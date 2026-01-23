Minden befektető erre kattant rá, pedig egy évtizede még senkit sem érdekelt

Az ilyen tanácsadás iránti igényt jól szemléltette az a közelmúltbeli eset, amikor az Egyesült Államok elnöke vámokkal fenyegetett meg több országot arra az esetre, ha nem születik megállapodás Grönland amerikai ellenőrzés alá vonásáról. A bejelentés hatalmas piaci reakciókat váltott ki.
A piacokat megmozgató további geopolitikai események közé tartozik Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója, Donald Trump amerikai elnök 2025-re tervezett átfogó vámcsomagja és az egyes országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások, valamint a venezuelai amerikai beavatkozás.
A befektetők számára a geopolitikai kockázatot korábban háttérbe szorították olyan tényezők, mint a gazdasági mutatók és a jegybanki döntések. Az ukrajnai háború óta azonban folyamatosan nő az igény az ilyen jellegű elemzésekre – mondta Mehill Marku, a PGIM Fixed Income vezető geopolitikai elemzője.
2022 előtt a geopolitika nem volt feltétlenül kulcsfontosságú a portfólióbefektetések szempontjából; jó volt, ha volt ilyen, de nem számított elengedhetetlennek
– fogalmazott Marku, hozzátéve, hogy az ügyfélhívások száma ugrásszerűen emelkedett. "A válságok összefonódása jelenti sokak számára az igazi kihívást."
A befektetők és tanácsadó cégek szerint a geopolitikai elemzések iránti növekvő igény arra ösztönzi őket, hogy fejlesszék belső kapacitásaikat, több független elemzést keressenek, illetve bővítsék az ügyfeleknek nyújtott tanácsadást. Ez magában foglalhat írásos jelentéseket, személyre szabott tanácsadást és részletes forgatókönyv-elemzések kidolgozását is.
Rishi Kapoor, az Investcorp, a Közel-Kelet legnagyobb alternatív befektetési cégének alelnöke és befektetési igazgatója a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta:
Korábban adottnak vettük a geopolitikai hátteret, és feltételeztük, hogy stabil marad.
Pandu Patria Sjahrir, az indonéz Danantara állami vagyonalap befektetési igazgatója elmondta, hogy alapjuk ma már sokkal intenzívebben foglalkozik a politikai vezetőkkel kapcsolatos kockázatokkal.
Idén talán minden korábbinál jobban koncentrálunk a geopolitikai kockázatokra. A kockázatfelméréskor már a legrosszabb forgatókönyvből indulunk ki. Sőt, az alapforgatókönyvem maga a legrosszabb eset
– fogalmazott.
A második Trump-adminisztráció politikája a geopolitikát az ügyfélprioritások élére katapultálta – egy évtizede még "valahol a 20. hely környékén" szerepelt – mondta Marc Gilbert, a BCG Geopolitikai Központjának vezetője. Az amerikai kereskedelmi és külpolitikai bejelentésekről úgy nyilatkozott: "minden gyorsabb, keményebb, volatilisabb". Elmondása szerint az elmúlt 18 hónapban 235 megbeszélést tartott vezérigazgatókkal és vállalati igazgatósági tagokkal ezekről a témákról, ami drasztikus növekedést jelent.
A bankok is egyre több erőforrást csoportosítanak át erre a területre. A JPMorgan tavaly dedikált Geopolitikai Központot hozott létre, míg a Lazard Asset Management és a Goldman Sachs 2022-ben, illetve 2023-ban indított külön geopolitikai tanácsadói részlegeket.
A globális kockázatokkal kapcsolatos fokozott tudatosság növeli a specializált geopolitikai elemzőcégek iránti keresletet – mondta Matt Gertken, a BCA befektetési tanácsadó cég vezető geopolitikai elemzője, hozzátéve, hogy vállalata dinamikusan növekszik.
A Signum Global Advisors tanácsadó cég szintén erősödő keresletet tapasztalt, és tavaly 25 százalékkal bővítette partneri körét az ügyfélbázis bővülésével párhuzamosan – közölte Charles Myers, a cég elnöke és alapítója. Különösen nagy az érdeklődés a venezuelai hatalmi átrendeződés lehetséges következményeinek megértése iránt. Myers elmondta, hogy egy március 23-i venezuelai befektetői útra 20 helyet hirdetett meg, de 60 ügyfél szeretne részt venni, így fontolgatja, hogy egy caracasi szállodában teljes értékű befektetői konferenciát szervezzen belőle.
Jens Larsen, az Eurasia Group geoökonómiai csapatának londoni vezetője szerint egyre élesedik a verseny a geopolitikai elemzések piacán. "Még mindig nem vagyok biztos abban, hogy a tanácsadás kínálata lépést tud tartani a kereslettel, miközben a kihívások egyre sokrétűbbé válnak" – tette hozzá.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
