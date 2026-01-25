Megjött az előrejelzés: egyelőre nem tér vissza a fagy és a hó Magyarországra

A következő napokban sem tér vissza a havazás és a fagy Magyarországra, esőre viszont szinte az egész országban lehet számítani – olvasható a Hungaromet vasárnapi előrejelzésében. A jövő héten éjjel is csak gyengébb fagyokra készülhetünk, így várhatóan nem lehet egyhamar újra korcsolyázni a befagyott tavakon.

Az elmúlt napok enyhülése következtében

vasárnaptól a Balaton és a Velencei-tó jege is életveszélyes, így tilos rámenni.

A legfrissebb előrejelzés szerint a következő napokban sem jön újabb fordulat az időjárásban. A Hungaromet prognózisa szerint jelenleg kiterjedt csapadékzóna terjed délnyugatról északkelet felé, amely szinte országszerte esőt okoz a következő 36-48 órában. Hétfőn napközben esőre már csak a Dunától keletre számíthatunk, de napközben ott is egyre többfelé megszűnik a csapadék.

Kedden átmenetileg napos, csapadékmentes idő valószínű, de a Dunántúl egyes részein tartósabban is megmaradhat az éjszaka képződő köd, rétegfelhőzet.

Szerdán beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Szerdán-csütörtökön zömmel esőre készülhetünk, de szerdán az Északi-középhegység térségében lehet kisebb vegyes, akár ónos csapadék is, illetve csütörtökön fordulhat elő az eső mellett kevés helyen vegyes halmazállapot, a hegyvidéki tájakon akár havazás is.

A 10 mm csapadék esélyét mutató térképen látható, hogy

hétfő 0 órától számítva az ország zömén 10 mm-t meghaladó csapadékra készülhetünk péntekig.

A hőmérséklet többnyire az átlag fölött alakul, éjszakánként is inkább csak gyenge fagyra számíthatunk az ország egyes részein.

A jelenlegi előrejelzéseink alapján a következő hétvégén is sok lesz felettünk a felhő, de ekkor jelentős csapadék már nem valószínű, a csúcsértékek pedig döntően 5, 6 fok közelében várhatóak, éjszakánként pedig 0 fok közelében alakulhat a minimum.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio