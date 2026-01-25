Rendkívüli hideg: kilőttek az áramárak

Az Egyesült Államok legnagyobb regionális villamosenergia-hálózatában vasárnap meredeken emelkedtek az áramárak, miután a Fern nevű téli vihar az ország jelentős részét fagypont alá taszította, és a fogyasztás jócskán meghaladta az előrejelzéseket.

A valós idejű nagykereskedelmi áramárak vasárnap hajnalban megawattóránként 1800 dollárig ugrottak a Dominion Energy virginiai területén, a szombat reggeli, mintegy 200 dolláros szint után. Virginia államban található a világ legnagyobb adatközpont-koncentrációja. Ezek többek között a mesterséges intelligencia működtetéséhez szükséges kapacitást biztosítják, és országszerte érdemben növelik az energiaigényt.

A 67 millió embert kiszolgáló PJM Interconnection adatai szerint a fogyasztás szombat késő este kezdett meredeken emelkedni.

A hálózatüzemeltető keddre minden idők téli csúcsfogyasztását várja, részben az adatközpontok gyorsan növekvő energiaigénye miatt.

Az előrejelzés szerint a terhelés elérheti a 147,2 gigawattot, ami megdöntené a 2025 januárjában felállított, 143,7 gigawattos téli rekordot.

A Dominion Energy közölte, hogy a héten várható tartós fagyos időjárás és a heves havazás az egyik legnagyobb téli próbatétel lehet a vállalat működése szempontjából. Virginiai hálózatukon vasárnap délelőtt 10 órakor a fogyasztás megközelítette a 23 gigawattot, ami mintegy 5 százalékkal haladta meg az eredeti előrejelzést.

A nagykereskedelmi áramárak az egész hétvégén magasak voltak az Egyesült Államokban, mivel a regionális hálózatok nehezen tudják kielégíteni a megugró keresletet. Amikor a fogyasztás meghaladja az előrejelzéseket, a szolgáltatóknak drágább, azonnali piaci árakon kell villamos energiát vásárolniuk, hogy biztosítsák ügyfeleik ellátását.

A PowerOutage.us adatai szerint vasárnap közel 900 ezer fogyasztó maradt áram nélkül. Tennessee államban több mint 300 ezren, Mississippiben, Texasban és Louisianában pedig egyenként több mint 100 ezren voltak érintettek. Az áramkimaradások Kentucky, Georgia, Virginia és Alabama államokat is sújtották.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio