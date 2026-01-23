Feszült helyzetben tartotta a kamatdöntő ülését a japán jegybank

A japán központi bank (BoJ) változatlan szinten hagyta az irányadó kamatot pénteki döntésével, miközben megemelte a folyó és az áprilissal kezdődő új, 2026-os pénzügyi évre vonatkozó növekedési előrejelzését.

A monetáris tanács 8:1 arányban határozott arról, hogy 0,75 százalékon tartja az alapkamatot, ami megfelelt a piaci várakozásoknak. A jegybank tavaly decemberi ülésén 0,5 százalékról 0,75 százalékra, 30 éve a legmagasabb szintre emelte az alapkamatot, ami ugyanakkor még most is igen alacsonynak tűnik az infláció fényében.

A jegybank a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó GDP-növekedési előrejelzését az októberben várt 0,7 százalékról 1 százalékra emelte pénteken, a folyó pénzügyi évvel kapcsolatos becslését pedig 0,7 százalékról 0,9 százalékra változtatta. A jegybank azzal számol továbbá, hogy a friss élelmiszerek nélkül számított fogyasztói árak a március végéig tartó pénzügyi évben 2,7 százalékkal emelkednek. A 2026-os pénzügyi évben ez az érték várhatóan 1,9 százalék lesz, míg a 2028. március végén záródó 2027-es pénzügyi évben pedig 2 százalék. A japán jegybank inflációs célja 2022 áprilisa óta 2 százalék.

A várakozásnak megfelelő döntés nem hagyott nyomon a jen árfolyamán, igaz, az továbbra is igen közel van a közel két éve beállított, 40 éves mélyponthoz.

A piaci szereplőket zavarják a gazdaságpolitika tervei, amelyek az ország gazdasági helyzetéhez képest igen expanzívak.

Az élénkítő fiskális politika az amúgy is cél feletti inflációval együtt azt a veszélyt hordozza, hogy a kötvényhozamok emelkedése az óriási államadósságon képződő kamatterheket nagyon megdobja. A tízéves japán állampapír hozama kedden emelkedett 28 éves csúcsra, és azóta is csak minimálisan csökkent.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images