  • Megjelenítés
Rendkívüli hideg: kilőttek az áramárak
Gazdaság

Rendkívüli hideg: kilőttek az áramárak

Portfolio
Az Egyesült Államok legnagyobb regionális villamosenergia-hálózatában vasárnap meredeken emelkedtek az áramárak, miután a Fern nevű téli vihar az ország jelentős részét fagypont alá taszította, és a fogyasztás jócskán meghaladta az előrejelzéseket.

A valós idejű nagykereskedelmi áramárak vasárnap hajnalban megawattóránként 1800 dollárig ugrottak a Dominion Energy virginiai területén, a szombat reggeli, mintegy 200 dolláros szint után. Virginia államban található a világ legnagyobb adatközpont-koncentrációja. Ezek többek között a mesterséges intelligencia működtetéséhez szükséges kapacitást biztosítják, és országszerte érdemben növelik az energiaigényt.

A 67 millió embert kiszolgáló PJM Interconnection adatai szerint a fogyasztás szombat késő este kezdett meredeken emelkedni.

A hálózatüzemeltető keddre minden idők téli csúcsfogyasztását várja, részben az adatközpontok gyorsan növekvő energiaigénye miatt.

Az előrejelzés szerint a terhelés elérheti a 147,2 gigawattot, ami megdöntené a 2025 januárjában felállított, 143,7 gigawattos téli rekordot.

Még több Gazdaság

Brutális időjárás csapott le Amerikára: majdnem egymillió háztartás maradt áram nélkül

Történelmi események: megindult az első venezuelai olajszállítmány az Egyesült Államokba

Mi köze a régi akkumulátoroknak a topfutballhoz? Nagyon is sok!

A Dominion Energy közölte, hogy a héten várható tartós fagyos időjárás és a heves havazás az egyik legnagyobb téli próbatétel lehet a vállalat működése szempontjából. Virginiai hálózatukon vasárnap délelőtt 10 órakor a fogyasztás megközelítette a 23 gigawattot, ami mintegy 5 százalékkal haladta meg az eredeti előrejelzést.

A nagykereskedelmi áramárak az egész hétvégén magasak voltak az Egyesült Államokban, mivel a regionális hálózatok nehezen tudják kielégíteni a megugró keresletet. Amikor a fogyasztás meghaladja az előrejelzéseket, a szolgáltatóknak drágább, azonnali piaci árakon kell villamos energiát vásárolniuk, hogy biztosítsák ügyfeleik ellátását.

A PowerOutage.us adatai szerint vasárnap közel 900 ezer fogyasztó maradt áram nélkül. Tennessee államban több mint 300 ezren, Mississippiben, Texasban és Louisianában pedig egyenként több mint 100 ezren voltak érintettek. Az áramkimaradások Kentucky, Georgia, Virginia és Alabama államokat is sújtották.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elismerte Kijev: katasztrófa szélére került Ukrajna - Célt ért az oroszok folyamatos bombázása
Gyökeres fordulat jön a magyarországi időjárásban: megérkezett az előrejelzés, amire sokan vártak
Jön a hatalmas vihar, havat, jeget és rettenetes hideget hozhat magával Amerikába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility