 2024-es világelsőséget követően.

A fenti változások nagyrészt abból erednek, hogy a hazai erőműpark összetételében is jelentős átrendeződés történt 2024-hez képest az év eleji számok alapján.

Az utóbbi egy évben 926,3 megawattról (MW) 684 MW-ra esett a hazai szén/lignit erőművi bruttó beépített teljesítőképesség, ami lényegében a Mátrai Erőművet jelenti; és az is a szignifikánsabb változások között említendő, hogy a hazai gázerőművi kapacitás 3 214,8 MW-ról 3 065,8 MW-ra csökkent. A Mátrai Erőmű teljesítményének csökkenése összefügg az erőmű reorganizációjával, melynek során a visontai telephelyen 520 MW új kombinált ciklusú gázturbinás erőművi kapacitás létesül várhatóan 2028-ra, valamint megújuló és energiatároló kapacitás is létrejön, miközben a lignites blokkokat leállítják klímapolitikai, illetve gazdaságossági okok miatt.

Folytatódott viszont a magyarországi naperőmű-kapacitás ütemes bővülése, így az itthoni fotovoltaikus erőművek összesített beépített teljesítőképessége a 2024 év végi 7 257,3 MW-ról december végéig 8 333,8, január elsejéig pedig 8 373,2 GW-ra emelkedett.

Ez azt jelenti, hogy

a növekedés mértéke 2022, 2023 és 2024 után 2025-ben is meghaladta az 1 gigawattot (GW),

amivel már a naperőművek teszik ki a teljes hazai erőműállomány beépített teljesítőképességének (15 680,8 MW) több mint felét.

Azonban viszonylag alacsony, 2025-ben 17,04%-os éves átlagos kihasználtságuk (ami elmarad a 2024-ben regisztrált 17,64%-os rekordtól) miatt a hazai áramtermelésben elfoglalt részarányuk ennél jóval kisebb, megközelítőleg 30%. (A kihasználtsági adat a nagy napelemparkokra vonatkozik, a HMKE és SCTE rendszerek kihasználtsága ennél kisebb.)

A 2025-ös bővülés zömét a nagy napelemparkok adták (+715,9 MW), miközben a háztartási méretű napelemes kiserőművek terjedése tovább lassult (+209,3 MW), de teljesítménynövekedésük úgy is meghaladta a jellemzően iparvállalatok által telepített SCTE naperőművekét, hogy utóbbiak e szempontból rekordéven vannak túl (+151,2 MW).

A források közül azonban

arányaiban a legnagyobb bruttó beépített teljesítőképesség növekedést az akkumulátoros energiatárolók érték el.

A MAVIR adatai szerint miután 2024 végén még csak 35,3 MW volt a hazai (piaci+egyéb+MAVIR) akkumulátoros energiatárolók beépített teljesítőképessége, 2025 végig 146 MW-ra, 2026 elejéig pedig 217,4 MW-ra bővült a kapacitás.

Az energiatárolók alkalmazásával érdemben növelhető a napenergia helyben felhasználhatóságának aránya, azért az akkumulátorok terjedése hozzájárul a magyar villamosenergia-rendszer karbonintenzitásának további csökkenéséhez is, a napelemek folytatódó térnyerésével és a szenes/lignites termelés fokozatos kiszorulásával együtt.

