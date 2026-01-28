A kerti kutak korának vége kell legyen – már a magyar gazdaságot szárítjuk ki egy friss tanulmány szerint

Magyarország vízbiztonságát egyre inkább egyszerre formálja a külföldről érkező vízhozamok bizonytalansága, a klímaváltozás gyorsuló hatása, az elöregedő infrastruktúra és a szabályozatlan vízhasználat. Ebben a rendszerben az illegális kutak tömeges jelenléte nem marginális probléma, hanem a fenntartható vízgazdálkodás egyik kulcskérdése: torzítja az adatszolgáltatást, gyorsítja a felszín alatti készletek kimerülését, és aláássa azokat a gazdasági és szabályozási eszközöket, amelyekkel a vízhasználatot a megváltozott éghajlati feltételekhez kellene igazítani – állapította meg az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) a magyar vízkészletekről. A most kiadott jelentésük szerint a víz nemcsak környezeti, hanem makrogazdasági erőforrás, amely nélkül jelentősen visszaeshet a GDP is. Az aszály negatívan hat az agrártermelésre, az iparra, az energiabiztonságra és a pénzügyi stabilitásra is. Ebben a keretben a szabályozatlan vízkivétel visszaszorítása, a felszín alatti készletek védelme és a vízmegtartás erősítése nemcsak környezetpolitikai, hanem gazdaságstratégiai kérdés is.

Az elmúlt két évben az aszály nem statisztikai fogalomként, hanem nagyon is hétköznapi tapasztalatként jelent meg Magyarországon. 2024 nyarán az Alföld számos térségében hetekig nem esett számottevő csapadék, a kukorica és a napraforgó sok helyen már június végén „megállt”, a kisebb folyók vízszintje rekordközeli mélységekbe süllyedt, és több településen ismét előkerültek a locsolási korlátozásról szóló önkormányzati felhívások. A Tisza felső szakaszán hajózási korlátozásokat kellett bevezetni, a víztározók töltöttsége tartósan az átlag alatt maradt, miközben a gazdák egyre korábban indították az öntözést, sokszor olyan kutakból, amelyeknek jogi státusza legfeljebb bizonytalan volt.

2025 tavasza sem hozott valódi megkönnyebbülést. A tél csapadékszegény volt, a hóborítás elmaradt, így a tavaszi olvadásból származó utánpótlás is minimális maradt. A talajnedvesség már áprilisban az aszályos évek nyár eleji szintjét idézte, a felső talajréteg gyorsan kiszáradt, és a vegetációs időszak elején ismét felmerült a kérdés: lesz-e elegendő víz a szezon végéig. A városokban a hőhullámok idején megugró fogyasztás terhelte a hálózatokat, a vidéki térségekben pedig egyre gyakrabban hangzott el, hogy a sekély kutak hozama csökken, némelyik időszakosan ki is apad.

Ez a mindennapi tapasztalat ad keretet annak a képnek, amelyet az OECD jelentése rajzol fel:

Magyarország egyszerre vízben gazdag és vízhiánnyal fenyegetett ország, ahol az aszály már nem kivételes esemény, hanem a gazdasági és társadalmi működés egyik alapvető kockázati tényezője.

A szervezet Magyarország vízgazdálkodását és vízkészleteit értékelő vizsgálata szerint a felszíni és felszín alatti édesvízkészletek abszolút mennyisége európai összevetésben ugyan magas – az egy főre jutó megújuló vízkészlet az uniós mezőny felső harmadába tartozik –, a rendszer egészét azonban rendkívüli módon sérülékennyé teszi, hogy a rendelkezésre álló víz 96 százaléka külföldről érkezik.

A Duna, a Tisza és mellékfolyóik vízjárása, valamint a Kárpátok vízháztartásában zajló folyamatok alapvetően határozzák meg a magyar vízbiztonságot, miközben a saját csapadékból és beszivárgásból származó utánpótlás aránya alacsony.

Az OECD adatai szerint 2000 és 2023 között az országba érkező külső vízhozam évről évre szélsőségesen ingadozott, miközben a teljes megújuló édesvízkészlet hosszabb távú trendje csökkenő: átlagosan évi mintegy 3 százalékos visszaesés rajzolódik ki. Ezzel párhuzamosan a vízkivételek volumene 2014 óta növekszik, évente átlagosan 1–1,3 százalékkal, így a készletek és a felhasználás közötti egyensúly fokozatosan romlik.

Az egy főre jutó vízkivétel 2023-ra elérte az évi közel 500 köbmétert, ami az uniós országok között az ötödik legmagasabb érték.

A kivett víz mintegy ötöde nem tér vissza a természetes körforgásba, hanem ténylegesen elhasználódik, elsősorban az öntözés és más mezőgazdasági felhasználások révén. A szerkezeti kép azonban sajátos: a teljes vízkivétel több mint háromnegyede ipari célokat szolgál, ezen belül is döntően az energiatermelés hűtővíz-igénye dominál, miközben az agrárszektor részesedése a kivett mennyiségből alacsonyabb, mint az EU-átlag.

Az OECD ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az egy főre jutó mezőgazdasági vízhasználat így is a legmagasabbak közé tartozik Európában, és az öntözött területek gyors bővülése miatt a jövőben a mezőgazdasági vízigény meredeken emelkedhet.

A valódi válságot a kerti kutak okozzák

A jelentés különösen kritikus képet fest a felszín alatti vízkészletek állapotáról, mivel mint írják,

a felszín alatti víztestek rossz mennyiségi állapotának aránya Magyarországon 20 százalék, miközben az uniós átlag 5 százalék

A legérzékenyebb térségek az Alföld keleti és déli részei, ahol a talajvízszint tartós csökkenése, a gyengülő utánpótlódás és az egyre gyakoribb aszályok együttesen szűkítik a rendelkezésre álló vízbázist. Az OECD szerint a klímaváltozás hatásai – az emelkedő hőmérséklet, a növekvő párolgás, a ritkább, de intenzívebb csapadék – rontják a beszivárgás feltételeit, és gyorsítják a készletek apadását, miközben az öntözési igények éppen ezekben a régiókban nőnek a leggyorsabban.

A vízmérleg romlását azonban nemcsak a klíma és a gazdasági szerkezet alakítja, hanem a szabályozatlan vízhasználat, főként az illegális kutak kimagaslóan magas száma is.

Az OECD a magyar hatóságok adataira támaszkodva azt állapítja meg, hogy a felszín alatti vízkivételek mintegy 16 százaléka engedély nélkül történik be nem jelentett kerti kutakon keresztül.

A jelentés szerint a Magyarországon működő kutak túlnyomó többsége nem szerepel a hivatalos nyilvántartásokban, és becslések alapján mindössze körülbelül minden tizedik kút rendelkezik érvényes engedéllyel. Ez azt jelenti, hogy több százezer háztartási, mezőgazdasági és kisebb üzemi kút működhet ellenőrizetlenül, ismeretlen mennyiségű víz kitermelésével. Az OECD értékelése szerint ez nem pusztán jogi vagy adminisztratív probléma, hanem a vízgazdálkodás egyik legsúlyosabb strukturális kockázata: a hatóságok nem látják pontosan, mekkora a tényleges kitermelés, milyen ütemben merülnek ki egyes vízadó rétegek, és hol alakulhat ki tartós vízhiány.

A jelentés rámutat arra is, hogy az illegális kutak elterjedtsége torzítja a vízhasználati statisztikákat, gyengíti a vízdíj- és díjrendszer hatékonyságát, valamint aláássa a víztakarékosságot ösztönző gazdasági eszközöket. A testület szerint az alacsony vízkivételi díjak, a mezőgazdaság számára biztosított mentességek és az aszályos időszakokra vonatkozó könnyítések csökkentik a szabályos engedélyezés iránti motivációt, miközben az ellenőrzési és szankcionálási kapacitások nem elegendőek ahhoz, hogy visszaszorítsák a feketén működő vízhasználatot. Az OECD szerint így fennáll annak a veszélye, hogy a felszín alatti készletek kimerülése a hivatalos adatoknál gyorsabb ütemben zajlik, különösen az öntözésben érintett térségekben.

A jelentésben vázolt problémák politikai szinten sem előzmény nélküliek: Magyarországon már korábban éles vitát váltott ki a felszín alatti vizek ellenőrizetlen használata, amikor Áder János köztársasági elnök 2018-ban megvétózta azt a jogszabály-módosítást, amely lehetővé tette volna, hogy bizonyos mélységig engedély nélkül lehessen kerti kutakat fúrni.



Az államfő akkor alkotmányossági és környezetvédelmi aggályokra hivatkozva küldte vissza a törvényt a parlamentnek, arra figyelmeztetve, hogy a bejelentés és hatósági kontroll nélküli kútfúrás a felszín alatti vízkészletek visszafordíthatatlan károsodásához vezethet, és ellehetetleníti a készletek nyomon követését. A vétó nyomán kibontakozó vita világossá tette, hogy a kutak engedélyezése nem pusztán technikai vagy adminisztratív kérdés, hanem a vízbiztonság, az agrárérdekek, a lakossági vízhasználat és az állami szabályozás határainak ütközőpontja, vagyis politikailag is érzékeny, stratégiai jelentőségű ügy Magyarországon.

A klímaváltozás a vízkészletek mennyiségi problémái mellett a kockázati környezetet is alapvetően átalakítja. Az OECD összegzése szerint az elmúlt száz évben több mint 2 Celsius-fokkal emelkedett az átlaghőmérséklet, a csapadékos napok száma harmadával csökkent, miközben a szélsőséges esőzések gyakoribbá váltak.

Az elmúlt három évtizedből huszonháromban fordult elő aszály, nyolc évben az ország területének legalább négyötödét érintve.

A talajnedvesség tartós csökkenése különösen az Alföldön jelent termelési kockázatot, ahol a mezőgazdaság gazdasági súlya magas, és a felszín alatti vizek pótlása is egyre bizonytalanabb.

Nem csak a Kárpát-medence, de a gazdaság is kiszárad

A jelentés részletesen bemutatja, hogy az éghajlati szélsőségek már most komoly gazdasági veszteségeket okoznak. 2000 és 2023 között a klímával összefüggő károk összértéke meghaladta a 6,5 milliárd eurót, amelynek csaknem 40 százaléka a 2022-es rendkívüli aszály évében keletkezett. Abban az évben az egy főre jutó veszteség az Európai Unió második legmagasabb értéke volt.

Az OECD számításai szerint egy súlyos aszályforgatókönyv a feldolgozóipar kibocsátását közel egytizedével (-9 százalék), a mezőgazdasági termelést pedig akár több mint felével is visszavetheti, ami több milliárd eurós éves GDP-kiesést jelenthet.

Magyarországon a vízhiány kockázata nemcsak az agráriumot érinti: az ipari termelés, az energiatermelés és a pénzügyi szektor is jelentős mértékben függ a felszíni és felszín alatti vízkészletek stabilitásától.

Ezek ráadásul nem is jövőbeni feltételes kockázatok, hanem már most érezhető problémák: az OECD számításai alapján a klíma- és aszály okozta károk 2000–2023 között összesen mintegy 6,55 milliárd eurót tettek ki, és ez az összeg nagyrészt a hosszabb szárazabb időszakokkal hozható összefüggésbe — a teljes károk több mint 39 %-át egyetlen évben, 2022-ben szenvedte el az ország, amikor rekord aszály volt. Ebben az évben Magyarország az EU27-ben a második legmagasabb egy főre jutó gazdasági veszteséget érte el: 253 eurót fejenként az aszály miatti károk miatt.

Az OECD jelentése szerint a vízhiány és különösen az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályok már nemcsak az agrárium problémái, hanem az egész magyar gazdaság teljesítményét érdemben befolyásoló kockázati tényezők. A számításaik alapján egy tartós, országos kiterjedésű, extrém aszály esetén a gazdasági kibocsátás éves szinten 4–7 százalékkal is alacsonyabb lehet annál, mint amit normál időjárási viszonyok mellett elérne az ország. Ez azt jelenti, hogy nem egyszeri, lokális terméskiesésekről van szó, hanem olyan sokkhatásról, amely a teljes GDP-t több százalékponttal képes visszavetni egyetlen év alatt.

A jelentés ezt azzal indokolja, hogy a magyar gazdaság szerkezete erősen vízfüggő. A mezőgazdaság közvetlenül, az élelmiszeripar és a feldolgozóipar közvetve, az energetika pedig hűtővíz-igénye révén támaszkodik nagy mennyiségű felszíni és felszín alatti vízre.

Az OECD szerint egy súlyos aszály idején a mezőgazdasági kibocsátás akár 50 százalék feletti mértékben is visszaeshet, az ipari termelésben pedig 5–10 százalékos csökkenés sem zárható ki, elsősorban a teret nyerő akkumulátorgyártás magas vízigénye, az energiaellátás, a hűtési korlátozások és az alapanyag-ellátási zavarok miatt.

Ezek az ágazati veszteségek összeadódva vezetnek el ahhoz a makroszintű eredményhez, hogy a nemzeti össztermék egészében 4–7 százalékos mínusz is kialakulhat.

A pénzügyi rendszer kitettsége tovább erősíti ezt a képet. Az OECD becslése szerint a magyar bankszektor vállalati hitelállományának mintegy 43 százaléka olyan ágazatokhoz kapcsolódik, amelyek elsősorban felszíni víztől függenek, további 41 százaléka pedig olyan szektorokhoz, amelyek működését alapvetően a felszín alatti vízkészletek állapota határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a teljes vállalati hitelportfólió több mint négyötöde közvetve vagy közvetlenül érzékeny a vízhiányra. Egy súlyos aszály így nemcsak termelési és jövedelmezőségi sokkot okozhat, hanem pénzügyi stabilitási kockázatot is, mivel a vízfüggő vállalatok egyszerre szembesülhetnek bevételkieséssel, költségnövekedéssel és működési korlátokkal.

Ha sok van, az is baj

Mindeközben az árvízi kitettség is nő idehaza: az ország területének mintegy egynegyede árterület, és a lakosság több mint egynegyede él olyan zónában, amelyet egy százéves gyakoriságú árhullám veszélyeztet. Az OECD szerint az urbanizáció, a burkolt felszínek terjedése és a természetes vízvisszatartó területek szűkülése fokozza a lefolyást, miközben a védművek jelentős része nem felel meg a mai biztonsági követelményeknek. A szélsőséges csapadékesemények a szennyvízrendszereket is túlterhelik, különösen ott, ahol még mindig egyesített csatornahálózat működik, növelve a felszíni vizek és az ivóvízbázisok szennyeződésének kockázatát.

Az infrastruktúra állapota további kockázati tényező: az OECD adatai szerint a közüzemi ivóvízhálózatba betáplált víz 22,9 százaléka szivárgás miatt elvész, egyes régiókban – például az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon – a veszteség eléri vagy meghaladja a 30 százalékot. Bár a szennyvíztisztítás szintje az elmúlt évtizedben jelentősen javult, az uniós előírásoknak teljes körűen megfelelő kezelés aránya továbbra is elmarad az átlagtól, ami hosszabb távon vízminőségi és egészségügyi kockázatokat hordoz.

A talaj nedvességtartalmának változása az 1981-2010-es időszakhoz képest 2020 és 2024 között. Forrás: OECD.

Az OECD jelentése szerint a magyar vízgazdálkodás fő problémája nem a stratégiák hiánya, hanem a széttöredezett intézményi rendszer, a gyenge végrehajtás és a torz gazdasági ösztönzők. Ennek alapján öt nagy irányban fogalmaz meg javaslatokat.

Az első az intézményi irányítás megerősítése, mivel a jelentés szerint a gyakori minisztériumi átszervezések és a feladatkörök állandó áthelyezése szétverte a szakmai kapacitásokat, gyengítette a felelősségi láncokat és rontotta a klímaadaptációs képességet. Az OECD azt javasolja, hogy stabil, hosszú távra tervező kormányzati struktúra alakuljon ki, erősebb tárcaközi koordinációval, különösen az energia-, agrár-, környezetvédelmi, területfejlesztési és pénzügyi politikai döntéshozók és hatóságok között.

A második kulcsterület a vízhasználat gazdasági szabályozása, mivel a testület arra a megállapodásra jutott, hogy a jelenlegi vízkivételi díjak túl alacsonyak, nem tükrözik a víz valódi szűkösségét, és nem ösztönöznek takarékosságra. Az OECD azt javasolja, hogy a díjrendszert emeljék közelebb a költségmegtérüléshez – vagyis a rezsicsökkentés kedvezményes tarifáját vizsgálják felül –, szűkítsék az indokolatlan mentességeket (különösen az aszály idején automatikusan adott felmentéseket), és erősítsék az ellenőrzést. Ide tartozik az is, hogy a vízjogi engedélyezést és a monitoringot szigorítani kell, hogy pontos kép legyen a tényleges vízhasználatról.

Az OECD szerint a jelenlegi dokumentumok (vízstratégia, vízgyűjtő-gazdálkodási tervek, klímastratégia) ugyan léteznek, de nincsenek elég szorosan összekapcsolva, és nem alkotnak egy egységes, klímaváltozásra optimalizált vízbiztonsági víziót. Ezért a harmadik nagy ajánlás a hosszú távú vízbiztonsági stratégia kialakítása: javasolják egy olyan átfogó, több évtizedre előretekintő keret megalkotását, amely egyszerre kezeli az aszályt, az árvizeket, a felszín alatti vizek kimerülését, a vízminőségi kockázatokat és a gazdasági vízigényeket.

A negyedik terület a területi, „helyalapú” vízgazdálkodás erősítése. A jelentés szerint az Alföld, a hegyvidéki vízgyűjtők, a városi térségek és az árterek teljesen eltérő problémákkal küzdenek, ezért egységes országos szabályozás helyett sokkal erősebb regionális alkalmazkodásra van szükség. Ennek része a vízvisszatartás növelése (vizes élőhelyek, árterek, tározók, talajnedvesség-megőrző gazdálkodás), a csatornák és belvízelvezető rendszerek szemléletváltása – nem csak gyors elvezetés, hanem megtartás –, valamint az önkormányzatok pénzügyi és szakmai támogatása az alkalmazkodáshoz.

Az ötödik, kiemelten hangsúlyozott javaslat az átláthatóság és a jogérvényesítés erősítése, ide tartozik:

az illegális kutak felszámolása: pontos nyilvántartás, kötelező bejelentés, ellenőrzés, szankciók,

a vízhasználati adatok egységes, nyilvános rendszere,

a víz- és klímapolitikai döntések nyíltabb szakmai kontrollja,

a társadalmi és gazdálkodói szereplők korai bevonása a tervezésbe.

Az OECD világosan kimondja, hogy az engedély nélküli kerti kutak miatt az illegális vízkivételek tömege aláássa az egész vízstratégiát: torzítja a készletbecslést, felgyorsítja a felszín alatti víztestek kimerülését, és ellehetetleníti a keresletmenedzsmentet. Ezért a jelentés szerint a kutak legalizálása, mérése, engedélyezése és ellenőrzése nem adminisztratív apróság, hanem a klímaadaptáció egyik alappillére.

