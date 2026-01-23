Kiderült, mennyit költ nyugdíjakra Magyarország – Jókora összeg hiányzik a kasszából

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Tavaly a "nem rendkívüli" hónapokban átlagosan 500 milliárd forint körüli összeget költött Magyarország öregségi nyugellátásokra, de az államháztartási jelentések két kiugróan nagy havi értékről is tanúskodnak: a februári kiadás nem meglepő módon kb. duplája volt a szokásos összegnek (ezt a 13. havi nyugdíj februári kifizetése okozta), novemberben pedig az egész évre visszamenőleg egy összegben kifizetett, 1,6%-os kiegészítő nyugdíjemelés dobta meg a kiadásokat közel 100 milliárd forinttal.

Az év egészében így összesen 6629 milliárd forintnyi, szűken értelmezett nyugellátási kiadása keletkezett Magyarországnak, ez 6,8%-kal haladta meg a 2024-es értéket.

A kiadások növekedését részben a 3,2%-os januári, majd az 1,6%-os novemberi nyugdíjemelés okozta, de egy úgynevezett "cserélődési" hatás is hozzájárul a nyugdíjkiadások folyamatos növekedéséhez.

Ha az öregségi nyugdíjakon felül az egyéb nyugdíjszerű ellátásokat is figyelembe vesszük, akkor tavaly összesen 7301 milliárd forintra rúgtak az ellátásokra fordított kiadások – írja a 2025-ös évet értékelő államháztartási jelentés. Eszerint a nyugdíjszerű ellátások egy év alatt 672 milliárd forintba kerültek. (Mindkét érték tartalmazza a 13. havi juttatás hatását.)

Nézzük a legfőbb bevételeket is: 2025-ben a befizetett társadalombiztosítási járulék 54%-a, továbbá a szociális hozzájárulási adó megfizetett összegének 86,96%-a illette meg a Nyugdíjbiztosítási Alapot. A társadalombiztosítási járulékból és a szociális hozzájárulási adóból – utóbbi vette át a munkáltatói járulék szerepét – a szokott módon a kiadásoknál jóval kisebb összeg, együttesen 5869 milliárd forint folyt be a Nyugdíjbiztosítási Alapba, a két közteher szinte pontosan fele-fele arányban (TB-járulék: 2965 milliárd, szocho: 2904 milliárd) járult hozzá a bevételekhez. A társadalombiztosítási járulékból befolyó bevétel egy év alatt 8,6%-kal, a szochóból befolyó pedig 7,4%-kal emelkedett.

A fentiekből következik, hogy a nyugdíjcélú kiadások és nyugdíjcélú bevételek negatív egyenlege meglehetősen nagy összeg, 760 milliárd forint lett tavaly, ebből 487 milliárd forintért a – járulékfedezet nélküli – 13. havi nyugdíj felelt, de a 13. havi nyugdíj nélkül is "mínuszos" a kassza, azaz a célzott bevételek nem fedezik teljes egészében a kiadásokat. Persze ez nem jelent különösebb problémát a rendszer rövid távú működésére nézve:

az alapban keletkező hiányt a nyugdíjtörvény értelmében a központi költségvetésnek kötelező kipótolnia, és minden évben meg is teszi.

Érdemes szemügyre vennünk a másik nagy társadalombiztosítási alap, az Egészségbiztosítási Alap számait is: Magyarország egészségügyi kiadásai tavaly 4902 milliárd forintot tettek ki, kereken 8%-os növekedéssel a megelőző évi adathoz képest. Az egészségkassza legfőbb bevételeit szintén a TB-járulékból és szochóból befolyó pénzek jelentik, előbbiből 2021 milliárd forint, utóbbiból 435 milliárd forinthoz jutott az alap, ezen felül 414 milliárd forintnyi egyéb típusú bevétele (pl. népegészségügyi termékadó / "csipszadó") is keletkezett. Jól látható, hogy ezek az egészségcélú bevételek közel sem fedezték az egészségcélú kiadásokat, így itt is felettébb nagy költségvetési támogatásra volt szükség az alap működtetéséhez.

A TB-rendszer kiadásai és a legfőbb bevételei közti különbözet mostanra igen nagyra nőtt:

a nyugdíj- és egészségcélú kiadások együttesen átlépték a 11 540 milliárd forintot, míg szociális hozzájárulási adóból és társadalombiztosítási járulékból alig 8326 milliárd forint folyt be a rendszerbe. Az így keletkező szakadékot az alábbi ábrán "egyéb bevételként" feltüntetett tételek hidalják át, ez alatt túlnyomórészt a központi költségvetés hozzájárulásait kell érteni: az egészségkassza tavaly önmagában 1889 milliárd forintot kapott ebből a forrásból, a nyugdíjbiztosítási alap pedig 564,5 milliárd forintnyi központi költségvetési támogatásban részesült – de ez az együttesen 2454 milliárdra rúgó támogatás sem volt elegendő a tervezéskor megcélzott nullás egyenlegek eléréséhez. (A költségvetési tervben mindig pontosan annyi költségvetési hozzájárulás szerepel, amennyivel nullára kijönne a két alap, de a kiadások gyakran a tervezettnél nagyobb, a bevételek pedig a tervezettnél kisebb összegben teljesülnek, így keletkezik akár több százmilliárd forintos pénzforgalmi hiány a tervezett hozzájáruláson felül is.)

Érdemes rögzíteni, hogy 2019-től 2025-ig a nyugdíjkiadások és egészségügyi kiadások összege közel megduplázódott (+91%), míg ugyanez idő alatt a szociális hozzájárulási adóból és TB-járulékból befolyó, a két nagy társadalombiztosítási alapot megillető bevételek összege csupán 66%-kal nőtt.

2025-ben végül 2700 milliárd forintnyi költségvetési hozzájárulást kellett juttatni a két nagy társadalombiztosítási alap számára, lévén a tervezett 2454 milliárd forinton felül további 246 milliárd forint kiadásnak nem volt fedezete. A friss számok ismeretében tehát elmondhatjuk, hogy a társadalombiztosítási rendszer tavaly is jócskán hozzájárult a magyar központi költségvetés hiányához, de ez nem újdonság: a Portfolio számításai szerint

már ötödik éve a GDP 3%-át meghaladó pénzforgalmi TB-deficitről beszélhetünk.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak juttatott költségvetési hozzájárulások, valamint az éves kiadások és bevételek különbsége pénzforgalmi értelemben (milliárd forint) 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. Költségvetési hozzájárulások összege 473 657 1 415 1 933 2 334 2 402 2 454 Kiadások és bevételek különbsége 235 642 420 406 416 229 246 Összesen (nominális) 708 1 299 1 835 2 339 2 749 2 631 2 700 Összesen (GDP-arányos) 1,5% 2,7% 3,3% 3,5% 3,7% 3,2% 3,1%* Forrás: ÁHT-jelentések, Portfolio-számítás (*Várható érték.)

A jelenlegi kifeszített helyzetben ráadásul hamarosan újabb vaskos kiadási tétel érkezik a nyugdíjrendszerbe. 2026-tól kezdődően Magyarország lépcsőzetesen bevezeti a 14. havi nyugdíjat, amelynek idén februárban esedékes első negyedrésze 170 milliárd forintos pluszkiadást jelent a költségvetésnek. Megjegyzendő, hogy egy esetleges kormányváltás esetén a magyar nyugdíjpolitika némileg más irányt vehet, de a pénzügyi egyensúly javulására nem sok esély mutatkozik, hiszen a Tisza Párt is egy teljes 14. havi nyugdíjjal megegyező nagyságú költekezést helyezett kilátásba a nyugdíjasok számára.

