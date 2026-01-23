  • Megjelenítés
Rekordzuhataggal zárult 2025 - de meg is kellett fizetni az árát
Rekordzuhataggal zárult 2025 - de meg is kellett fizetni az árát

Újabb mérföldkövet ért el 2025-ben az Európai Unió villamosenergia-rendszerének zöld átállása, ugyanis a tavalyi volt az első olyan év a közösségben, amikor a szél- és naperőművek több áramot termeltek, mint a fosszilis erőművek - áll az EMBER nevű kutatóintézet új jelentésében (European Electricity Review). Közben azonban az uniós villamosenergia-rendszer földgázfelhasználása 8%-kal nőtt 2024-hez képest, ami nem csak az uniós gázárak és a közösség kapcsolódó gázimport-számlájának emelkedését vonta maga után, de a nagykereskedelmi villamosenergia-árak növekedését is eredményezték a legtöbb tagországban az elemzés szerint, ami azt is megállapítja, hogy "a fosszilis energiahordozó-exportőrök energiazsarolása" 2025-ben is nagy kockázatot jelentett az EU számára. E tekintetben is a helyzet jelentős javulását hozhatják a gyorsan terjedő akkumulátoros energiatárolók, csökkentve a fosszilis energiahordozóktól való függőséget és a legnagyobb fogyasztású időszakok villamos energia nagykereskedelmi árait.
Az EU nagy lépést tett a tiszta villamosenergia-rendszer megvalósítása felé 2025-ben, ezzel a közösség energiabiztonságát és versenyképességét is javítva – derül ki az EMBER nevű think tank új jelentéséből.

Az elemzés rámutat: az Európai Bizottság 2025 februárjában bemutatott megfizethető energiát célzó cselekvési terve helyesen azonosította az Egyesült Államokhoz és Kínához képest magas európai energiaköltségek gyökerét a kontinens drágán importált fosszilis energiahordozóktól való függőségében.

Miközben a megújulók terjednek és a szénalapú termelés 2025-ben új rekord mélypontra süllyedt, az EU gázfüggősége továbbra is jelentős

– sőt, részben a vízenergia-termelés gyengülését ellensúlyozva, 2025-ben nőtt az uniós gázerőművi termelés, Magyarországhoz hasonlóan; ez az uniós gázimport-költségek 16%-os emelkedését eredményezte 2024-hez képest, és a villamosenergia-piacokon is ártüskék kialakulásához vezetett.

Spéci akkumulátorok kifejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen

Nagy mérföldkőhöz értek a budapesti villamosok: munkába állt a századik CAF

Vigyázat, mostantól számos intézményben kötelező a maszkviselés

Az EU decemberben döntött az orosz gáz importjának 2027 végig történő betiltásáról, azonban az Egyesült Államokból származó cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatalának növekedése új függőségként jelenik meg. Az egyetlen külső energiaellátótól való súlyos függőség veszélyezteti az EU biztonságát, és gyengíti érdekérvényesítő képességét a geopolitikai tárgyalásokban, illetve a kereskedelmi vitákban.

Ezért, miközben a geopolitikai helyzet egyre inkább destabilizálódik,

az Európai Unió számára kulcsfontosságú kockázatcsökkentési stratégia a hazai termelésű megújuló energiaforrásokba való befektetés

– fogalmaz a jelentés.

A termelő kapacitások bővítésén túl fontos cél az akkumulátoros energiatárolók telepítése, az elektromos hálózat fejlesztése és a kereslet rugalmasságának növelése, mivel nagyobb részarányt biztosítva a nap- és szélenergia számára növelik az energiabiztonságot, és elősegítik a kiszámítható és stabil energiaárak biztosítását is – mutatnak rá.

A jelentés legfontosabb megállapításai

A történelem során 2025-ben először a nap- és szélerőművek nagyobb részarányt (30%) értek el az EU - és 27-ből 14 tagállamának, köztük Magyarország - áramtermelési mixében, mint a fosszilis források (29%).

A naperőművek minden tagállamban megfigyelhető folytatódó terjedésének köszönhetően

tavaly rekordot döntött az uniós napenergia-termelés, melynek mértéke sorozatban negyedik éve nőtt több mint 20%-kal.

A 369 terawattórás (TWh) termelés az EU teljes áramtermelésének 13%-át adta, meghaladva a szén- vagy vízerőművi termelést. A legnagyobb, 28%-os arányt Magyarország érte el, miután 2024-ben az ország a világelsőséget is megszerezte 25%-os napenergia-részaránnyal.

A szélenergia-termelés árammixen belüli részaránya tekintetében Finnország vezeti az uniós listát 27%-kal,

míg az összesített nap- és szélenergia arány Dániában a legmagasabb, 71%.

2025-ben már a megújulók biztosították az EU villamosenergia-termelésének közel felét (48%). Ezt úgy sikerült elérni, hogy miközben a napenergia-termelés bővült, addig az időjárási viszonyok miatt a termelt vízenergia (-12%) és szélenergia (-2%) mennyisége csökkent, ezzel együtt utóbbi továbbra is a második legnagyobb uniós forrás (17%) a nukleáris energia után.

Az uniós villamosenergia-rendszer földgázfelhasználása 8%-kal nőtt tavaly 2024-hez képest, jelentős részben a vízerőművi termelés csökkenése miatt. Ez az uniós gázárak átlagosan 5,6%-os emelkedését, és a közösség kapcsolódó gázimport-számlájának 16%-os növekedését is maga után vonta (32 milliárd euró).

A csúcsidőszaki gázfogyasztási órákban bekövetkezett áremelkedések

a nagykereskedelmi villamosenergia-árak éves emelkedését eredményezték 21 EU-tagországban.

A szén szerepe egyre inkább marginálissá válik az uniós áramtermelésben, miközben más fosszilis energiahordozók sem tűnnek a helyébe lépni. A szén az EU áramtermelésének 9,2%-át biztosította 2025-ben, ami történelmi mélypontnak számít. 19 EU-tagállamban a szénből előállított áram aránya kevesebb mint 5%, ami rávilágít, hogy néhány tagállam, például Lengyelország és Németország felhasználása húzza fel az átlagot.

Az akkumulátoros energiatárolók terjedése jelentősen felgyorsult 2025-ben, miután EU-szerte számos nagyprojektet jelentettek be, bár Magyarország e tekintetben nem található az uniós mezőny első felében. Ennek hatására az akkumulátorok szerepe gyorsan növekedhet az esti áramfogyasztási csúcs idején jelentkező kereslet kielégítésében, csökkentve a fosszilis energiahordozóktól való függőséget és a villamos energia nagykereskedelmi árakat a csúcsidőszakokban. A nap- és szélenergia bővülő tárolása és csökkenő visszaszabályozása például Németországban 830 millió eurós megtakarítást hozhat.

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

