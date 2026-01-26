  • Megjelenítés
 
Vigyázat, valakik már megint eldöntik a befektetéseink sorsát!

Továbbra is elsősorban a jegybankok döntései és nyilatkozatai határozzák meg az irányt a piacokon a geopolitikai fejlemények mellett. Most talán egy kicsit megint háttérbe szorulhat Grönland és Ukrajna sorsa, hiszen a befektetőknek olyan fejlemények felé kell fordulni, ami akár hosszabb távon is meghatározhatja a hangulatot. Ráadásul végre az is kiderülhet, hogyan sikerült 2025 vége a gazdaságban, ez pedig az idei kilátásokat is nagyban befolyásolja.

A 2026-os év megint a geopolitikai feszültségek jegyében indult a piacokon, elsősorban Grönland sorsa határozta meg a befektetők lépéseit. A múlt héten újra felsejlett az amerikai-európai vámháború esélye, azonban végül Donald Trump amerikai elnök az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt.

Trumpot ismerve a következő hónapokban sem dőlhetünk hátra, hiszen a feszültség nem tűnt el a piacokról, legfeljebb most kicsit háttérbe szorul. A grönlandi helyzet mellett továbbra is az orosz-ukrán háború fejleményei határozzák meg a döntéseket. Hiába dönti például sorra a történelmi csúcsokat a magyar részvénypiac, egy esetleges fegyverszünet reménye további lökést adhatna, hiszen még nincs beárazva, hogy lesz bármilyen megállapodás.

Ugyanez igaz a devizapiacra is: szinte minden a dollár gyengülése mellett szól jelenleg, ugyanakkor a geopolitikai feszültségek enyhülésével gyorsan tudna fordulni a hangulat.

