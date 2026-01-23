Rekordzuhataggal zárult 2025 - de meg is kellett fizetni az árát

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

Az EU nagy lépést tett a tiszta villamosenergia-rendszer megvalósítása felé 2025-ben, ezzel a közösség energiabiztonságát és versenyképességét is javítva – derül ki az EMBER nevű think tank új jelentéséből.

Az elemzés rámutat: az Európai Bizottság 2025 februárjában bemutatott megfizethető energiát célzó cselekvési terve helyesen azonosította az Egyesült Államokhoz és Kínához képest magas európai energiaköltségek gyökerét a kontinens drágán importált fosszilis energiahordozóktól való függőségében.

Miközben a megújulók terjednek és a szénalapú termelés 2025-ben új rekord mélypontra süllyedt, az EU gázfüggősége továbbra is jelentős

– sőt, részben a vízenergia-termelés gyengülését ellensúlyozva, 2025-ben nőtt az uniós gázerőművi termelés, Magyarországhoz hasonlóan; ez az uniós gázimport-költségek 16%-os emelkedését eredményezte 2024-hez képest, és a villamosenergia-piacokon is ártüskék kialakulásához vezetett.

Az EU decemberben döntött az orosz gáz importjának 2027 végig történő betiltásáról, azonban az Egyesült Államokból származó cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatalának növekedése új függőségként jelenik meg. Az egyetlen külső energiaellátótól való súlyos függőség veszélyezteti az EU biztonságát, és gyengíti érdekérvényesítő képességét a geopolitikai tárgyalásokban, illetve a kereskedelmi vitákban.

Ezért, miközben a geopolitikai helyzet egyre inkább destabilizálódik,

az Európai Unió számára kulcsfontosságú kockázatcsökkentési stratégia a hazai termelésű megújuló energiaforrásokba való befektetés

– fogalmaz a jelentés.

A termelő kapacitások bővítésén túl fontos cél az akkumulátoros energiatárolók telepítése, az elektromos hálózat fejlesztése és a kereslet rugalmasságának növelése, mivel nagyobb részarányt biztosítva a nap- és szélenergia számára növelik az energiabiztonságot, és elősegítik a kiszámítható és stabil energiaárak biztosítását is – mutatnak rá.

A jelentés legfontosabb megállapításai

A történelem során 2025-ben először a nap- és szélerőművek nagyobb részarányt (30%) értek el az EU - és 27-ből 14 tagállamának, köztük Magyarország - áramtermelési mixében, mint a fosszilis források (29%).

A naperőművek minden tagállamban megfigyelhető folytatódó terjedésének köszönhetően

tavaly rekordot döntött az uniós napenergia-termelés, melynek mértéke sorozatban negyedik éve nőtt több mint 20%-kal.

A 369 terawattórás (TWh) termelés az EU teljes áramtermelésének 13%-át adta, meghaladva a szén- vagy vízerőművi termelést. A legnagyobb, 28%-os arányt Magyarország érte el, miután 2024-ben az ország a világelsőséget is megszerezte 25%-os napenergia-részaránnyal.

A szélenergia-termelés árammixen belüli részaránya tekintetében Finnország vezeti az uniós listát 27%-kal,

míg az összesített nap- és szélenergia arány Dániában a legmagasabb, 71%.

2025-ben már a megújulók biztosították az EU villamosenergia-termelésének közel felét (48%). Ezt úgy sikerült elérni, hogy miközben a napenergia-termelés bővült, addig az időjárási viszonyok miatt a termelt vízenergia (-12%) és szélenergia (-2%) mennyisége csökkent, ezzel együtt utóbbi továbbra is a második legnagyobb uniós forrás (17%) a nukleáris energia után.

Az uniós villamosenergia-rendszer földgázfelhasználása 8%-kal nőtt tavaly 2024-hez képest, jelentős részben a vízerőművi termelés csökkenése miatt. Ez az uniós gázárak átlagosan 5,6%-os emelkedését, és a közösség kapcsolódó gázimport-számlájának 16%-os növekedését is maga után vonta (32 milliárd euró).

A csúcsidőszaki gázfogyasztási órákban bekövetkezett áremelkedések

a nagykereskedelmi villamosenergia-árak éves emelkedését eredményezték 21 EU-tagországban.

A szén szerepe egyre inkább marginálissá válik az uniós áramtermelésben, miközben más fosszilis energiahordozók sem tűnnek a helyébe lépni. A szén az EU áramtermelésének 9,2%-át biztosította 2025-ben, ami történelmi mélypontnak számít. 19 EU-tagállamban a szénből előállított áram aránya kevesebb mint 5%, ami rávilágít, hogy néhány tagállam, például Lengyelország és Németország felhasználása húzza fel az átlagot.

Az akkumulátoros energiatárolók terjedése jelentősen felgyorsult 2025-ben, miután EU-szerte számos nagyprojektet jelentettek be, bár Magyarország e tekintetben nem található az uniós mezőny első felében. Ennek hatására az akkumulátorok szerepe gyorsan növekedhet az esti áramfogyasztási csúcs idején jelentkező kereslet kielégítésében, csökkentve a fosszilis energiahordozóktól való függőséget és a villamos energia nagykereskedelmi árakat a csúcsidőszakokban. A nap- és szélenergia bővülő tárolása és csökkenő visszaszabályozása például Németországban 830 millió eurós megtakarítást hozhat.

Címlapkép forrása: gf via Getty Images