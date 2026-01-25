  • Megjelenítés
Megjött az előrejelzés: egyelőre nem tér vissza a fagy és a hó Magyarországra
Gazdaság

Megjött az előrejelzés: egyelőre nem tér vissza a fagy és a hó Magyarországra

Portfolio
A következő napokban sem tér vissza a havazás és a fagy Magyarországra, esőre viszont szinte az egész országban lehet számítani – olvasható a Hungaromet vasárnapi előrejelzésében. A jövő héten éjjel is csak gyengébb fagyokra készülhetünk, így várhatóan nem lehet egyhamar újra korcsolyázni a befagyott tavakon.

Az elmúlt napok enyhülése következtében

vasárnaptól a Balaton és a Velencei-tó jege is életveszélyes, így tilos rámenni.

Kapcsolódó cikkünk

Életveszélyes a Balaton és a Velencei-tó jege, már tilos rámenni!

A legfrissebb előrejelzés szerint a következő napokban sem jön újabb fordulat az időjárásban. A Hungaromet prognózisa szerint jelenleg kiterjedt csapadékzóna terjed délnyugatról északkelet felé, amely szinte országszerte esőt okoz a következő 36-48 órában. Hétfőn napközben esőre már csak a Dunától keletre számíthatunk, de napközben ott is egyre többfelé megszűnik a csapadék.

Kedden átmenetileg napos, csapadékmentes idő valószínű, de a Dunántúl egyes részein tartósabban is megmaradhat az éjszaka képződő köd, rétegfelhőzet.

Még több Gazdaság

Lecsapott a hóvihar Amerikára: százezrek áram nélkül, káosz a reptereken

Életveszélyes a Balaton és a Velencei-tó jege, már tilos rámenni!

Kiakadtak a demokraták, jöhet az újabb kormányzati leállás Amerikában

Szerdán beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Szerdán-csütörtökön zömmel esőre készülhetünk, de szerdán az Északi-középhegység térségében lehet kisebb vegyes, akár ónos csapadék is, illetve csütörtökön fordulhat elő az eső mellett kevés helyen vegyes halmazállapot, a hegyvidéki tájakon akár havazás is.

A 10 mm csapadék esélyét mutató térképen látható, hogy

hétfő 0 órától számítva az ország zömén 10 mm-t meghaladó csapadékra készülhetünk péntekig.

621668069_1336694688486974_1288017960421306155_n

A hőmérséklet többnyire az átlag fölött alakul, éjszakánként is inkább csak gyenge fagyra számíthatunk az ország egyes részein.

A jelenlegi előrejelzéseink alapján a következő hétvégén is sok lesz felettünk a felhő, de ekkor jelentős csapadék már nem valószínű, a csúcsértékek pedig döntően 5, 6 fok közelében várhatóak, éjszakánként pedig 0 fok közelében alakulhat a minimum.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Zabolátlanul pörög a Trump-tornádó – Önként és dalolva eldobta az egyik leghatásosabb fegyverét Washington?
Elismerte Kijev: katasztrófa szélére került Ukrajna - Célt ért az oroszok folyamatos bombázása
Jön a hatalmas vihar, havat, jeget és rettenetes hideget hozhat magával Amerikába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility