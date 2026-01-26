Vigyázat, valakik már megint eldöntik a befektetéseink sorsát!

A 2026-os év megint a geopolitikai feszültségek jegyében indult a piacokon, elsősorban Grönland sorsa határozta meg a befektetők lépéseit. A múlt héten újra felsejlett az amerikai-európai vámháború esélye, azonban végül Donald Trump amerikai elnök az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt.
Trumpot ismerve a következő hónapokban sem dőlhetünk hátra, hiszen a feszültség nem tűnt el a piacokról, legfeljebb most kicsit háttérbe szorul. A grönlandi helyzet mellett továbbra is az orosz-ukrán háború fejleményei határozzák meg a döntéseket. Hiába dönti például sorra a történelmi csúcsokat a magyar részvénypiac, egy esetleges fegyverszünet reménye további lökést adhatna, hiszen még nincs beárazva, hogy lesz bármilyen megállapodás.
Ugyanez igaz a devizapiacra is: szinte minden a dollár gyengülése mellett szól jelenleg, ugyanakkor a geopolitikai feszültségek enyhülésével gyorsan tudna fordulni a hangulat.
