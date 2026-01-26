Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Komoly érdeklődés mellett indulhat el a kormány új, lakossági energiatárolók telepítését támogató programja. Bár eszközhiánytól nem kell tartani, a kevés szakember, a szűk határidők és a finanszírozási kockázatok komoly kihívások elé állíthatják a pályázókat és kivitelezőket egyaránt. Ezért piaci szereplőket kérdeztünk meg, hogy mire elég valójában a 2,5 milliós támogatás, miért kerülhet sokba a késlekedés, és milyen buktatókra kell figyelni az igénylés során.

Pillanatok alatt elfogyhat

A kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel indítja el új energiatárolási programját. Az Otthoni Energiatároló Program (OEP) - amelynek főbb részletei január 15-én váltak ismertté - 2,5 millió forint vissza nem térítendő forrást biztosít lakossági energiatárolók telepítéséhez (nagyjából 40 ezer háztartás számára.)

A program elsősorban a napelemmel már rendelkező, kedvezőtlenebb bruttó elszámolásba átkerült (vagy 2030-ig oda kényszerülő) napelemmel felszerelt háztartásokat, valamint az 5000 fő alatti települések lakóit célozza. Arra is van lehetőség, hogy napelemmel még nem rendelkező magánszemélyek is pályázzanak, de őket hátrébb sorolják az elbírálás során.

Az általunk megkérdezett piaci szereplők visszajelzései alapján rendkívüli érdeklődés övezi a programot.

Nem lennék meglepődve, ha a keretösszeg a nyitást követően akár 24-48 órán belül kimerülne

- mondta Kőszegvári Márk, a Wagner Solar Hungária Kft. kiskereskedelmi üzletágának vezetője.

A kiíró bármikor felfüggesztheti a pályázatot, ha a keret kimerül, vagy már nagyon közel kerül hozzá. Ilyenkor a bejelentés után még legalább 24 óráig nyitva marad a rendszer, de a sorrendnél a beadás időpontja lesz a döntő. Ezért érdemes előre összekészíteni minden szükséges dokumentumot, hogy a pályázatot minél gyorsabban be lehessen adni - tette hozzá.

Nagy rohamra számít Szenyán Endre, az A1 Solar Kft. ügyvezetője is:

naponta több száz, egyes esetekben akár ezer lakossági megkeresés is befut.

"Sok cég gyakorlatilag maximum kapacitással működik" - tette hozzá. A helyzetet tovább nehezíti, hogy nagyon szűk határidőkkel kell dolgozni, miközben az adminisztráció, a műszaki előkészítés és a dokumentáció összeállítása is időigényes. Mindez azt eredményezi, hogy a pályázók mellett a kivitelezők is komoly versenyhelyzettel szembesülnek.

Csúcsminőség egy mobiltelefon áráért

A pályázók számára az egyik legfontosabb kérdés: mire elegendő a 2,5 milliós pályázati összeg? A programban elszámolható minden olyan költség, amely a villamosenergia-tároló rendszer kiépítéséhez közvetlenül szükséges, beleértve a főbb eszközök (akkumulátoros tároló, inverter, új rendszer esetén napelem panelek) beszerzését, az adminisztratív előkészítést (tervezés, engedélyezés, pályázati koordináció), a kivitelezés munkadíját, és így tovább.

Az gyorsan kiderült, hogy abban az esetben, amikor az ingatlanon még nincs kiépített napelemes rendszer, vagyis a beruházás egyszerre tartalmaz napelem- és energiatároló-telepítést, a 2,5 millió forintos támogatás szinte biztosan nem fedezi a teljes költséget. Az EON MyEnergy számításai szerint egy újonnan telepített, átlagos méretű napelemes rendszer önmagában 800 ezer-1 millió forintos kiadást (önerőt) jelent a 2,5 milliós pályázati összegen felül.

Ellenben, ha már van felszerelve napelem, akkor egyáltalán nem földtől elrugaszkodott gondolat, hogy a pályázat az energiatároló teljes költségét lefedje, önerő nélkül

- hívta fel a figyelmet Szenyán Endre.

Fontos azonban kalkulálni az esetleges hálózatbővítéssel is, mondjuk ha a házban 1 fázisról 3 fázisra kell átállni - emelte ki az EON. Ez a plusz kiadás azonban részben vagy egészben szintén fedezhető a pályázati forrásból, amennyiben a fő berendezések után még marad szabad keret.

Az, hogy az ügyfél milyen energiatárolót választ, az legtöbbször a kivitelezőn múlik, hiszen az installáló cég "étlapja" határozza meg, hogy miből lehet válogatni. A megkérdezettek attól nem tartanak, hogy rossz minőségű eszközök lepnék el a piacot, ugyanis a pályázat a modernebb és hatékonyabb berendezéseket támogatja. A piacon elérhető eszközök minőségét és biztonságát többszintű ellenőrzési folyamat garantálja - emelték ki.

Az EON-tól azt is megtudhattuk, hogy a gyengébb minőségű termékek csak abban esetben engedélyezettek, ha azonos gyártótól származik az inverter és az energiatároló is. Ráadásul a modernebb, „high-voltage” rendszerek hatékonyabban működnek, így a beruházás hosszú távon több pénzt is spórol a háztartásnak.

Az A1 Solar ügyvezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy egy csúcsminőségű energiatároló rendszer beszerzése csupán 400-600 ezer forinttal haladja meg a keretösszeget, amely eszköz már a legújabb akkumulátor-technológiát és irányító szoftvereket tartalmazza.

Gyakorlatilag egy új mobiltelefon áráért lehet beszerezni egy magas minőségű energiatárolót

- mutatott rá Szenyán Endre.

Az energiatárolók is fáznak

Kérdésként felmerült, hogy az energiatárolót beltérre vagy kültérre érdemes telepíteni. Alapvetően nem műszaki kényszer, hanem sokkal inkább az ingatlan adottságaitól és az ügyfél preferenciáitól függ - mondta Kőszegvári Márk, majd hozzátette: "van, aki kifejezetten nem szeretné a lakótéren belül elhelyezni az akkumulátort...de az elmúlt időszak megszokottnál hidegebb időjárása rámutat a kültéri telepítés legnagyobb hátrányára."

A hőmérséklet ugyanis nagyon erősen befolyásolja az akkumulátorok működését. Hidegebb időben a töltési és kisütési folyamatok már akadozhatnak: az akkumulátorból még ki lehet venni az ott tárolt energiát, de újratölteni már nehezebb. Emiatt a legtöbb gyártó – alapértelmezetten vagy opcionálisan – beépített fűtőszálakkal látja el a rendszereket, amelyek lehetővé teszik a működést hideg környezetben is.

A fűtőszál működtetéséhez azonban többletenergiára van szükség, amely veszteség különösen jelentős lehet.

Bár ettől nem mennek tönkre, a hatékonyságuk és a hasznosítható energiamennyiség érezhetően romlik

- mondta Kőszegvári Márk.

Éppen ezért a gyakorlati javaslat az, hogy amennyiben az ingatlan adottságai engedik, az energiatárolót beltérben helyezzék el a pályázók.

Súlyos ára lehet a késlekedésnek

Az elmúlt hónapokban erőteljes alapanyag-áremelkedés volt tapasztalható, ez mikorra épülhet be az árakba? - tettük fel a kérdést. A szakértők egyetértettek abban, hogy a költségnyomás már látható, de még nem épült be az árakba. Rengeteg tároló van még készleten, azonban ha azok elfogynak, az új rendeléseknél már jelentkezhet a magasabb ár.

Jelenleg két meghatározó tényező befolyásolja a tárolók árazását. Az egyik a kínai exporttámogatások, amelyet tavasztól fokozatosan kivezetnek. Ez önmagában is érdemi áremelő hatással bír, hiszen egy ilyen mértékű támogatás eltűnése közvetlenül megjelenik a végtermék árában. A másik, legalább ennyire fontos tényező az akkumulátorok elengedhetetlen összetevője, a lítium ára, ami az elmúlt időszakban rendkívül meredeken emelkedett. Ez a drágulás most kezd igazán átszivárogni a késztermékek árába, mivel az alapanyagköltségek késleltetve jelennek meg a végfelhasználói árakban.

Összességében tehát az látszik, hogy a jelenlegi árszintek részben még a korábbi beszerzésekre épülnek, de a költségnövekedés hatása fokozatosan meg fog jelenni a tárolók áraiban.

Ezért nem érdemes túl sokáig várni a beszerzéssel

- figyelmeztettek a piaci szereplők.

Az áremelkedés nem csak a pályázónak kockázat. Az ügyfél a szerződéskötéssel lényegében rögzíti a saját kockázatát. Amint leszerződik a kivitelezővel, onnantól kezdve az esetleges árdrágulás kezelése már nem az ügyfél, hanem a kivitelező feladata. A költségek későbbi emelkedésének kockázatát tehát a kivitelező viseli, nem a megrendelő - mutatott rá az A1 Solar ügyvezetője.

Hatalmas kiaknázatlan piac

Az, hogy mekkora energiatároló kapacitás indokolt, alapvetően a felhasználói szokásoktól függ – mondta Kőszegvári Márk. Egy átlagos háztartás esetében a 10 kWh körüli tárolókapacitás jellemzően elegendő: ez lehetővé teszi, hogy napnyugtától napkeltéig a háztartás tárolóból fedezze fogyasztását, miközben nappal a napelemes termelés látja el az igényeket.

Ugyanakkor több olyan megfontolás is van, ami miatt érdemes a minimumnál nagyobb tárolókapacitásban gondolkodni. Az egyik az, hogy a tavasztól őszig tartó napelemes-termelési csúcsidőszak jobban kihasználható. Egy 5 kW teljesítményű napelem már önmagában is elég ahhoz, hogy néhány óra alatt feltöltsön egy 10 kWh-s akkumulátort. A valóságban pedig még ennél is gyorsabb a folyamat, hiszen az akkumulátor nem nulláról indul, napkelte után már fokozatosan töltődik - mondta a Wagner Solar üzletágvezetője.

De mi van a maradék megtermelt energiával? Nappal rengeteg a „felesleges” energia, ami rendszerszinten problémát jelent. Ennek a következménye az, hogy a napsütéses órákban az áram piaci értéke gyakorlatilag lenullázódik. A helyzet paradoxona, hogy este, amikor lemegy a nap, a szolártermelés megszűnik, miközben a kereslet hirtelen megugrik, tehát a villamos energiának valójában nagy lenne az értéke. A napelemes háztartás azonban ilyenkor sem kap többet a betáplálásért: a rendszer logikája szerint ugyanúgy 5 forintos nyomott áron „adja el” az energiát , miközben a piaci ár ennél jóval magasabb lenne.

Egyre többen gondolkoznak azon, hogyan lehetne a több mint 300 ezer lakossági napelemest az árampiacra becsatornázni

- mutatott rá Kőszegvári Márk.

Hozzátette, hogy a rezsicsökkentett, valós áraktól független lakossági tarifánál jelenleg nincs kedvezőbb ajánlat vételezésre. Ugyanakkor technikailag megoldható az is, hogy a felhasználó fogyasztás szempontjából marad az egyetemes szolgáltatásban, miközben a saját termelésére külön szerződik egy kereskedővel, amivel többet tud keresni a megtermelt villamos energia után.

A saját fogyasztás kiváltásán és az energiakereskedelmen túl a tárolók előtt egy harmadik út is lehet a jövőben: a rendszerszabályozási piacon való részvétel. Ebben a modellben a háztartási méretű akkumulátorokat egy úgynevezett aggregátor fogja össze, virtuális erőműként vezérelve őket a hálózati egyensúly fenntartása érdekében. A tárolók tömeges elterjedésével ez a modell a jövőben új, konkrét bevételi forrást jelenthet a tulajdonosoknak, hiszen a hálózat stabilitását segítő rendelkezésre állásért cserébe díjazásban részesülhetnek.

Éppen ezért kulcskérdés a jövőbe tekintő gondolkodás. Már a beruházás elején érdemes tisztázni, hogy az energiatárolót hosszabb távon milyen szerepben szeretné használni: pusztán a háztartási fogyasztás kiegyenlítésére, vagy akár piaci részvételre is.

Mikor hogy

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a korábbi, hasonló (napelemes) támogatási programokból milyen tapasztalat szűrhető le. A 100 százalékos, 2021-ben indult lakossági napelemes pályázaton (RRF-6.2.1) rengeteg szereplő sérült, sok cég ment tönkre, a szervezés kifejezetten problémás volt, és ez az egész szakmának komoly károkat okozott - válaszolták kérdésünkre.

A többség elvégezte a munkát, előfinanszírozták a projekteket, majd hosszú ideig nem jutottak hozzá a pénzükhöz. De előfordult, hogy egyes kivitelezők az előlegek felvétele után eltűntek, a munkát nem végezték el, és százával, sőt ezrével hagytak maguk után károsult ügyfeleket.

Ezek az esetek nemcsak egyéni veszteségeket okoztak, hanem az egész napelemes szektor megítélését is súlyosan rontották, és tartós reputációs kárt okoztak az ágazatnak

- emelték ki.

Ezzel szemben a későbbi, például a Napenergia Plusz Program már jóval rendezettebben működött az érintettek szerint. Bár még folyamatban van a kivitelezés, az eddigiek alapján a lebonyolítás, a kommunikáció és az ügyintézés is lényegesen egységesebb és kezelhetőbb volt. A folyamat átláthatóbbá vált, ami összességében sokkal stabilabb környezetet teremtett mind a kivitelezők, mind a lakossági ügyfelek számára.

Kockázat azonban most is van, ugyanis sok cég jellemzően erősen pályázatfüggően működik. Amikor van pályázat, van munka - viszont ha a program kifut vagy szünetel, a megbízások egyik napról a másikra eltűnnek. Ennek következményeit már láttuk: 2025-ben kifejezetten sok napelemes cég ment csődbe pusztán azért, mert nem volt elérhető támogatott konstrukció, és így nem érkezett elegendő megrendelés. Számos vállalkozás felszámolta magát, a szakemberek elhagyták a szektort, sokan külföldre mentek dolgozni, teljesen más területekre. A piac emiatt jelentősen kiürült.

Másrészt a kivitelezők egy része azzal próbál előnyt szerezni magának, hogy a villamosenergia-tárolókat nyomott áron kínálja. Viszont, ha a kivitelezők már a „nulladik pillanatban” nem árazzák be a várható költségnövekedést, akkor nagyon könnyen szorult helyzetbe kerülhetnek. Egyszerűen nem fog kijönni a matek, és a túl alacsony árak végül a cég működését veszélyeztetik. A feltűnően olcsó ajánlatoknak kifejezett kockázata van, előbb-utóbb ezek a szereplők nem fogják tudni kigazdálkodni a költségeiket.

Ennek a tisztulási folyamatnak viszont mindig vannak vesztesei

- figyelmeztettek az érintettek.

A helyzetet tovább bonyolítja a támogatási konstrukciók átalakulása. A megkérdezett cégek arról számoltak be, hogy egyre több partner jelzi, hogy a lakossági szegmensben már nem mer elindulni, elsősorban a finanszírozási kockázatok miatt. Az új modell ugyanis eltér a korábbi gyakorlattól: míg régebben a támogatási összeget közvetlenül a kivitelező kapta meg, most a lakossági ügyfél számlájára érkezik az 1 milliós előleg, amit az ügyfélnek kellene elutalni a kivitelezőnek.

Ez új kockázatot jelent a rendszerben

- mondta Kőszegvári Márk.

Hiszen fennáll annak az esélye, hogy a pénz nem, vagy nem időben jut el a kivitelezőhöz. Ez bizonytalanságot okozhat a folyamatban, és különösen a kisebb, tőkeszegényebb cégek számára jelenthet komoly finanszírozási kockázatot.

Egyszerűnek ígérkezik, de könnyű elcsúszni

Adminisztratív szempontból a pályázat bonyolultsága egyelőre nehezen megítélhető. A hivatalos kommunikáció szerint a folyamat egyszerű lesz, csupán néhány oldalas dokumentációval. Viszont a gyakorlat eltérhet ettől, egyelőre sem a kivitelezők, sem az ügyfelek nem tudják pontosan, hogy mire kell felkészülni február elejére. Felmerült az igény arra, hogy a pályázathoz kapcsolódóan legyen valamilyen hivatalos kézikönyv, részletes útmutató vagy legalább egy értelmezési állásfoglalás a kiíró részéről - emelték ki a bizonytalan helyzet kapcsán.

Szenyán Endre szerint a magas túljelentkezés miatt senki nem akar kockáztatni:

egy rosszul benyújtott adatlap is elég lehet ahhoz, hogy lemaradjon a pályázó.

Arra is érdemes figyelni, hogy az ügyintézés és a pályázat lebonyolításának költségei csak akkor számolhatók el, ha ezeket a támogató által jóváhagyott, regisztrált kivitelező végzi - külsős pályázatírók díját a támogatás nem fedezi.

Érdemes tehát minden apró részletre odafigyelni, mert a hatalmas túljelentkezés miatt a legkisebb hiba is a támogatás elvesztését jelentheti. Példaként említették, hogy ha a pályázó egyben egyéni vállalkozó is, akkor az ingatlanból minél hamarabb jelentsék ki a vállalkozás székhelyét, mert a pályázati előírás kifejezetten tiltja, hogy ugyanazon a címen székhely, telephely vagy bármilyen üzleti funkció szerepeljen. Erre már született egy kedvező értelmezés: amennyiben a rendszerben látszik, hogy a székhely törlésének folyamata elindult – még ha nem is futott végig teljesen –, azt a pályázat elbírálásakor már elfogadják - emelte ki Kőszegvári Márk.

A startpisztoly tehát hamarosan eldördül, és a piaci várakozások szerint a versenyfutás rövid, de rendkívül intenzív lesz - a siker kulcsa most a gyorsaságban és a precizitásban rejlik. Aki lemarad, az nemcsak a vissza nem térítendő forrástól eshet el, hanem rövid távon várhatóan magasabb eszközárakkal is szembesülhet.

Címlapkép forrása: Michaela Vatcheva/Bloomberg via Getty Images

