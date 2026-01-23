Kiderült, mennyit költ nyugdíjakra Magyarország – Jókora összeg hiányzik a kasszából

Tavaly a "nem rendkívüli" hónapokban átlagosan 500 milliárd forint körüli összeget költött Magyarország öregségi nyugellátásokra, de az államháztartási jelentések két kiugróan nagy havi értékről is tanúskodnak: a februári kiadás nem meglepő módon kb. duplája volt a szokásos összegnek (ezt a 13. havi nyugdíj februári kifizetése okozta), novemberben pedig az egész évre visszamenőleg egy összegben kifizetett, 1,6%-os kiegészítő nyugdíjemelés dobta meg a kiadásokat közel 100 milliárd forinttal.
Az év egészében így összesen 6629 milliárd forintnyi, szűken értelmezett nyugellátási kiadása keletkezett Magyarországnak, ez 6,8%-kal haladta meg a 2024-es értéket.
A kiadások növekedését részben a 3,2%-os januári, majd az 1,6%-os novemberi nyugdíjemelés okozta, de egy úgynevezett "cserélődési" hatás is hozzájárul a nyugdíjkiadások folyamatos növekedéséhez.
Ha az öregségi nyugdíjakon felül az egyéb nyugdíjszerű ellátásokat is figyelembe vesszük, akkor tavaly összesen 7301 milliárd forintra rúgtak az ellátásokra fordított kiadások – írja a 2025-ös évet értékelő államháztartási jelentés. Eszerint a nyugdíjszerű ellátások egy év alatt 672 milliárd forintba kerültek. (Mindkét érték tartalmazza a 13. havi juttatás hatását.)
Nézzük a legfőbb bevételeket is: 2025-ben a befizetett társadalombiztosítási járulék 54%-a, továbbá a szociális hozzájárulási adó megfizetett összegének 86,96%-a illette meg a Nyugdíjbiztosítási Alapot. A társadalombiztosítási járulékból és a szociális hozzájárulási adóból – utóbbi vette át a munkáltatói járulék szerepét – a szokott módon a kiadásoknál jóval kisebb összeg, együttesen 5869 milliárd forint folyt be a Nyugdíjbiztosítási Alapba, a két közteher szinte pontosan fele-fele arányban (TB-járulék: 2965 milliárd, szocho: 2904 milliárd) járult hozzá a bevételekhez. A társadalombiztosítási járulékból befolyó bevétel egy év alatt 8,6%-kal, a szochóból befolyó pedig 7,4%-kal emelkedett.
A fentiekből következik, hogy a nyugdíjcélú kiadások és nyugdíjcélú bevételek negatív egyenlege meglehetősen nagy összeg, 760 milliárd forint lett tavaly, ebből 487 milliárd forintért a – járulékfedezet nélküli – 13. havi nyugdíj felelt, de a 13. havi nyugdíj nélkül is "mínuszos" a kassza, azaz a célzott bevételek nem fedezik teljes egészében a kiadásokat. Persze ez nem jelent különösebb problémát a rendszer rövid távú működésére nézve:
az alapban keletkező hiányt a nyugdíjtörvény értelmében a központi költségvetésnek kötelező kipótolnia, és minden évben meg is teszi.
Érdemes szemügyre vennünk a másik nagy társadalombiztosítási alap, az Egészségbiztosítási Alap számait is: Magyarország egészségügyi kiadásai tavaly 4902 milliárd forintot tettek ki, kereken 8%-os növekedéssel a megelőző évi adathoz képest. Az egészségkassza legfőbb bevételeit szintén a TB-járulékból és szochóból befolyó pénzek jelentik, előbbiből 2021 milliárd forint, utóbbiból 435 milliárd forinthoz jutott az alap, ezen felül 414 milliárd forintnyi egyéb típusú bevétele (pl. népegészségügyi termékadó / "csipszadó") is keletkezett. Jól látható, hogy ezek az egészségcélú bevételek közel sem fedezték az egészségcélú kiadásokat, így itt is felettébb nagy költségvetési támogatásra volt szükség az alap működtetéséhez.
A TB-rendszer kiadásai és a legfőbb bevételei közti különbözet mostanra igen nagyra nőtt:
a nyugdíj- és egészségcélú kiadások együttesen átlépték a 11 540 milliárd forintot, míg szociális hozzájárulási adóból és társadalombiztosítási járulékból alig 8326 milliárd forint folyt be a rendszerbe. Az így keletkező szakadékot az alábbi ábrán "egyéb bevételként" feltüntetett tételek hidalják át, ez alatt túlnyomórészt a központi költségvetés hozzájárulásait kell érteni: az egészségkassza tavaly önmagában 1889 milliárd forintot kapott ebből a forrásból, a nyugdíjbiztosítási alap pedig 564,5 milliárd forintnyi központi költségvetési támogatásban részesült – de ez az együttesen 2454 milliárdra rúgó támogatás sem volt elegendő a tervezéskor megcélzott nullás egyenlegek eléréséhez. (A költségvetési tervben mindig pontosan annyi költségvetési hozzájárulás szerepel, amennyivel nullára kijönne a két alap, de a kiadások gyakran a tervezettnél nagyobb, a bevételek pedig a tervezettnél kisebb összegben teljesülnek, így keletkezik akár több százmilliárd forintos pénzforgalmi hiány a tervezett hozzájáruláson felül is.)
Érdemes rögzíteni, hogy 2019-től 2025-ig a nyugdíjkiadások és egészségügyi kiadások összege közel megduplázódott (+91%), míg ugyanez idő alatt a szociális hozzájárulási adóból és TB-járulékból befolyó, a két nagy társadalombiztosítási alapot megillető bevételek összege csupán 66%-kal nőtt.
2025-ben végül 2700 milliárd forintnyi költségvetési hozzájárulást kellett juttatni a két nagy társadalombiztosítási alap számára, lévén a tervezett 2454 milliárd forinton felül további 246 milliárd forint kiadásnak nem volt fedezete. A friss számok ismeretében tehát elmondhatjuk, hogy a társadalombiztosítási rendszer tavaly is jócskán hozzájárult a magyar központi költségvetés hiányához, de ez nem újdonság: a Portfolio számításai szerint
már ötödik éve a GDP 3%-át meghaladó pénzforgalmi TB-deficitről beszélhetünk.
|A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak juttatott költségvetési hozzájárulások, valamint az éves kiadások és bevételek különbsége pénzforgalmi értelemben (milliárd forint)
|2019.
|2020.
|2021.
|2022.
|2023.
|2024.
|2025.
|Költségvetési hozzájárulások összege
|473
|657
|1 415
|1 933
|2 334
|2 402
|2 454
|Kiadások és bevételek különbsége
|235
|642
|420
|406
|416
|229
|246
|Összesen (nominális)
|708
|1 299
|1 835
|2 339
|2 749
|2 631
|2 700
|Összesen (GDP-arányos)
|1,5%
|2,7%
|3,3%
|3,5%
|3,7%
|3,2%
|3,1%*
|Forrás: ÁHT-jelentések, Portfolio-számítás (*Várható érték.)
A jelenlegi kifeszített helyzetben ráadásul hamarosan újabb vaskos kiadási tétel érkezik a nyugdíjrendszerbe. 2026-tól kezdődően Magyarország lépcsőzetesen bevezeti a 14. havi nyugdíjat, amelynek idén februárban esedékes első negyedrésze 170 milliárd forintos pluszkiadást jelent a költségvetésnek. Megjegyzendő, hogy egy esetleges kormányváltás esetén a magyar nyugdíjpolitika némileg más irányt vehet, de a pénzügyi egyensúly javulására nem sok esély mutatkozik, hiszen a Tisza Párt is egy teljes 14. havi nyugdíjjal megegyező nagyságú költekezést helyezett kilátásba a nyugdíjasok számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült, mi lehet Amerika legnagyobb követelése Grönlandon, Trump már meg is szólalt az alkuról
Van, aki nem lett tájékoztatva.
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Érkeznek a válaszok!
Kiderült, mennyit költ nyugdíjakra Magyarország – Jókora összeg hiányzik a kasszából
Méretes hiányt termeltek a társadalombiztosítási alapok.
Mikor lesznek hosszú hétvégék és ünnepnapok 2026-ban?
Itt az idei munkarend.
Egy elvesztegetett évtized után felébredt a tetszhalálból Európa "beteg embere"
A megmentés ráadásul onnan jöhet, amire senki sem számított.
Nagy bejelentést tett Elon Musk, ugrik a Tesla árfolyama
Mérföldkőhöz ért a cég.
Bejelentette Brüsszel: elfogadják Trump új tervét - De van egy feltétel
Beszélt Kaja Kallas Trump béketanácsáról.
Használtpiac: vajon racionális választás?
A használt eszközök vásárlása sokunk számára magától értetődő, másoknak pedig egyáltalán nem opció. Általában a költségelőny miatt jön szóba egyáltalán, de sokan vannak, akiknek a
Problémás zöldítés: a grandpuits-i olajfinomító esete
A francia TotalEnergies 2020-ban úgy döntött, hogy karbonsemlegessé teszi a Grandpuits-Gargenville olajfinomítót.
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.