  • Megjelenítés
Kiderült, mennyit költ nyugdíjakra Magyarország – Jókora összeg hiányzik a kasszából
Gazdaság

Kiderült, mennyit költ nyugdíjakra Magyarország – Jókora összeg hiányzik a kasszából

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
2025-ben 6629 milliárd forintot költött nyugdíjakra Magyarország, így a nyugdíjkiadások 6,8%-kal haladták meg a megelőző év adatát – olvasható ki a Nemzetgazdasági Minisztérium által közölt friss államháztartási jelentésből. Mindeközben a társadalombiztosítási járulékból 2965 milliárd forint, a szociális hozzájárulási adóból 2904 milliárd forint bevétele keletkezett a Nyugdíjbiztosítási Alapnak. A főként a 13. havi nyugdíj által okozott, a kiadások és bevételek közötti különbözet pótlására a büdzsé 564,5 milliárd forintnyi költségvetési hozzájárulást tervezett az alap részére, de végül ennél is jóval nagyobb, 760 milliárd forint lett az alap hiánya. Ha az Egészségbiztosítási Alapot is figyelembe vesszük, 2025-ben összesen 2700 milliárd forintnyi társadalombiztosítási kiadásnak nem volt egyértelmű fedezete, ami GDP-arányosan mintegy 3%-os hiánynak (!) feleltethető meg. Fontos hangsúlyozni, hogy a rövid távú pénzügyi működés ettől még zavartalan: az állam már ötödik éve pótolta ki a TB-alapokat hasonló nagyságrendű központi költségvetési támogatással.

Tavaly a "nem rendkívüli" hónapokban átlagosan 500 milliárd forint körüli összeget költött Magyarország öregségi nyugellátásokra, de az államháztartási jelentések két kiugróan nagy havi értékről is tanúskodnak: a februári kiadás nem meglepő módon kb. duplája volt a szokásos összegnek (ezt a 13. havi nyugdíj februári kifizetése okozta), novemberben pedig az egész évre visszamenőleg egy összegben kifizetett, 1,6%-os kiegészítő nyugdíjemelés dobta meg a kiadásokat közel 100 milliárd forinttal.

Az év egészében így összesen 6629 milliárd forintnyi, szűken értelmezett nyugellátási kiadása keletkezett Magyarországnak, ez 6,8%-kal haladta meg a 2024-es értéket.

A kiadások növekedését részben a 3,2%-os januári, majd az 1,6%-os novemberi nyugdíjemelés okozta, de egy úgynevezett "cserélődési" hatás is hozzájárul a nyugdíjkiadások folyamatos növekedéséhez.

Ha az öregségi nyugdíjakon felül az egyéb nyugdíjszerű ellátásokat is figyelembe vesszük, akkor tavaly összesen 7301 milliárd forintra rúgtak az ellátásokra fordított kiadások – írja a 2025-ös évet értékelő államháztartási jelentés. Eszerint a nyugdíjszerű ellátások egy év alatt 672 milliárd forintba kerültek. (Mindkét érték tartalmazza a 13. havi juttatás hatását.)

Még több Gazdaság

Újra itt a hó: havazás és fagyott eső jöhet ma több helyen Magyarországon

Feszült helyzetben tartotta a kamatdöntő ülését a japán jegybank

Minden befektető erre kattant rá, pedig egy évtizede még senkit sem érdekelt

Nézzük a legfőbb bevételeket is: 2025-ben a befizetett társadalombiztosítási járulék 54%-a, továbbá a szociális hozzájárulási adó megfizetett összegének 86,96%-a illette meg a Nyugdíjbiztosítási Alapot. A társadalombiztosítási járulékból és a szociális hozzájárulási adóból – utóbbi vette át a munkáltatói járulék szerepét – a szokott módon a kiadásoknál jóval kisebb összeg, együttesen 5869 milliárd forint folyt be a Nyugdíjbiztosítási Alapba, a két közteher szinte pontosan fele-fele arányban (TB-járulék: 2965 milliárd, szocho: 2904 milliárd) járult hozzá a bevételekhez. A társadalombiztosítási járulékból befolyó bevétel egy év alatt 8,6%-kal, a szochóból befolyó pedig 7,4%-kal emelkedett.

A fentiekből következik, hogy a nyugdíjcélú kiadások és nyugdíjcélú bevételek negatív egyenlege meglehetősen nagy összeg, 760 milliárd forint lett tavaly, ebből 487 milliárd forintért a – járulékfedezet nélküli – 13. havi nyugdíj felelt, de a 13. havi nyugdíj nélkül is "mínuszos" a kassza, azaz a célzott bevételek nem fedezik teljes egészében a kiadásokat. Persze ez nem jelent különösebb problémát a rendszer rövid távú működésére nézve:

az alapban keletkező hiányt a nyugdíjtörvény értelmében a központi költségvetésnek kötelező kipótolnia, és minden évben meg is teszi.

Érdemes szemügyre vennünk a másik nagy társadalombiztosítási alap, az Egészségbiztosítási Alap számait is: Magyarország egészségügyi kiadásai tavaly 4902 milliárd forintot tettek ki, kereken 8%-os növekedéssel a megelőző évi adathoz képest. Az egészségkassza legfőbb bevételeit szintén a TB-járulékból és szochóból befolyó pénzek jelentik, előbbiből 2021 milliárd forint, utóbbiból 435 milliárd forinthoz jutott az alap, ezen felül 414 milliárd forintnyi egyéb típusú bevétele (pl. népegészségügyi termékadó / "csipszadó") is keletkezett. Jól látható, hogy ezek az egészségcélú bevételek közel sem fedezték az egészségcélú kiadásokat, így itt is felettébb nagy költségvetési támogatásra volt szükség az alap működtetéséhez.

A TB-rendszer kiadásai és a legfőbb bevételei közti különbözet mostanra igen nagyra nőtt:

a nyugdíj- és egészségcélú kiadások együttesen átlépték a 11 540 milliárd forintot, míg szociális hozzájárulási adóból és társadalombiztosítási járulékból alig 8326 milliárd forint folyt be a rendszerbe. Az így keletkező szakadékot az alábbi ábrán "egyéb bevételként" feltüntetett tételek hidalják át, ez alatt túlnyomórészt a központi költségvetés hozzájárulásait kell érteni: az egészségkassza tavaly önmagában 1889 milliárd forintot kapott ebből a forrásból, a nyugdíjbiztosítási alap pedig 564,5 milliárd forintnyi központi költségvetési támogatásban részesült – de ez az együttesen 2454 milliárdra rúgó támogatás sem volt elegendő a tervezéskor megcélzott nullás egyenlegek eléréséhez. (A költségvetési tervben mindig pontosan annyi költségvetési hozzájárulás szerepel, amennyivel nullára kijönne a két alap, de a kiadások gyakran a tervezettnél nagyobb, a bevételek pedig a tervezettnél kisebb összegben teljesülnek, így keletkezik akár több százmilliárd forintos pénzforgalmi hiány a tervezett hozzájáruláson felül is.)

Érdemes rögzíteni, hogy 2019-től 2025-ig a nyugdíjkiadások és egészségügyi kiadások összege közel megduplázódott (+91%), míg ugyanez idő alatt a szociális hozzájárulási adóból és TB-járulékból befolyó, a két nagy társadalombiztosítási alapot megillető bevételek összege csupán 66%-kal nőtt.

2025-ben végül 2700 milliárd forintnyi költségvetési hozzájárulást kellett juttatni a két nagy társadalombiztosítási alap számára, lévén a tervezett 2454 milliárd forinton felül további 246 milliárd forint kiadásnak nem volt fedezete. A friss számok ismeretében tehát elmondhatjuk, hogy a társadalombiztosítási rendszer tavaly is jócskán hozzájárult a magyar központi költségvetés hiányához, de ez nem újdonság: a Portfolio számításai szerint

már ötödik éve a GDP 3%-át meghaladó pénzforgalmi TB-deficitről beszélhetünk.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak juttatott költségvetési hozzájárulások, valamint az éves kiadások és bevételek különbsége pénzforgalmi értelemben (milliárd forint)
  2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
Költségvetési hozzájárulások összege 473 657 1 415 1 933 2 334 2 402 2 454
Kiadások és bevételek különbsége 235 642 420 406 416 229 246
Összesen (nominális) 708 1 299 1 835 2 339 2 749 2 631 2 700
Összesen (GDP-arányos) 1,5% 2,7% 3,3% 3,5% 3,7% 3,2% 3,1%*
Forrás: ÁHT-jelentések, Portfolio-számítás (*Várható érték.)

A jelenlegi kifeszített helyzetben ráadásul hamarosan újabb vaskos kiadási tétel érkezik a nyugdíjrendszerbe. 2026-tól kezdődően Magyarország lépcsőzetesen bevezeti a 14. havi nyugdíjat, amelynek idén februárban esedékes első negyedrésze 170 milliárd forintos pluszkiadást jelent a költségvetésnek. Megjegyzendő, hogy egy esetleges kormányváltás esetén a magyar nyugdíjpolitika némileg más irányt vehet, de a pénzügyi egyensúly javulására nem sok esély mutatkozik, hiszen a Tisza Párt is egy teljes 14. havi nyugdíjjal megegyező nagyságú költekezést helyezett kilátásba a nyugdíjasok számára.

Kapcsolódó cikkünk

ÁSZ-elemzés: így nőtt az egészségügyre és családokra fordított költségvetési összeg

Jaj a tisztességtelen nyugdíjcélú megtakarításoknak: itt a felügyelet új stratégiája

Mesésen hoztak a legjobb magyar nyugdíjpénztárak, de ebből nem mindenki profitált

Figyelem, meglepő bejelentés érkezett a 14. havi nyugdíj folyósításáról

Megütötte az infláció a nyugdíjasokat, de végül mégis jóra fordult a történet

Ma érkezik az emelt nyugdíj – Mutatjuk, ki hány forinttal kap többet

Kiderült, mekkora hiánnyal zárta Magyarország az évet!

Kiderült az igazság a magyar költségvetésről, nagyon érdekes adatok érkeztek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Közel 4 éves csúcsára erősödött a forint!
Trump szerint közel vagyunk a békéhez, fontos találkozók sora lesz ma – Percről percre az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Évek óta nem látott hóvihar készülődik: kilőhetnek a gázárak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility