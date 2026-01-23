19 évet kellett erre várni: itt a történelmi csúcs a Molnál!

Nem túlzás azt állítani, hogy történelmi nap a mai a Mol befektetői számára, az árfolyam ugyanis sikeresen megdöntötte a 2007 szeptemberében elért rekordot. A szerbiai NIS olajfinomító felvásárlásával kapcsolatos spekuláció felerősödésével már több, mint 30 százalékot ralizott idén a részvény – egy ilyen felfokozott hangulatban talán az a legfontosabb kérdés, hogy lehet-e még tér a további rali előtt. Több elemzői eszközt is segítségül hívunk, hogy közelebb kerüljünk a válaszhoz.
Itt az új történelmi csúcs!
A hazai blue chipek közül toronymagasan a Mol kezdte a legerősebben az évet: az olajvállalat részvénye 2026-ban eddig már 32 százalékot meghaladó mértékben emelkedett.
Ez már önmagában is figyelemre méltó, de a mai árfolyammozgásnak köszönhetően olyan szintre került a részvény, ahol még sosem járt:
sikerült megdönteni a 2007-es történelmi csúcsot.
