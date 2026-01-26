Németország újra csalódást keltett, de érik a fordulat

A januári Ifo-index alulmúlta a várakozásokat, ami jól tükrözi, hogy a geopolitikai feszültségek és a vámfenyegetések továbbra is bizonytalanságot okoznak a német gazdaságban. A mostani adat ellenére már körvonalazódnak egy fordulat jelei.

A januári Ifo-index változatlanul 87,6 pontot mutat, ami azt jelzi, hogy a geopolitikai feszültségek és a vámfenyegetések továbbra is erősen befolyásolják a német gazdaság hangulatát. A vállalatok a jelenlegi helyzetet valamelyest kedvezőbben ítélik meg az előző adatközlés óta, ugyanakkor a várakozásaik gyengültek. Az adatokat érdemes fenntartásokkal kezelni, mert nem egyértelmű, hogy a válaszadók többsége Donald Trump amerikai elnök döntése előtt vagy után küldte be véleményét arról, hogy egyelőre nem vet ki további vámokat több európai országra.

Mindazonáltal a csalódást keltő mutató ellenére is több ok kínálkozik a bizakodásra.

A legfrissebb makroadatok egyértelmű fordulópontra utalnak az iparban: a megrendelésállomány már három egymást követő hónapja növekszik. Az infrastrukturális és védelmi beruházások idén végre kézzelfoghatóan éreztethetik hatásukat a gazdaságban. A védelmi kapacitások gyors bővülése növeli annak az esélyét, hogy a kiadások jelentős része a hazai gazdaságban maradjon. A kormány energiaárakkal kapcsolatos döntései szintén további könnyebbséget hozhatnak a vállalatok és a háztartások számára.

A gazdasági fellendülés tehát körvonalazódik, ám a problémák mélyen gyökereznek, és nagyrészt strukturális jellegűek. Gyors megoldásuk nem lehetséges, a helyzet pedig jelentősen különbözik a húsz évvel ezelőttitől, amikor Németországot "Európa beteg emberének" nevezték. A geopolitikai feszültségek és a vámokkal kapcsolatos állandó fenyegetettség tovább bonyolítja a kilátásokat. A ciklikus fellendülés ellenére a gazdaság szinte teljes újratervezésre szorul. A feladat a bürokrácia csökkentésétől és az e-kormányzat bevezetésétől a demográfiai kihívások kezelésén át egészen az adócsökkentésekig terjed.

A gyakorlati stagnálás hosszú időszaka a végéhez közeledik, de a kockázatok listája továbbra is hosszú. Németország keveset tehet az újabb külső sokkok megelőzése érdekében, a legnagyobb belföldi kockázat azonban változatlanul az, hogy a nemzeti depresszió hirtelen nemzeti önelégültségbe csapjon át.

