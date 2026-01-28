Kiderült, mennyit keresnek valójában a bolti dolgozók: ilyen fizetéseket kínálnak most a nagy láncok

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Miközben 2026-ban várhatóan 4 százalék alatt marad az infláció Magyarországon, a nagy hazai kiskereskedelmi láncok jellemzően ennél érdemben magasabb béremeléseket hajtottak végre. Az áruházi dolgozók kezdő alapbére a legnagyobb szereplőknél bruttó 418 ezer és 542 ezer forint között alakul. Több helyen béren kívüli juttatásokat is adnak, egy áruházvezető pedig millió fölött is kereshet nettóban.

Az Aldiban az áruházi dolgozók kezdő bére havi bruttó 541 900 forint (nettó 360 364 forint), egy év után bruttó 562 600 forint (nettó 374 129 forint), a maximális bér bruttó 750 600 forint (nettó 499 149 forint).

A logisztikában a kezdő bér bruttó 600 100 forint (nettó 399 067 forint), egy év után bruttó 623 100 forint (nettó 414 362 forint), a felső sáv bruttó 795 200 forint (nettó 528 808 forint). Az áruházvezetők induló bére bruttó 1 003 500 forint (nettó 667 328 forint),

a legmagasabb szint bruttó 1 549 500 forint (nettó 1 030 418 forint).

Az informatikai területen a belépő bér bruttó 679 200 forint (nettó 451 668 forint), amely egy év után bruttó 752 300 forintra (nettó 500 280 forint) nő.

Béren kívüli juttatásként egészségügyi szűrések és napi friss zöldség-gyümölcs jár.

Tavaly januárra az Aldi 521 ezer forintot minimális bérről tett bejelentést. A mostani fizetés ennél 4 százalékkal magasabb.

A Tesco átlagosan 7,2 százalékkal emelte az áruházi béreket. A nyolcórás alapbér 2026 márciusától bruttó 418 000 forint (nettó 277 970 forint), a legmagasabb elérhető bér bruttó 562 000 forint (nettó 373 730 forint).

A cafeteria egységesen bruttó 301 000 forint (nettó 200 165 forint). A juttatási csomag része a 15 százalékos dolgozói vásárlási kedvezmény megemelt kerettel, valamint a munkába járás támogatása kilométerenként 40 forinttal.

A Penny az értékesítési és logisztikai területeken átlagosan 8 százalékkal, a központi munkakörökben 6 százalékkal emeli a béreket. A juttatások között szerepel a SZÉP-kártya, a 10 százalékos dolgozói vásárlási kedvezmény, a helyi bérletek árának 86 százalékos térítése, valamint saját autó esetén kilométerenként 30 forint költségtérítés. 2026-tól rugalmas, választható juttatási rendszer is indul.

Az Auchan két lépcsőben, összesen több mint 9,2 százalékkal emelte az alapbéreket: januárban 5 százalékkal, júliustól további 4,2 százalékkal.

A szakképzettséget nem igénylő áruházi pozíciókban az alapbér januártól bruttó 422 000 forint (nettó 280 630 forint), júliustól bruttó 440 000 forint (nettó 292 600 forint). A pékeknél, henteseknél az alapbér januártól bruttó 551 100 forint (nettó 366 482 forint), júliustól bruttó 573 800 forint (nettó 381 577 forint).

A szakképzett munkakörökben az átlagkereset meghaladja a bruttó 640 000 forintot (nettó 425 600 forint), a logisztikai mirelit komissiózóknál a havi jövedelem elérheti a bruttó 850 000 forintot (nettó 565 250 forint). A juttatások között 12 százalékos dolgozói kedvezmény, cafeteria, emelt utazási támogatás, biztosítások és egészségügyi programok szerepelnek.

A 2026-os magyarországi infláció 3 százalék körüli szintre várható,

az MNB 3,2 százalékos előrejelzést adott meg, míg az elemzői becslések 3,6 és 3,8 százalék közé teszik az éves drágulás ütemét.

