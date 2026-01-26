Egy tyúklépéssel közelebb az MNB nagy döntése, de még nem értünk oda

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Decemberben tovább csökkent az infláció Magyarországon, de ez még valószínűleg kevés ahhoz, hogy a keddi ülésén a 6,5%-os alapkamat csökkentése mellett döntsön a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Viszont, ha az év eleji átárazások alacsonyan alakulnak és a nemzetközi piaci hangulat sem tesz keresztbe, akkor a következő hónapokban megnyílhat az út a lazítás előtt. Kérdés, hogy ezzel a jegybank kirúgja-e a forint legfontosabb mankóját, vagyis a gyengülés felé fordul-e a magyar deviza, vagy kitart az ereje valamivel alacsonyabb kamat mellett is.

Negyed fordulat decemberben

Valamelyest meglepte a piacot az MNB azzal, hogy a kamat borítékolható 6,5%-on tartásához új indoklást csatolt. A kilátásokat átformáló új értelmezés szerint a Monetáris Tanács mostantól ülésről ülésre hoz döntéseket a beérkező adatok és a kilátások függvényében. A szakértők jelentős része ezt úgy értelmezte, hogy

a jegybank résnyire nyitotta az ajtót a kamatcsökkentés előtt.

Az elmúlt egy hónapban beérkezett adatok alapján egyelőre kicsi az esély, hogy már most kedden a kamat csökkentése következzen, valószínűleg folytatódik a piac felkészítése az első lépésre. Decemberben 3,3%-ra csökkent az infláció, a maginfláció pedig 3,8%-ra esett - ám az inflációs nyomás csökkenéséről árulkodó adatok mélyében aggasztóbb jelek is felbukkantak. Nem elsősorban az, hogy az inflációs adat jegybank a várakozása felett alakult, hanem az, hogy a piaci szolgáltatások körében meglepő átárazást tapasztalhattunk.

És emellett továbbra is hangsúlyozni kell, hogy ezekben az áremelkedési adatokban még mindig benne van az árrésstopok és önkéntes árkorlátozások 1-1,5 százalékpontos becsült hatása.

A fenti bizonytalanságok miatt az elemzők azt várják, hogy a Monetáris Tanács nem sieti el a kamatvágást, a megfontolt döntéshez mindenképpen megvárja a januári inflációs adatot is, hogy képet kapjon az év eleji átárazások mértékéről. Bár a jegybanknak lehetnek ezzel kapcsolatban nagyfrekvenciás adatai, de valószínűleg az év eleji árdöntések fontossága miatt (és például a tavaly év eleji inflációs meglepetés) miatt még legalább egy hónapot kivárnak, mielőtt rászánják magukat a kamat csökkentésére.

A Portfolio által megkérdezett elemzők kivétel nélkül arra számítanak, hogy a keddi ülés után is marad a 6,5 százalékos alapkamat, vagyis nyugodtan kijelenthetjük, hogy komoly meglepetés lenne, ha már most csökkenne a kamat.

Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról név intézmény 2026. jan. 2026. dec. 2027. dec. Árokszállási Z. – Balog-Béki M. MBH Bank 6,50 6,00 5,00 Becsey Zsolt Unicredit Bank 6,50 6,00 5,50 Jobbágy Sándor Concorde 6,50 6,00 - Kiss Péter Amundi 6,50 6,00 5,00 Isépy Tamás Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 6,50 6,00 5,75 Németh Dávid K&H Bank 6,50 6,00 5,50 Nyeste Orsolya Erste Bank 6,50 6,00 4,50 Palócz Éva Kopint-Tárki 6,50 6,00 5,00 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 6,50 5,75 5,25 Török Zoltán Raiffeisen Bank 6,50 5,75 - Tripppon Mariann CIB Bank 6,50 5,75 4,50 Varga Zoltán Equilor 6,50 5,75 5,00 Virovácz Péter ING Bank 6,50 5,75 4,50 konszenzus (medián) 6,50 6,00 5,00 Forrás: Portfolio

Bár érik már a kamatcsökkentés, de az idei első kamatdöntő ülésen egyelőre a 6,50%-on álló alapkamat tartását várjuk

- emelte ki Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Központjának vezetője.

A Grönland körüli helyzet javulásával a piacokon megnyugvás látható, ami erősítette a forintot és így növeli az MNB mozgásterét is. Úgy tűnik, hogy ha hamarosan nem kezd kamatcsökkentésbe az MNB, az a forintot még tovább erősíthetné, hiszen ezzel (valamennyire) kiárazódnának a kamatcsökkentési várakozások – tette hozzá Árokszállási.

A decemberihez képest érdemi változásra nem számítunk a kommunikációban, elsősorban az inflációs folyamatok értelmezése lehet fókuszban – vetítette előre a keddi döntés kapcsán Varga Zoltán az Equilor elemzője.

Mikor jöhet az első vágás?

Sok függ majd a február elején megjelenő januári inflációs adattól, amennyiben a várt alatti, vagy megnyugtatóan alacsony átárazásokat lehet kiolvasni belőle, a jegybank akár februárban elkezdheti az óvatos kamatvágást – emelte ki kérdésünkre Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója. Szerinte, ha nem lesz egyértelmű a kép, vagy további megerősítést vár a jegybank, akkor a márciusban érkező adatokat is megvárhatja.

Virovácz Péter szerint a decemberi inflációs adat, amely január elején érkezett gyorsan becsapta az ajtót a kamatvágás előtt. Az ING Bank elemzője emlékeztetett rá, hogy még az adat közlése előtt jelezte az MNB, hogy fontos lesz számára az év végi adat, különös tekintettel a szolgáltatások inflációjára. Nos, ebből a szempontból kellemetlen meglepetést láttunk. Nem csak a vártnál magasabb lett az áremelkedési ütem, de az infláció szerkezete is kedvezőtlenül alakult.

Úgy gondoljuk, hogy kevésbé kockázatos lenne, ha csak márciusban, a friss Inflációs Jelentés publikálásával párhuzamosan és már az év eleji átárazások mértékének ismeretében fontolná meg a Tanács a kamatcsökkentést – emelte ki Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője.

A jegybank által kiemelten figyelt lakossági inflációs várakozások sem tudtak meggyőzően csökkenni, ami megint csak a kivárás irányába mutat

- hangsúlyozta Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője.

Jelenleg a szakemberek nagy többsége két-három egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentésre lát teret 2026-ban, majd jövőre akár már 5% környékére, vagy az alá is sikerülhet faragni az irányadó rátát.

A márciusi kamatcsökkentést júniusban még egy vágás követheti. Ezt követően elképzelhető, hogy átmenetileg kivár majd az MNB: az infláció az év második felében az árrésstopok fennmaradása esetén is magasabb lehet majd, mint az év első hónapjaiban, és a költségvetési kiengedés miatt megnövekedett kereslet is ezt fogja inkább segíteni – véli Árokszállási Zoltán.

Az inflációs kilátások kapcsán továbbra is vegyes a kép, a hiszen az év eleji valószínűsíthetően látványos dezinfláció leginkább a maginfláción kívüli elemeknek, illetve az extrémen támogató bázishatásnak lesz köszönhető – tette hozzá Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.

Az év első hónapjaiban nem várunk kamatvágást, mivel a kedvező inflációs folyamatokban meghatározó szerepe van az árrésszabályozások alkalmazásának is, illetve azok kibővítésének, ezek esetleges kivezetése jelentős inflációs kockázatot hordoz magában – emelte ki kérdésünkre Isépy Tamás, a Századvég Gazdaságkutató szakembere, aki csak az év második felében vár lazítást a jegybanktól.

A februári kamatvágás szinte biztosnak tűnik, hacsak nem látunk valamiféle évszázados meglepetést a januári inflációs adatban

- vélekedik Virovácz Péter, aki márciusban már a második kamatcsökkentésre számít.

Mi lesz a forinttal, ha kirúgják a mankóját?

A 2025-ös év kiemelkedően jól sikerült a forint számára, rég nem látott erősödést produkált a magyar fizetőeszköz, aminek az egyik oka éppen a magas kamatszint volt. Vagyis kérdés, hogy egy esetleges kamatvágás után is fennmarad-e a forint ereje, az MNB vélhetően nem akar egy komolyabb leértékelődést megkockáztatni.

Árokszállási Zoltán kiemelte, hogy a 6%-os irányadó kamat még mindig messze a legvonzóbb lenne a régióban: a várható Fed kamatmérséklés és némi további dollárgyengülés esetén ez (el nem szálló hazai infláció mellett persze) további kamatcsökkentéseket tehet lehetővé 2027-ben. Vagyis a forint relatív pozíciója nem sokat romlana, továbbra is vonzó lenne a befektetők számára a kamatkülönbözetre spekulálni.

Nyeste Orsolya szerint a következő hónapokban is kulcsfontosságú lehet az árfolyam alakulása a jegybank számára, hiszen a folyamatosan akut geopolitikai helyzet mellett a választások közeledése és a költségvetési kockázatok miatt is erősödhet a volatilitás.

Azt, hogy hány kamatvágás lesz az idén és mikor, nagyban meghatározza majd a forint árfolyamának alakulása - másképpen fogalmazva a pénzpiaci stabilitás – véli Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő szakembere szerint decemberben már láthattuk, hogy az árfolyam érzékenyen reagált a jegybank kommunikációjának a változására, azaz a jegybanki vezetés által az elmúlt egy évben kialakított stabilabb árfolyam még meglehetősen törékeny. Ez a törékenység fokozottan igaz lehet a választások előtti vagy még inkább körüli felfokozott hangulatban.

Az elemzők többsége egyébként

nem számít arra, hogy a következő hónapokban újra 400 fölé gyengülne a forint az euróval szemben.

Vagyis, ha kellően óvatos lesz a Monetáris Tanács, akkor úgy is tud kamatot csökkenteni, hogy megtartsa a forint stabilitását és viszonylag szűk sávban 380-400 között ingadozzon az árfolyam.

