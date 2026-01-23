Nagy mérföldkőhöz értek a budapesti villamosok: munkába állt a századik CAF

Pénteken forgalomba állították a századik CAF villamost Budapesten.

Volt időszak, amikor néhányan úgy gondolták, a villamos a múlt része. Mi azt gondoljuk, a jövőé is – mondta a jármű bemutatásán, a Mexikói úti villamos-végállomáson a főpolgármester. Karácsony Gergely hozzátette:

azon dolgoznak, hogy még több ilyen villamos közlekedhessen a fővárosban, mert Budapest identitásának része a villamoshálózat.

Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese elmondta, a fővárosban a villamosközlekedés a 19. században indult meg, az első alacsonypadlós villamosok, a Combinók 2006-ban jelentek meg Budapest utcáin, az első CAF-villamosok pedig 2015-2016-ban.

A villamosbeszerzés második ütemében, 2021-ig 73 CAF-villamos érkezett, egy opció keretében pedig további 51 ilyen jármű beszerzéséról született szerződés.

Mint mondta, csak a modern, alacsonypadlós, klimatizált villamosok tudják felvenni a versenyt a gépkocsik kényelmével,

emellett a járművek olyan vezetéstámogató rendszerrel vannak felszerelve, amelyek biztonságosabbá teszik a városi közlekedést.

Elmondta: ma 16 kerületben, a 36 villamosvonalból 12-n lehet ilyen villamosokkal utazni.

A CAF-villamosok megérkezésük óta 40 millió kilométert tettek meg, és naponta 250 ezer budapesti használja azokat. Jelenleg a villamosflotta 40 százaléka alacsonypadlós és az utasok kétharmadát ilyen alacsonypadlós villamossal szállítják.

Bodor Ádám szólt arról is, bíznak abban, hogy a villamosok érkezése mellett érkezik európai uniós forrás az angyalföldi, ferencvárosi és Száva utcai kocsiszínek, valamint a vonali infrastruktúra – például az áramellátás, a villamospálya és a peronok – fejlesztéséhez, hogy minél többfelé közlekedhessenek az alacsonypadlós, modern CAF-villamosok. Jelezte: annak érdekében, hogy folyamatos legyen a járműállomány megújítása, előkészítenek egy új villamostendert is.

Az 51 CAF-villamos beszerzése az Európai Unió támogatásával, az állam társfinanszírozásával valósul meg 54,15 milliárd forint támogatási összegből.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka