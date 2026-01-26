Egy tyúklépéssel közelebb az MNB nagy döntése, de még nem értünk oda

Negyed fordulat decemberben
Valamelyest meglepte a piacot az MNB azzal, hogy a kamat borítékolható 6,5%-on tartásához új indoklást csatolt. A kilátásokat átformáló új értelmezés szerint a Monetáris Tanács mostantól ülésről ülésre hoz döntéseket a beérkező adatok és a kilátások függvényében. A szakértők jelentős része ezt úgy értelmezte, hogy
a jegybank résnyire nyitotta az ajtót a kamatcsökkentés előtt.
Az elmúlt egy hónapban beérkezett adatok alapján egyelőre kicsi az esély, hogy már most kedden a kamat csökkentése következzen, valószínűleg folytatódik a piac felkészítése az első lépésre. Decemberben 3,3%-ra csökkent az infláció, a maginfláció pedig 3,8%-ra esett - ám az inflációs nyomás csökkenéséről árulkodó adatok mélyében aggasztóbb jelek is felbukkantak. Nem elsősorban az, hogy az inflációs adat jegybank a várakozása felett alakult, hanem az, hogy a piaci szolgáltatások körében meglepő átárazást tapasztalhattunk.
És emellett továbbra is hangsúlyozni kell, hogy ezekben az áremelkedési adatokban még mindig benne van az árrésstopok és önkéntes árkorlátozások 1-1,5 százalékpontos becsült hatása.
A fenti bizonytalanságok miatt az elemzők azt várják, hogy a Monetáris Tanács nem sieti el a kamatvágást, a megfontolt döntéshez mindenképpen megvárja a januári inflációs adatot is, hogy képet kapjon az év eleji átárazások mértékéről. Bár a jegybanknak lehetnek ezzel kapcsolatban nagyfrekvenciás adatai, de valószínűleg az év eleji árdöntések fontossága miatt (és például a tavaly év eleji inflációs meglepetés) miatt még legalább egy hónapot kivárnak, mielőtt rászánják magukat a kamat csökkentésére.
A Portfolio által megkérdezett elemzők kivétel nélkül arra számítanak, hogy a keddi ülés után is marad a 6,5 százalékos alapkamat, vagyis nyugodtan kijelenthetjük, hogy komoly meglepetés lenne, ha már most csökkenne a kamat.
|Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról
|név
|intézmény
|2026. jan.
|2026. dec.
|2027. dec.
|Árokszállási Z. – Balog-Béki M.
|MBH Bank
|6,50
|6,00
|5,00
|Becsey Zsolt
|Unicredit Bank
|6,50
|6,00
|5,50
|Jobbágy Sándor
|Concorde
|6,50
|6,00
|-
|Kiss Péter
|Amundi
|6,50
|6,00
|5,00
|Isépy Tamás
|Századvég Konjunktúrakutató Zrt.
|6,50
|6,00
|5,75
|Németh Dávid
|K&H Bank
|6,50
|6,00
|5,50
|Nyeste Orsolya
|Erste Bank
|6,50
|6,00
|4,50
|Palócz Éva
|Kopint-Tárki
|6,50
|6,00
|5,00
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|6,50
|5,75
|5,25
|Török Zoltán
|Raiffeisen Bank
|6,50
|5,75
|-
|Tripppon Mariann
|CIB Bank
|6,50
|5,75
|4,50
|Varga Zoltán
|Equilor
|6,50
|5,75
|5,00
|Virovácz Péter
|ING Bank
|6,50
|5,75
|4,50
|konszenzus (medián)
|6,50
|6,00
|5,00
|Forrás: Portfolio
Bár érik már a kamatcsökkentés, de az idei első kamatdöntő ülésen egyelőre a 6,50%-on álló alapkamat tartását várjuk
- emelte ki Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Központjának vezetője.
A Grönland körüli helyzet javulásával a piacokon megnyugvás látható, ami erősítette a forintot és így növeli az MNB mozgásterét is. Úgy tűnik, hogy ha hamarosan nem kezd kamatcsökkentésbe az MNB, az a forintot még tovább erősíthetné, hiszen ezzel (valamennyire) kiárazódnának a kamatcsökkentési várakozások – tette hozzá Árokszállási.
A decemberihez képest érdemi változásra nem számítunk a kommunikációban, elsősorban az inflációs folyamatok értelmezése lehet fókuszban – vetítette előre a keddi döntés kapcsán Varga Zoltán az Equilor elemzője.
Mikor jöhet az első vágás?
Sok függ majd a február elején megjelenő januári inflációs adattól, amennyiben a várt alatti, vagy megnyugtatóan alacsony átárazásokat lehet kiolvasni belőle, a jegybank akár februárban elkezdheti az óvatos kamatvágást – emelte ki kérdésünkre Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója. Szerinte, ha nem lesz egyértelmű a kép, vagy további megerősítést vár a jegybank, akkor a márciusban érkező adatokat is megvárhatja.
Virovácz Péter szerint a decemberi inflációs adat, amely január elején érkezett gyorsan becsapta az ajtót a kamatvágás előtt. Az ING Bank elemzője emlékeztetett rá, hogy még az adat közlése előtt jelezte az MNB, hogy fontos lesz számára az év végi adat, különös tekintettel a szolgáltatások inflációjára. Nos, ebből a szempontból kellemetlen meglepetést láttunk. Nem csak a vártnál magasabb lett az áremelkedési ütem, de az infláció szerkezete is kedvezőtlenül alakult.
Úgy gondoljuk, hogy kevésbé kockázatos lenne, ha csak márciusban, a friss Inflációs Jelentés publikálásával párhuzamosan és már az év eleji átárazások mértékének ismeretében fontolná meg a Tanács a kamatcsökkentést – emelte ki Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője.
A jegybank által kiemelten figyelt lakossági inflációs várakozások sem tudtak meggyőzően csökkenni, ami megint csak a kivárás irányába mutat
- hangsúlyozta Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője.
Jelenleg a szakemberek nagy többsége két-három egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentésre lát teret 2026-ban, majd jövőre akár már 5% környékére, vagy az alá is sikerülhet faragni az irányadó rátát.
A márciusi kamatcsökkentést júniusban még egy vágás követheti. Ezt követően elképzelhető, hogy átmenetileg kivár majd az MNB: az infláció az év második felében az árrésstopok fennmaradása esetén is magasabb lehet majd, mint az év első hónapjaiban, és a költségvetési kiengedés miatt megnövekedett kereslet is ezt fogja inkább segíteni – véli Árokszállási Zoltán.
Az inflációs kilátások kapcsán továbbra is vegyes a kép, a hiszen az év eleji valószínűsíthetően látványos dezinfláció leginkább a maginfláción kívüli elemeknek, illetve az extrémen támogató bázishatásnak lesz köszönhető – tette hozzá Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.
Az év első hónapjaiban nem várunk kamatvágást, mivel a kedvező inflációs folyamatokban meghatározó szerepe van az árrésszabályozások alkalmazásának is, illetve azok kibővítésének, ezek esetleges kivezetése jelentős inflációs kockázatot hordoz magában – emelte ki kérdésünkre Isépy Tamás, a Századvég Gazdaságkutató szakembere, aki csak az év második felében vár lazítást a jegybanktól.
A februári kamatvágás szinte biztosnak tűnik, hacsak nem látunk valamiféle évszázados meglepetést a januári inflációs adatban
- vélekedik Virovácz Péter, aki márciusban már a második kamatcsökkentésre számít.
Mi lesz a forinttal, ha kirúgják a mankóját?
A 2025-ös év kiemelkedően jól sikerült a forint számára, rég nem látott erősödést produkált a magyar fizetőeszköz, aminek az egyik oka éppen a magas kamatszint volt. Vagyis kérdés, hogy egy esetleges kamatvágás után is fennmarad-e a forint ereje, az MNB vélhetően nem akar egy komolyabb leértékelődést megkockáztatni.
Árokszállási Zoltán kiemelte, hogy a 6%-os irányadó kamat még mindig messze a legvonzóbb lenne a régióban: a várható Fed kamatmérséklés és némi további dollárgyengülés esetén ez (el nem szálló hazai infláció mellett persze) további kamatcsökkentéseket tehet lehetővé 2027-ben. Vagyis a forint relatív pozíciója nem sokat romlana, továbbra is vonzó lenne a befektetők számára a kamatkülönbözetre spekulálni.
Nyeste Orsolya szerint a következő hónapokban is kulcsfontosságú lehet az árfolyam alakulása a jegybank számára, hiszen a folyamatosan akut geopolitikai helyzet mellett a választások közeledése és a költségvetési kockázatok miatt is erősödhet a volatilitás.
Azt, hogy hány kamatvágás lesz az idén és mikor, nagyban meghatározza majd a forint árfolyamának alakulása - másképpen fogalmazva a pénzpiaci stabilitás – véli Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő szakembere szerint decemberben már láthattuk, hogy az árfolyam érzékenyen reagált a jegybank kommunikációjának a változására, azaz a jegybanki vezetés által az elmúlt egy évben kialakított stabilabb árfolyam még meglehetősen törékeny. Ez a törékenység fokozottan igaz lehet a választások előtti vagy még inkább körüli felfokozott hangulatban.
Az elemzők többsége egyébként
nem számít arra, hogy a következő hónapokban újra 400 fölé gyengülne a forint az euróval szemben.
Vagyis, ha kellően óvatos lesz a Monetáris Tanács, akkor úgy is tud kamatot csökkenteni, hogy megtartsa a forint stabilitását és viszonylag szűk sávban 380-400 között ingadozzon az árfolyam.
Címlapkép forrása: Shutterstock
