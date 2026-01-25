Campanella: Európának a kínai modellt kellene követnie, nem az amerikait

A vámháború a 2025-ös év története volt, vagy áthúzódik erre az évre is? Láttuk már a gazdasági hatások nagy részét?

Szerintem az év első felében még lehet némi hatása, de összességében úgy gondolom, hogy a hatások zömét már láttuk – noha azok valójában nem voltak túl jelentősek. Nem láttunk például komoly inflációs megugrást az Egyesült Államokban. Ennek az az oka, hogy az exportőrök és az importőrök elnyelték a sokkot, és igyekeztek azt nem továbbhárítani a fogyasztókra. Voltak olyan termékkategóriák, amelyeket jobban érintett, de összességében inflációs szempontból nem látszik nagy hatás. Növekedési szempontból sem, hiszen

végső soron nem volt igazi kereskedelmi háború.

Kivétel volt a Kína és az Egyesült Államok közötti konfliktus, de végül ott is fegyverszünet született. Más országok, például az európaiak, nem reagáltak érdemben, ami hozzájárult ahhoz, hogy a feszültségek gazdasági hatása viszonylag korlátozott maradjon. Lehet, hogy 2026 első felében még látunk némi hatást, de nem gondolom, hogy bármi igazán jelentős történne.

Európai szemszögből pedig vannak olyan tényezők, amelyek ellensúlyozhatják a külső kereslet gyengülését: például a német "költségvetési bazooka", vagy az uniós források Kelet-Európában és Olaszországban.

Így gazdasági értelemben ez inkább a tavalyi év története volt, geopolitikai szempontból viszont szerintem velünk marad.

Túl sokat beszélünk a vámokról, miközben szerintem a fontosabb kérdés a kereskedelmi háború neomerkantilista dimenziója. Ez alatt azt értem, hogy összemosódik a politikai és a gazdasági hatalom. A Trump-adminisztráció gyakorlatilag a kereskedelempolitikát és a külpolitikát használja fel arra, hogy üzleti lehetőségeket teremtsen az amerikai vállalatoknak – gondoljunk Venezuelára, az olajcégekre vagy a Boeingre a kölcsönös vámok újratárgyalásakor.

Ez komoly kihívás Európa számára, mert az állam beavatkozása a magáncégek ügyeibe nem elfogadható a mi normáink szerint, és torzítja a versenyt. Véleményem szerint ez a tavalyi év egyik legfontosabb öröksége.

Mit hozhatnak az amerikai félidős választások? Elvihetik Donald Trump fókuszát a vámokról?

Vártuk, hogy Trump 2026-ban inkább a belpolitikai kérdésekre koncentrál majd, de ez egyelőre nem így van. A félidős választások mindenképpen fontosak, de szerintem nagyon nehéz felmérni a lehetséges hatásukat. Ha sikerül megtartania a kongresszusi többséget, attól tartok, minden marad a régiben. Ha viszont elveszíti a Kongresszust, akkor két forgatókönyvet látok. Az egyikben ez fékező hatású lehet, és rákényszerítheti Trumpot, hogy hagyományosabb politikát folytasson. Ebben az értelemben korlátozná, hogy mit tehet.

A másik forgatókönyv viszont az, hogy még inkább saját érdekeit érvényesítővé válik, és az elnöki jogkörét a végsőkig – vagy azon túl – próbálja kitolni. Ebben az esetben akár egy még autoriterebb irányba is elmozdulhat az Egyesült Államok.

Ezért nehéz megmondani, melyik a jobb: maradni abban a világban, amit legalább ismerünk, vagy kockáztatni egy olyan helyzetet, ami akár nagyon pozitív, akár nagyon negatív is lehet.

Mi az alapforgatókönyved idénre az USA, Európa és Kína kapcsán gazdasági szempontból?

Az alap várakozásaink összességében elég pozitívak. Az Egyesült Államokban arra számítunk, hogy az AI-történet továbbra is húzza a gazdaságot és a piacokat.

Jelenleg nem látunk buborékkockázatot.

Vannak kockázatok, de nem olyan jellegűek, mint amikről sokan beszélnek – nem egy dotkom-szerű buborékról van szó. A csodálatos hetes (MAG-7) vállalatok nem kis startupok kedves, de meg nem valósítható üzleti tervekkel, mint a kilencvenes évek végén. Ezek érett, tőkeerős, profitot termelő cégek, tehát a sérülékenységük teljesen más. Ezért úgy gondoljuk, hogy az AI továbbra is fontos növekedési motor marad az USA-ban. Ugyanakkor megmarad a K-alakú növekedés: a vagyonosabb rétegek jól járnak, míg mások nehezebb helyzetben vannak.

Európában nem várunk kiemelkedő növekedési évet, inkább körülbelül 1%-os GDP-növekedést. Ez tisztességes, de nem látványos.

Főként a belső kereslet hajtja, és itt fontos szerepe lesz a német költségvetési bazookának. A tavalyi év a bejelentés éve volt, az idei az implementációé, ami kihívásokkal teli a bürokratikus akadályok miatt. Ráadásul ezt többéves fiskális ösztönzésként kell elképzelni: idén, jövőre és azután is érezteti majd a hatását. Emellett ott vannak az uniós források is, és a lakossági fogyasztás viszonylag jól alakul.

Kína szerintem bizonyos értelemben a gyenge pont. A kormány nehezen tudja újraegyensúlyozni a gazdaságot, és a hangsúlyt a magánfogyasztás irányába tolni. Nem gondolom, hogy ez idén érdemben sikerülne, ezért a kínai gazdaság lassulásának folytatódását várjuk. Talán merész előrejelzés, de jövőre akár 4% körül alakulhat a GDP-növekedés üteme, ami éles lassulás lenne.

Globálisan nézve a világgazdaság nagyjából 2,8–3% körül nőhet, ami összességében elfogadható.

Ha a kínai gazdaságot nem sikerül a belső fogyasztás irányába tolni, az problémát jelenthet más országoknak is, hiszen a termelők piacokat keresnek. Protekcionistábbá válhat emiatt Európa?

Nagyon is valószínű, és ez egy nagy kihívás. Kicsit hátrébb lépve, az általános probléma, hogy a kínai vezetés inkább a kínálati oldalra fókuszál, mint a keresletire. Úgy gondolják, hogyha van hazai termelésed, még ha több is a belső igénynél, az az erő jele geopolitikai perspektívából – ez Európának komoly kihívás.

Kétféleképpen lehet erre reagálni. Az egyik az önvédelem. A másik az, amit az USA tett a nyolcvanas években Japánnal. Azt mondták, hogy "oké, beengedünk titeket. Beengedjük az autóitokat, de az USA-ban kell előállítanotok őket. Tehát munkahelyeket teremtetek."

Szerintem Európának is ezt kellene fontolóra vennie. Ha elavult iparágakat és versenyképtelen cégeket védünk, az rontja a gazdaság potenciálját, és nem oldja meg a problémát.

Ha viszont beengedjük ezeket a termékeket, nő a verseny. Ésszerű stratégia lehet azt mondani Kínának: jöhetnek az elektromos autók és a napelemek, de Európában kell őket gyártani.

Mert jelenleg a protekcionizmussal kiket védünk? Az elavult, nem versenyképes vállalatok részvényeseit. A dolgozóikat. A zöld átmenet közben viszont nem gyorsul fel. Ha beengednénk Kínát, ezek a részvényesek veszítenének, miközben a dolgozók lehet közömbösek lennének, mert a kínai cégeknél új munkahelyek jönnének létre. A zöld átállásnak viszont jót tenne.

Végső soron arról van szó, hogy Európa mit akar védeni: a munkavállalókat, a zöld átmenetet vagy a részvényeseket. A három közül valószínűleg csak kettőt lehet egyszerre választani.

De ezt stratégiai megoldásnak látod Németország strukturális gazdasági problémáira? A németek minden bizonnyal tiltakoznának, hogy nem akarják a kínai vállalatokra építeni a gazdaságukat, hanem például meg szeretnék találni azt a területet, amiben ők versenyképesek, és arra alapozni.

Éppen ezzel a módszerrel lehet ezt elérni. Ha a kínaiak versenyképesebbek az elektromos autók gyártásában, akkor vagy mást kell csinálni, vagy le kell másolni őket. Szerintem ez egy olyan dolog, amit meg kell tanulnunk.

Most Európa a Trump-féle protekcionista szabálykönyvet próbálja másolni, pedig inkább a kínai modellt kellene.

Ezt korábban mi is csináltuk, és valamennyire most is csináljuk: beengedtük a külföldi cégeket, de a saját szabályaink szerint, és hozzáfértünk a tudásukhoz. Ez a megközelítés gyorsabb növekedést eredményez. Nem védeni kell az iparágakat, hanem okosan megnyitni a gazdaságot egy előttünk járó ország tudása előtt, úgy, hogy közben biztosítjuk: itt termeljenek, itt teremtsenek munkahelyeket.

Ez politikailag költséges lehet, de gazdaságilag szerintem pragmatikus válasz a jelenlegi kihívásokra.

Térjünk vissza egy kicsit az AI-ra. Jelenleg főleg a beruházásokon keresztül járul hozzá az amerikai GDP-hez, de termelékenységnövekedést is várunk tőle – van aki egyenesen forradalomról beszél. Mikor kezdhetjük ezt érezni, és mekkora hatása lehet valójában?

Ez a nagy kérdés, amire szerintem senkinek sincs igazán jó válasza. Először is azt kell megérteni, hogy az mesterséges intelligencia munkaerőt kiegészítő vagy munkaerőt kiváltó technológia lesz-e.

Bizonyos iparágakban már most látjuk, hogy kiváltja a munkaerőt – például a tanácsadásban vagy a banki szektorban, ahol junior pozíciókat váltanak ki AI-megoldásokkal. Ez termelékenységi szempontból jó lehet, de a munkaerőnek rossz.

Az AI elterjedése azonban lassú. Hajlamosak vagyunk torz képet látni, mert főleg nagyvállalatoktól kapunk adatokat, de még ott is csak kevesen használják igazán rendszerszinten a mesterséges intelligenciát.

A kisebb cégek őszintén szólva még mindig a harmadik ipari forradalomban élnek, és nem a negyedikben.

Ezért nem gondolom, hogy idén érdemi termelékenységnövekedést látnánk. Az is lehet, hogy rájövünk: az AI körüli lelkesedés részben túlzott volt – ezt én magam is így gondoltam egy évvel ezelőtt. Ugyanakkor a saját munkámban – és talán a tiédben is – azt látom, hogy az AI drámai módon növeli a termelékenységet. Bizonyos munkakörökben biztosan komoly hatása lesz, de idő kell hozzá, és nem minden szektort érint majd egyformán.

Az is számít, milyen stratégiát választanak az országok. Kína például nagyon pragmatikus: minden gépbe be akarja építeni az AI-t. Az USA inkább az általános mesterséges intelligenciára (AGI) fókuszál. Hogy ez megvalósul-e, még kérdéses.

Szerintem 2026 túl korai ahhoz, hogy jelentős termelékenységi hatást lássunk, a beruházásokon keresztüli hatás viszont biztosan velünk marad.

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.