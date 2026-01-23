Rekordzuhataggal zárult 2025 - de meg is kellett fizetni az árát

Az EU nagy lépést tett a tiszta villamosenergia-rendszer megvalósítása felé 2025-ben, ezzel a közösség energiabiztonságát és versenyképességét is javítva – derül ki az EMBER nevű think tank új jelentéséből.
Az elemzés rámutat: az Európai Bizottság 2025 februárjában bemutatott megfizethető energiát célzó cselekvési terve helyesen azonosította az Egyesült Államokhoz és Kínához képest magas európai energiaköltségek gyökerét a kontinens drágán importált fosszilis energiahordozóktól való függőségében.
Miközben a megújulók terjednek és a szénalapú termelés 2025-ben új rekord mélypontra süllyedt, az EU gázfüggősége továbbra is jelentős
– sőt, részben a vízenergia-termelés gyengülését ellensúlyozva, 2025-ben nőtt az uniós gázerőművi termelés, Magyarországhoz hasonlóan; ez az uniós gázimport-költségek 16%-os emelkedését eredményezte 2024-hez képest, és a villamosenergia-piacokon is ártüskék kialakulásához vezetett.
Az EU decemberben döntött az orosz gáz importjának 2027 végig történő betiltásáról, azonban az Egyesült Államokból származó cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatalának növekedése új függőségként jelenik meg. Az egyetlen külső energiaellátótól való súlyos függőség veszélyezteti az EU biztonságát, és gyengíti érdekérvényesítő képességét a geopolitikai tárgyalásokban, illetve a kereskedelmi vitákban.
Ezért, miközben a geopolitikai helyzet egyre inkább destabilizálódik,
az Európai Unió számára kulcsfontosságú kockázatcsökkentési stratégia a hazai termelésű megújuló energiaforrásokba való befektetés
– fogalmaz a jelentés.
A termelő kapacitások bővítésén túl fontos cél az akkumulátoros energiatárolók telepítése, az elektromos hálózat fejlesztése és a kereslet rugalmasságának növelése, mivel nagyobb részarányt biztosítva a nap- és szélenergia számára növelik az energiabiztonságot, és elősegítik a kiszámítható és stabil energiaárak biztosítását is – mutatnak rá.
A jelentés legfontosabb megállapításai
A történelem során 2025-ben először a nap- és szélerőművek nagyobb részarányt (30%) értek el az EU - és 27-ből 14 tagállamának, köztük Magyarország - áramtermelési mixében, mint a fosszilis források (29%).
A naperőművek minden tagállamban megfigyelhető folytatódó terjedésének köszönhetően
tavaly rekordot döntött az uniós napenergia-termelés, melynek mértéke sorozatban negyedik éve nőtt több mint 20%-kal.
A 369 terawattórás (TWh) termelés az EU teljes áramtermelésének 13%-át adta, meghaladva a szén- vagy vízerőművi termelést. A legnagyobb, 28%-os arányt Magyarország érte el, miután 2024-ben az ország a világelsőséget is megszerezte 25%-os napenergia-részaránnyal.
A szélenergia-termelés árammixen belüli részaránya tekintetében Finnország vezeti az uniós listát 27%-kal,
míg az összesített nap- és szélenergia arány Dániában a legmagasabb, 71%.
2025-ben már a megújulók biztosították az EU villamosenergia-termelésének közel felét (48%). Ezt úgy sikerült elérni, hogy miközben a napenergia-termelés bővült, addig az időjárási viszonyok miatt a termelt vízenergia (-12%) és szélenergia (-2%) mennyisége csökkent, ezzel együtt utóbbi továbbra is a második legnagyobb uniós forrás (17%) a nukleáris energia után.
Az uniós villamosenergia-rendszer földgázfelhasználása 8%-kal nőtt tavaly 2024-hez képest, jelentős részben a vízerőművi termelés csökkenése miatt. Ez az uniós gázárak átlagosan 5,6%-os emelkedését, és a közösség kapcsolódó gázimport-számlájának 16%-os növekedését is maga után vonta (32 milliárd euró).
A csúcsidőszaki gázfogyasztási órákban bekövetkezett áremelkedések
a nagykereskedelmi villamosenergia-árak éves emelkedését eredményezték 21 EU-tagországban.
A szén szerepe egyre inkább marginálissá válik az uniós áramtermelésben, miközben más fosszilis energiahordozók sem tűnnek a helyébe lépni. A szén az EU áramtermelésének 9,2%-át biztosította 2025-ben, ami történelmi mélypontnak számít. 19 EU-tagállamban a szénből előállított áram aránya kevesebb mint 5%, ami rávilágít, hogy néhány tagállam, például Lengyelország és Németország felhasználása húzza fel az átlagot.
Az akkumulátoros energiatárolók terjedése jelentősen felgyorsult 2025-ben, miután EU-szerte számos nagyprojektet jelentettek be, bár Magyarország e tekintetben nem található az uniós mezőny első felében. Ennek hatására az akkumulátorok szerepe gyorsan növekedhet az esti áramfogyasztási csúcs idején jelentkező kereslet kielégítésében, csökkentve a fosszilis energiahordozóktól való függőséget és a villamos energia nagykereskedelmi árakat a csúcsidőszakokban. A nap- és szélenergia bővülő tárolása és csökkenő visszaszabályozása például Németországban 830 millió eurós megtakarítást hozhat.
Címlapkép forrása: gf via Getty Images
Spéci akkumulátorok kifejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen
Állami támogatást is kaptak hozzá.
A davosi elit elárulta, mi lesz a munkahelyek sorsa az AI-forradalomban
Kiderült, mi vár ránk pár éven belül.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Elkezdődött a történelmi béketárgyalás: asztalhoz ült Oroszország, Ukrajna és Amerika
Karnyújtásnyira lehet a háború lezárása?
Nagy mérföldkőhöz értek a budapesti villamosok: munkába állt a századik CAF
Naponta 250 ezer utas használja ezeket.
Incidens történt: orosz bombázó jelent meg a NATO határán - Riasztották a légierőt
Két Szu-35-ös kísérte.
Titkos tervek szivárogtak ki: Amerika elleni háborúra készült a NATO-tagállam - Tényleg ennyire forró volt a helyzet?
A katonák éles lőszert is kaptak.
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Akkor is készülni kell a válságra, ha épp nincs
Az egyik cég egy átállás során négymillió ügyfél adataival vétett komoly hibát, a másik az eldurvuló energiaárak miatt sodródott bajba, a harmadik pedig a legnagyobb... The post Akkor is ké
Pénzügyi felfordulást okozhat a japán kamatemelés
Trendszerűen emelkednek a hosszú japán hozamok, ami megmozgathatja a világ tőkepiacait. A hosszú állampapírhozamok 2026 elején látványos emelkedésnek indultak Japánban, a 10 éves kötvény ho
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.