Közeleg a fordulat az időjárásban: ónos eső és lehűlés jöhet
Közeleg a fordulat az időjárásban: ónos eső és lehűlés jöhet

A tegnapi napsütéses idő után ma csapadékzóna érte el hazánkat, amely a hétvégéig többfelé okoz majd esőt, ónos esőt és akár havazást is. A HungaroMet előrejelzése szerint a szerdán borult, párás időjárás várható. A hét további napjait is a párás, ködös időjárás jellemzi majd, szombaton azonban az északias széllel hidegebb légtömegek áramlanak majd az országba, véget vetve ezzel az enyhébb időszaknak.

Időjárás szerdán

A HungaroMet reggeli bejegyzése szerint a nap folyamán csapadék sem kizárt,

az Északi-középhegységben pedig akár ónos eső is előfordulhat.

A délután érkező kiterjedt csapadékzóna miatt egyre többfelé eredhet majd el az eső. A napközbeni maximum hőmérséklet 4 és 10 Celsius-fok között mozog majd, de az ország északkeleti harmadán - beleértve a Budapest térségét is - ennél hidegebb idő valószínű.

Ahogy azt tegnap is megírtuk, a ma érkező csapadékzóna egyes régiókban

akár vegyes halmazállapotú csapadékot, havazást is hozhat.

Időjárás csütörtökön

Az előrejelzések szerint a csapadékzóna csütörtökön fokozatosan az ország északi része felé húzódik és csökkenni kezd majd a csapadékhajlam, ugyanakkor a borult, párás idő velünk marad majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult részeken 2 és 8, a napos déli, délkeleti tájakon 9 és 13 Celsius-fok között valószínű.

Időjárás pénteken

Pénteken szintén marad a borult, ködös időjárás Magyarországon a HungaroMet szerint. A csapadékhajlam aznapra csökken, azonban helyenként kialakulhat kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 Celsiu-fok között alakul majd.

Időjárás a hétvégén

Szombaton eső, havas eső és havazás egyaránt előfordulhat.

Az északias szelet néhol élénk lökések kísérhetik, mellyel megkezdődik a hideg levegő beáramlása.

Reggel -4 és +2 délután -1 és +7 Celsius-fok között alakulhat a hőmérséklet.

Vasárnap a szakadozott felhőzet mellett többfelé van kilátás havazásra, hószállingózásra, a maximum hőmérséklet pedig -2 és +5 Celsius-fok között valószínű.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

